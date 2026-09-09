Jsem originál, vybočuju ze standardu. Po kariéře zmizím ze světa, říká zápasník Hála

Věřil jste, že to jako kopáč studen, který má zničená kolena, dotáhnete tak daleko?
Vůbec. Hlavně já jsem si to ani nepřál. A už vůbec jsem se neviděl v Oktagonu, protože jsem už nedělal MMA a ani jsem neměl žádnou vizi. Dneska je moderní chtít rychlou slávu, mladí kluci začnou s bojovými sporty s vidinou velkých peněz, chodí do reality show se zviditelnit. Já si dlouho chodil boxovat pro zábavu, zápasnické ambice jsem neměl. Změnilo se to až při pandemii koronaviru, kdy jsem ve Street Fighteru nastoupil do prvního MMA zápasu.
Co je nejdůležitější pro začínající sportovce, bojovníky? Co pomohlo v růstu vám?
Mě dost posunulo, že jsem v amatérském boxu chodil proti mnohem zkušenějším borcům. Můj první turnaj proběhl v Polsku, kdy mi trenér řekl, že tam jedeme za zkušenostmi a já ten turnaj vyhrál. V pátém zápasu jsem nastoupil proti soupeři, který měl za sebou čtyřicet bitev. Nebál jsem se chodit proti takhle dobrým borcům, navíc jsem s nimi zvládal držet krok. K tomu mi vyhovovalo, že jsem nemusel boxovat v přilbě. Po dvaceti zápasech jsem si dokázal, že mám na tu nejvyšší úroveň.
Dvacet zápasů v amatérech není zas tolik.
Není, to je fakt málo. Zhruba od třiceti zápasů začínáš být poměrně zkušený boxer, takže to byla opravdu rychlá akce.
Jak jste se dostal do současné formy?
Myslím si, že jsem si to vydřel. Se starou partou jsme jezdili trénovat do Písku a já jsem několik let nevěděl, jaké je to vyhrát sparing, kluci mě fakt tloukli. Hlavně všichni už zápasili, zatímco já jenom trénoval. Pak jsem se dostal i na kemp s reprezentací, kde jsem trénoval s Holotou, Tichotou nebo Gabalem, takže sparing jsem měl opravdu kvalitní. Bohužel jsem si po tomhle kempu, kdy jsem chtěl nastoupit do prvního zápasu, vážně zranil koleno. Dostal jsem na rok berle a oddával jsem se barovým zábavám, i proto jsem poté neměl zápasové ambice. Pomohlo mi, že jsem u toho vydržel, ostatní kluci postupně končili, já pořád trénoval. A když jsem před rokem skončil v práci, forma šla hodně rychle nahoru.
Uživí vás tedy zápasení, když už nechodíte do práce?
Přežiju z toho. Ale pořád musím peníze počítat. Navíc jsem dost šetřivý, když jsem kopal studny, dával jsem si peníze bokem. To se mi hodilo před titulovým zápasem v BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship, pozn. red.), kdy jsem skončil v práci a vsadil všechno na jednu kartu. Díky tomu jsem se mohl naplno věnovat tréninku a vyzkoušet si, jak vypadá život profi bojovníka. Ale musím dál vyhrávat, abych mohl ještě zbohatnout. Nejsem naivní, může přijít jedna prohra a show skončí.
Jak dlouho máte v plánu zápasit?
Mám vizi - chci se pokusit boxovat o světový titul v BKFC, kdyby se to podařilo, zablbnul bych si v Oktagonu a ve 35 to zabalil.
Jak vidíte svého nadcházejícího soupeře, v čem by vás mohl Radovan Úškrt ohrozit?
Rado mě může ohrozit úplně ve všem (smích). Já mám výhodu v tom, že jsem boxer, pravidla hrají do karet mně. On má šílené granáty, není hloupý, nežene se dopředu a nenechává se strhnout. Predikci ale dávat nechci, nemám rád velkohubá prohlášení.
Který typ soupeře je pro vás horší? Dlouhán typu Mudrocha nebo nižší, statický typu Úškrta?
To zjistíme teď. Nikdy jsem neměl rád vyšší soupeře, ale v poslední době mám samé takové, takže jsem si na ně docela zvykl. U Rada můžu být v klidu, že když nějaký úder přiletí, vím, že bude konec (smích).
Jakou máte motivaci v Oktagonu?
Chci bavit lidi a vyhrávat. Pokud by se vymyslel nějaký speciální pás, nevadilo by mi zabojovat o něj, ale hlavně z toho chci mít pořád radost. Jakmile se mi zápasení začne hnusit, tak to zabalím. Budu rád, když se moje kariéra rozjede tak šikovně, abych po ní mohl rozjet svůj byznys.
Jednu dobu s vámi bylo spojováno jméno Macha Muradova. Je to zápas, který by vás pořád zajímal?
Všude se o tom zápase mluvilo, já jsem však o ničem nevěděl. Hlavně já jsem člověk, co si cestu na vrchol rád vyšlape sám, nechci hned vyzývat ty nejlepší, nechci si to vykřičet. A zrovna Macha bych si musel opravdu zasloužit. Neříkám, že bych se mu nepostavil, ale musel bych mít mnohem delší čas na přípravu. Abych se vrátil k otázce, tak Mach už byl v jednu chvíli docela naštvaný, protože se k němu nedostávali přesné informace, chvíli si myslel, že zápas bude, pak, že nebude, a pořád dokola. Proto jsem mu sám napsal, abych situaci uvedl na pravou míru. Poté jsme se potkali na Štvanici a vše jsme si vyříkali. Je sranda, že původně to měl být můj první soupeř v Oktagonu, to by byl oříšek, protože ho fakt respektuju a vím, že je pořád na mnohem vyšší úrovni.
