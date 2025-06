Last dance v Edenu. Végh? Jsem připraven se tam nechat zabít, hlásí Vémola

Jeden vyrůstal v malé slovenské vesnici Gabčíkovo, druhý v Liticích nad Orlicí. A pak se začal v nedalekém Žamberku věnovat kulturistice.

Attila Végh a Karlos Vémola.

„Když jsem vyhrál první turnaj, bylo mi osm, nechtěli mi dát cenu, protože to bylo od deseti let. A já byl moc malej,“ vypráví Karlos Vémola ve videu organizace Oktagon MMA s názvem Poslední tanec: Příběh, který změnil dějiny.

„Starší kluci mě šikanovali, tahali ze schodů a já si myslel: Když budu velkej a silnej, budu lepší. Tak jsem přidal. A když něco dělám, dělám to pořádně.“

Dva bijci, co se narodili v Československu, se postupně prosadili ve světě. Végh se stal mistrem světa organizace Bellator MMA, Vémola prvním Čechem ve slavné UFC.

Jenže cesta ke slávě nebyla jen tak. Vémola vyrazil na zkušenou do Anglie, pracoval „na dveřích“ jako vyhazovač. A když si podmanil dva divočáky, slyšel návrh: Dám ti 500 liber, když tohle předvedeš v zápase.

„Pět set liber jsem dostával za měsíc, tak jsem byl pro. A chodil si po práci vydělávat tak, že jsem mlátil lidi. Šlo mi to...“

Až se ozvali z UFC, nejlepší MMA organizace světa. „Je těžké se tam dostat a ještě těžší udržet. Po dvou prohrách se mnou neprodloužili smlouvu,“ popisuje.

Zatímco se Vémola rval v zámoří, Végh získal v roce 2012 pás polotěžké váhy Bellatoru. „Druhá nejlepší organizace na světě, můj největší úspěch,“ říká Végh ve videu. Jenže i on skončil po sérii porážek mimo elitu.

Oba tak o pár let později kývli na zcela novou výzvu: stát se trenéry týmů v nové reality show Oktagon Výzva.

„Když jsme je viděli spolu, řekli jsme si s Ondrou: Ty dva dostaneme proti sobě do klece!“ vzpomíná Pavol Neruda, který s Ondřejem Novotným organizaci Oktagon vlastní.

A dál už to znáte. V listopadu 2019 se utkali proti sobě poprvé. V pražské O 2 areně zvítězil tvrdým knokautem v prvním kole Végh, ze kterého se stala na Slovensku mediální hvězda. Byl k vidění na bagetách i na tanečním parketu při show Let´s Dance.

„Já se zavřel do tělocvičny. Řekl jsem si: on tančí, já bojuju,“ líčí Vémola.

„Český Terminátor“ se stal šampionem Oktagonu ve střední i polotěžké váze. Ovšem na odvetu s Véghem se čekalo téměř pět let. Loni v létě v Edenu zvítězil Vémola. Tentokrát si to rozdají do třetice.

„Jsem připraven se tam nechat zabít,“ hlásí český bijec.