Těším se na čerešničku. Végh i Vémola zvládli vážení, čeká je narvaný Eden

Utkají se potřetí a naposledy: v roce 2019 v O 2 areně vyhrál Végh, loni v Edenu Vémola. „Budu jeden z mála, který ho dokáže porazit ne jednou, ale dvakrát. Tento zápas je ukončení mé cesty v MMA,“ hlásí Vémola.

Ten nejprve stoupl na váhu se svým oblíbeným masivním přívěskem s „T“ jako Terminátor. Vzápětí si ho sundal: váha mu ukázala 93 kilogramů.

„Je to pro mě poslední tanec. Šest let jsem čekal, abych mu vrátil to, co mi sebral. Zítra si jdu tvrdě pro to,“ vykládal do mikrofonu 39letý Vémola, historicky první Čech v UFC. V Edenu plánuje svou profi kariéru uzavřít.



Stejně starý Végh se před vážením svlékl do trenek, načež viděl číslo 92,45 kg. I on shazování zvládl na jedničku.

„Výborný pocit. Jsem rád, že jsem tu a těším se na tu čerešničku. Mám za sebou brutální cestu,“ uznal Végh, jenž měl na začátku roku zhruba 115 kilogramů.

Hlavním předzápasem turnaje v Edenu bude duel o pás prozatimního šampiona střední váhy Oktagonu. Machmud Muradov vs. Patrik Kincl. Vítěz bude mít šanci vyzvat právoplatného krále divize Kerima Engizeka.

Machmud Muradov (vpravo) a Patrik Kincl na vážení před Oktagonem 72 v Edenu

I Kincl s Muradovem limit splnili. Jeden navážil 83,8 kg, druhý 83,5 kg. A poté předvedli nejspíš nejintenzivnější z desítky staredownů. V kariéře obou bijců jde o klíčový souboj. Čeká se na něj už šest let.

„Těším se. Mám za sebou asi nejjednodušší shazování v životě. Jsem připraven rozpoutat v kleci peklo. Klidně bych zápasil hned a sežral ho na místě,“ povídal Kincl.

Muradov se jen pousmál: „Ať se teď nají, zítra sežeru já jeho. Peklo? Vyrůstal jsem v Uzbekistánu, na peklo jsem zvyklý.“



Na váhu stoupl nečekaně v tričku. Věděl, že si to může dovolit. „Shazování šlo v pohodě. Super příprava, jídlo... Uvidíte zítra.“

Turnaj Oktagon 72 v pražském Edenu začne v sobotu od 18:00. Na programu je 10 zápasů. Očekává se zhruba 25 tisíc diváků.