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Nejtěžší rok života, zápas mě zachránil, vzkázal Vémola po výhře. Chce pokračovat

Václav Havlíček
  0:14
Karlos Vémola zdolal Frédérica Vosgröneho ve 2. kole na TKO.

Karlos Vémola zdolal Frédérica Vosgröneho ve 2. kole na TKO. | foto: OKTAGON MMA

Karlos Vémola před nástupem na Oktagon 94.
Frédérik Vosgröne krátce před zápasem s Vémolou.
Karlos Vémola se po více než roce vrátil do klece a hned vítězně.
Karlos Vémola v zápase s Fredericem Vosgrönem
13 fotografií
Od našeho zpravodaje v Německu - Na soupeře naletěl od první vteřiny. Bez přemýšlení. Povalil ho na zem a tam ho toužil ubít. Taktika se vyplatila. Karlos Vémola na Oktagonu 94 ve Frankfurtu porazil domácího bijce Frédérika Vosgröneho a slaví vydařený návrat do klece. „Proč měnit něco, co funguje?!“ řekl 41letý zápasník MMA po zápase pro iDNES.cz. Ještě se zakrvácenou tváří v útrobách Deutsche Bank Parku připustil, že po náročném životním období jde o velkou osobní satisfakci.

Naposledy Vémola zápasil loni v létě. V Praze porazil slovenského rivala Végha a přemýšlel nad koncem kariéry. Jenže se mu obrátil život naruby.

„Tenhle rok byla katastrofa. Ten nejtěžší v životě,“ netajil český zápasník. „Přišel jsem o ženu, o děti, měl jsem těžké zranění, čelist jsem měl na kaši. Seděl jsem ve vazbě za něco, co jsem neudělal,“ připomněl Vémola obvinění z pašování kokainu.

idnes.sport

Nejtěžší rok mého života. Ztratil jsem ženu, děti, byl jsem ve vazbě za něco, co jsem neudělal. Ale jsem tady!

Vémola ve Frankfurtu porazil domácího zápasníka Vosgröneho

26. září 2026 v 23:21, příspěvek archivován: 26. září 2026 v 23:53
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Nakonec byl puštěn na svobodu.

A on se rozhodl vše špatné použít jako motivaci.

„Těžkých událostí jsem měl teď v životě hrozně moc. Buď vás to semele, ale pro mě to byl motor. Měl jsem kolem sebe lidi, kteří mě vytáhli. I přes velké starosti. Patří jim velké díky. Zmizel jsem. Zabouchl jsem se do gymu a soustředil se jenom na tento zápas. Na nic jiného. To mě zachránilo. Nemohl jsem se složit!“ popisoval Vémola.

Bylo znát, že z něj spadl velký balvan. Očekávání byla velká, vždyť jeho sobotní soupeř je držitelem černého pásu v brazilském jiu-jitsu. Jenže než začalo klání ve váhové kategorii do 89 kilo, Vémola působil v tunelu mnohem klidněji než jeho protivník.

Koncentrovaně, odhodlaně.

Němce naopak jeho tým před nástupem neustále hecoval, plácal po zádech. „Ten je psychicky v pr..., musí ho motivovat,“ poznamenal jeden z přítomných členů ochranky.

Karlos Vémola před nástupem na Oktagon 94.
Karlos Vémola zdolal Frédérica Vosgröneho ve 2. kole na TKO.
Frédérik Vosgröne krátce před zápasem s Vémolou.
Karlos Vémola se po více než roce vrátil do klece a hned vítězně.
Karlos Vémola v zápase s Fredericem Vosgrönem
13 fotografií

„Pro něj to byla nová zkušenost. Takovou atmosféru nezažil. Já bojoval v Edenu před třiceti tisíci lidmi. Čas na užívání a na veškeré emoce je teď. Ne před zápasem. To musíte vypnout a na nic jiného nemyslet,“ zdůraznil „Terminátor“.

Před necelých 60 tisíc diváků nastoupil stylově s maskou filmového hrdiny. „Před pár měsíci jsem přesně tak vypadal,“ pověděl v narážce na zoperovanou čelist.

Pak masku odhodil. A začaly létat pěsti a téct krev.

A ačkoliv němečtí diváci pochopitelně přáli Vosgrönemu, i po povedených chvatech Vémoly se začal ozývat aplaus. „Jsem za to vděčný. Bylo by špatně, kdyby mu nefandili, je to místní kluk. A bojoval skvěle, má černý pásek, sám jsem jiu-jitsu trénoval, abych se mu v tomhle vyrovnal,“ řekl Vémola.

Vymanil se z několika „leg locků“ a pak útočil. Soupeře nakonec ukončil v druhém kole technickým K. O. Svého soka nejprve u pletiva zasypal několika dobře mířenými ranami, pak jej vzal na ramena, shodil na zem a „umlátil“ jej. „Nejlepší obrana je útok. Kdo teď řekne, že jsem starý?!“ hulákal ještě v kleci.

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A ani po čtyřicítce končit neplánuje. „Není konec, dokud není konec. Teď je to na Ondrovi (Novotném) a Palovi (Nerudovi, zakladatelích organizace Oktagon). Jsem rozjetej, čekám telefony. I’m fu*king back!“ zakončil český bijec.

Kde a s kým se tedy utká příště? „To teď neřeším. Ale klidně i v těžké kategorii, pokud to jinak nepůjde.“

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