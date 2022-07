Vémolův zápas o titul rozděluje. Protivník je zvyklý na lehčí soupeře, říká analytik

37letý Vémola si přál zabojovat v létě o pás šampiona a to se mu vyplní na pražské Štvanici v polotěžké váze do 93 kilogramů, organizace Oktagon mu pro 23. červenec našla nečekanou výzvu.

Z jihu Evropy dorazí postojář Ilič (skóre 13-4). „Po pár minutách zápasu si uvědomíte, že Vémola je falešný a tlačí ho organizace a manažer. Vždy si jen vybírá soupeře. Budete mě milovat a stanu se novým králem Prahy,“ slibuje Ilič.

Někteří pochybují. „Je to blbost, na sílu udělaný souboj,“ myslí si slovenský zápasník Samuel Krištofič. Čech Patrik Kincl pro kaocko.cz souhlasí: „Ilič určitě není adekvátním soupeřem, nedává smysl, že spolu jdou o titul.“

33letý Srb přestupuje ze střední váhy (do 84 kg), v polotěžké divizi se dosud ukázal jen dvakrát. Pyšní se nebezpečnými kopy v postoji, nicméně na zemi, kde Vémola dominuje, tak silný nebývá.

„A musíme brát v potaz Vémolovu váhovou výhodu, někdy mívá i o patnáct kilogramů víc. Jakmile přesune boj na zem, Ilič bude muset investovat mnohem víc energie než on. Vémolův poslední soupeř byl zvyklý bojovat v těžké váze (do 120 kg, Polák Pasternak), i přesto působil na zemi bezradně. A Ilič je zvyklý na lehčí a rychlejší soupeře,“ tvrdí analytik z Reinders gymu Jan Novák pro iDNES.cz.

Ilič přichází ze špičkové polské organizace KSW, kde dvakrát vyhrál a dvakrát prohrál. Plánoval zápasit v prestižní americké soutěži PFL, ale angažmá mu nakonec nevyšlo. Tak se upsal Oktagonu.

Jenže zatímco Vémolovi patří v uznávaném celosvětovém žebříčku FightMatrix 53. místo polotěžké váhy, Srb se krčí až na 199. místě středních vah.

Novák doplňuje: „Ilič v KSW čelil dvěma uznávaným zemařům, ukázal proti nim trpělivost při útěcích i schopnost jednat s chladnou hlavou, ale zápasy vyhrává výhradně v postoji. Jeho největší zbraní je kop, který v úvodu cílí na žebra. Jak se začne soupeř krýt, náhle mění útok na hlavu.“

To ostatně prokázal proti Damianu Janikowskému ve střední váze před třemi lety. Dvě kola s kvalitním zemařem prohrával, než ho ve třetím kole knokautoval kopem do hlavy, který právě původně maskoval jako kop do žeber.

Podívejte se na to, jak Ilič knokautoval Janikowského:

Dokáže Ilič odolávat i Vémolovu tlaku? Jak dlouho se udrží na nohách a podaří se mu případně ubránit a vstát?

„Já se těším, Aleksandar je silný, výbušný a zkušený i na zemi. Komplexní borec, který má za sebou náročné výzvy,“ myslí si Vémolův přemožitel Attila Végh.

Další Slovák Vlasto Čepo Iliče pro stránku MMAMemes.sk také vyzdvihuje: „Jeden z nich si bude muset prosadit svůj styl, Aleksandar se hodně hýbe, má fakt dobré oko a pokud ho Karlos nechytí, bude mít velkou šanci. Lidi ho hodně podceňují, ale i na zemi umí. V poslední době se dost zlepšil.“

„Jako trenér jsem trochu nervózní, na zemi není tak dobrý jako naposledy Pasternak, zato má kvalitnější obranu proti strhům a umí se jim vyhnout. Pokud by se totiž Karlosovi nedařilo poslat ho na zem, Ilič by ho mohl něčím dobře trefit,“ tvrdí Vémolův kouč André Reinders pro kaocko.cz.

Sázkové kanceláře se podobnými názory zviklat nenechaly. Na Iličovu výhru vypisují kurzy klidně i nad 7, zatímco u Vémoly svítí kurzy okolo 1,07. To znamená, že když vsadíte tisícikorunu a uspějete, vrátí se vám 1 070 korun.

Také v diskusích pod příspěvky na sociálních sítích narazíte na nebývale hojnou diskusi mezi fanoušky. Ti by Vémolu raději viděli v souboji s Němcem Stephanem Pützem, který si také přezdívá Terminátor, nicméně toho si organizace zřejmě schovává pro větší halu jako marketingový tahák.

„Kurzy se mi zdají být malinko mimo mísu. Já ho samozřejmě nepodceňuji jako všichni tihle fanoušci. Tenhle frajer má sedm knokautů v prvním kole, asi to není úplně náhoda. Je to právoplatný a zasloužený vyzývatel, má za sebou x výher,“ prohlásil Vémola pro K.O. Magazín.

Původně se měl na Štvanici utkat s promovaným Brazilcem Rafaelem Xavierem, ten si ale vyžádal více času na přípravu. „Myslel jsem, že je to jejich životní šance a že je vše jasné. Trochu mi to vypálilo rybník,“ přiznal ve vysílání promotér Ondřej Novotný.

Nakonec se přihlásil Ilič. „Říkal, že se rok připravoval na pyramidu PFL, kde startoval i Viktor Pešta. Ukázal mi smlouvu, kterou od nich měl na stole, a řekl, že je připravený pro polotěžkou váhu. Ilič je doma obrovské jméno a pro Karlose nepříjemný frajer,“ věří Novotný.