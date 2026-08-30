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Návrat Vémoly pod drobnohledem. Oktagon spouští další Celebrity Series

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  7:56

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Karlos Vémola a Frédéric Leonhard Vosgröne na Oktagonu v Kolíně nad Rýnem. | foto: OKTAGON MMA

Výroční oslavy deseti let Oktagonu přináší další novinku. V rámci projektu Oktagon Celebrity Series se do klece vrací česká legenda bojových sportů Karlos „Terminátor“ Vémola. Toho ze zápasnického důchodu vytáhla vycházející německá hvězda Frederic Vosgröne, který „Terminátora“ vyzval přímo v kleci na turnaji v Kolíně nad Rýnem. Jejich cesta, příprava, ale i fragmenty ze soukromého života budou přiblíženy v krátkých dokumentech na Youtube kanálu Oktagonu. První díl vyšel již toto úterý.

Reality show Celebrity Series pod záštitou Oktagonu začíná svůj třetí ročník. Projekt vznikl před dvěma lety s cílem postavit proti sobě známé tváře ze showbyznysu či zápasníky, kteří mají mnohem větší dosah mimo osmihrannou klec.

Karlos Vémola s pásem Infinity, který získal za výhru nad Attilou Véghem.

První řadu provázel velký zájem, jelikož proti sobě svedla brněnského bojovníka Andrése Rašku a známého provokatéra Pavla „Spicy Páju“ Tótha. Druhá série se pro změnu odehrávala na Slovensku a jejími aktéry byli Michal „Yaksha“ Novotný a Rasťo Zvara. Oba pánové, známí hlavně díky internetové tvorbě, však měli do té doby určité zkušenosti s bojovými sporty.

Průvodcem obou ročníků byl právě Vémola, který se teď – možná trochu nečekaně – sám stává protagonistou projektu. S jeho účastí nabývá zápas – minimálně co se týče sportovní stránky – úplně jiných rozměrů. Tím spíš, že se mu v kleci postaví v MMA dosud neporažený Vosgröne.

Frederic Vosgröne

Německý „Neandrtálec“ se sice nemůže pyšnit téměř padesáti profesionálními zápasy a zkušenostmi z UFC jako rodák z Olomouce, zároveň se ale veze na vítězné vlně a hlavně má za sebou tucet ostrých zápasů v grapplingu, kde získal několik titulů. „Chci se stát legendou, proto musím proti legendám zápasit,“ přibližuje Vosgröne, proč si vybral za svého soupeře právě českého bijce. Boj na zemi je ostatně jeho největší zbraní, dost možná se tak dočkáme nezvyklé situace, kdy bude Vémolu na zem brát jeho protivník, ne on sám, jak jsme vídali doposud.

„Já před ním rozhodně utíkat nebudu, to nemám ve zvyku,“ nechal se slyšet Vémola. Odkazuje tak na svoji kariéru, kdy čelil mnohem zkušenějším zápasníkům na světové úrovni. Navíc zem je místo, kde se cítí nejlépe a zápasy zde nemá ve zvyku prohrávat. Naposledy se tak stalo v roce 2015, kdy mu švédský nájezdník Jack Hermansson při submisi zlomil ruku.

Karlos Vémola v prvním dílu nové řady Celebrity Series dále mluví například o nepříjemné situaci ohledně jeho zatčení během loňských Vánoc a popisuje, proč se rozhodl vystoupit z komfortu a vrátit se do plného tréninku. Dokument je volně dostupný na Youtube kanálu Oktagonu.

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