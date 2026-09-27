Naposledy Vémola zápasil loni v létě. V Praze porazil slovenského rivala Végha a přemýšlel nad koncem kariéry. Jenže se mu obrátil život naruby.
„Tenhle rok byla katastrofa. Ten nejtěžší v životě,“ netajil český zápasník. „Přišel jsem o ženu, o děti, měl jsem těžké zranění, čelist jsem měl na kaši. Seděl jsem ve vazbě za něco, co jsem neudělal,“ připomněl Vémola obvinění z pašování kokainu.
Nakonec byl puštěn na svobodu.
A on se rozhodl vše špatné použít jako motivaci.
„Těžkých událostí jsem měl teď v životě hrozně moc. Buď vás to semele, ale pro mě to byl motor. Měl jsem kolem sebe lidi, kteří mě vytáhli. I přes velké starosti. Patří jim velké díky. Zmizel jsem. Zabouchl jsem se do gymu a soustředil se jenom na tento zápas. Na nic jiného. To mě zachránilo. Nemohl jsem se složit!“ popisoval Vémola.
Bylo znát, že z něj spadl velký balvan. Očekávání byla velká, vždyť jeho sobotní soupeř je držitelem černého pásu v brazilském jiu-jitsu. Jenže než začalo klání ve váhové kategorii do 89 kilo, Vémola působil v tunelu mnohem klidněji než jeho protivník.
Koncentrovaně, odhodlaně.
Němce naopak jeho tým před nástupem neustále hecoval, plácal po zádech. „Ten je psychicky v pr..., musí ho motivovat,“ poznamenal jeden z přítomných členů ochranky.
„Pro něj to byla nová zkušenost. Takovou atmosféru nezažil. Já bojoval v Edenu před třiceti tisíci lidmi. Čas na užívání a na veškeré emoce je teď. Ne před zápasem. To musíte vypnout a na nic jiného nemyslet,“ zdůraznil „Terminátor“.
Před necelých 60 tisíc diváků nastoupil stylově s maskou filmového hrdiny. „Před pár měsíci jsem přesně tak vypadal,“ pověděl v narážce na zoperovanou čelist.
Pak masku odhodil. A začaly létat pěsti a téct krev.
A ačkoliv němečtí diváci pochopitelně přáli Vosgrönemu, i po povedených chvatech Vémoly se začal ozývat aplaus. „Jsem za to vděčný. Bylo by špatně, kdyby mu nefandili, je to místní kluk. A bojoval skvěle, má černý pásek, sám jsem jiu-jitsu trénoval, abych se mu v tomhle vyrovnal,“ řekl Vémola.
Vymanil se z několika „leg locků“ a pak útočil. Soupeře nakonec ukončil v druhém kole technickým K. O. Svého soka nejprve u pletiva zasypal několika dobře mířenými ranami, pak jej vzal na ramena, shodil na zem a „umlátil“ jej. „Nejlepší obrana je útok. Kdo teď řekne, že jsem starý?!“ hulákal ještě v kleci.
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A ani po čtyřicítce končit neplánuje. „Není konec, dokud není konec. Teď je to na Ondrovi (Novotném) a Palovi (Nerudovi, zakladatelích organizace Oktagon). Jsem rozjetej, čekám telefony. I’m fu*king back!“ zakončil český bijec.
Kde a s kým se tedy utká příště? „To teď neřeším. Ale klidně i v těžké kategorii, pokud to jinak nepůjde.“