Jak jste přišel k boxu bez rukavic?
Začalo to zápasem v King of the Streets ve Švédsku. Tuhle organizaci jsem sledoval delší dobu a říkal jsem si, že bych to chtěl někdy zkusit. Není ale jednoduché se tam dostat, o to větší štěstí jsem měl, že mě kontaktovali sami. Zápas byl bez pravidel, probíhal v podzemní garáži, takže to pro mě bylo náročné i na psychiku, jinak to byl ale skvělý zážitek. Jediné mínus bylo, že jsem šel proti Slovákovi, navíc zemaři. Nerad zápasím proti našim borcům, přál bych si, abychom my mlátili kluky z venku. Po této zkušenosti jsem nastoupil opět do zápasu v amatérském boxu a zjistil jsem, že mě to vůbec nenaplňuje a s papírově slabším soupeřem jsem jednoznačně prohrál. Naštěstí se mi nedlouho poté ozvala Valhalla, kde o mně věděli díky zápasu ve Švédsku. Hrálo mi do karet, že trenér už sledoval BKFC a divil jsem se, že nakonec do toho se mnou šel, protože většinou se své svěřence snaží dostat na co nejvyšší úroveň.
Čím si to vysvětlujete?
Věděl, že nemám ambici pro vrcholový box, už mi bylo 28 a byl jsem taková ztracená existence, proto se mnou do toho šel. Dá se říct, že zápas v garáži byl obrovský milník, dostal jsem se tím do podvědomí. Já nikdy na nic netlačím, nechávám to plout a co se stane se má stát, nikdy jsem nikoho neobvolával, aby mi nabídl zápas, vždycky se všichni ozvali sami.
Jaká reakce přišla od okolí a rodiny, když jste jim řekl o boxu bez rukavic?
Doma to ani nevěděli. Když jsem šel do zápasu v King of the Streets, tajil jsem to i před trenérem (smích). Nebyli z toho nadšení, měli o mě strach. Nakonec nad tím mávli rukou, spíš mě odrazovali od zápasu bez pravidel, ale to už nebyla cesta zpět.
Co říkáte na rostoucí zájem fanoušků?
Jak jsem říkal, ze začátku jsem s tím vůbec nepočítal a ani jsem si to nepřál. Já sice mám rád pozornost, ale jenom mezi svýma lidma. Spousta lidí nevědělo, kde bydlím, spousta mých kamarádů ani nevěděla, že se jmenuju Pepa. Vždycky jsem si tohle soukromí chránil, teď to je výstup z mé komfortní zóny, pozornosti se už nevyhnu, ale snažím se stále být sám sebou.
Jak jste na tom s používáním sociálních sítí? V dnešní době se na nich zápasníci zviditelňují, což se vám daří.
Daří se mi to, ale nedělám to. Asi je to tím, že jsem přirozený, netlačím na to a nehraju žádné divadlo. Navíc, když se podíváš na můj Instagram, většina mých příspěvků je pouze přesdílených, sám tam toho moc nedávám. Začal jsem spolupracovat s jednou firmou, ale musím se to naučit, pro mě je hrozně nepřirozené vzít do ruky telefon a točit sám sebe. Těším se, až skončím kariéru a všechny sociální sítě smažu a zmizím ze světa.
Nenarážíte občas v životě kvůli své otevřenosti a upřímnosti?
Je to dost možné, naopak spousta lidí mě za to cení. Často se snažím dívat na problém nezaujatě, s nadhledem. Poslední dobou však narážím na situaci, kdy já něco řeknu, daná osoba to lehce upraví nebo překroutí a už je z toho úplně něco jiného, než co jsem původně řekl. Za pár let si všichni budou myslet, že jsem pořád říkal nesmysly, ale pravda leží trochu jinde.
Co tím myslíte?
Nedávno se stal incident, u kterého jsem údajně byl a běhal jsem tam bez trička s tím, že se chci prát. Jednak jsem tam ani nebyl, a lidi, co mě znají, ví, že se nerad svlékám z trička, nedělám to ani na tréninku a když je možnost zápasit v oblečení jako třeba v King of the Streets, tak jdu do zápasu oblečený. Moji blízcí to sice ví, ale v širší veřejnosti už můžu vypadat jako magor. Myslím si také, že je důležité, aby to, co říkáš, vycházelo z tebe. Dost bojovníků se snaží napodobit například Conora McGregora, ale ty vycítíš, že to pouze hraje a nevěříš mu to. Setkal jsem se i s tím, že mě do trashtalku tlačili přímo lidé z dané organizace, já si ale pořád jel to svoje. Takže jde si získat popularitu i bez toho, ale je nás takových míň. Já budu pořád sám sebou, minimálně v to doufám, a když ne tak věřím, že mi to kamarádi řeknou.
Setkáváte se často s hejtry?
Já si zas tolik nečtu komentáře, ale co vím od svého okolí, tak těch negativních reakcí je minimálně. Neberu úplně vážně hejt na internetu, přijde mi, že lidi se tam schovávají za klávesnicí a nejsou schopni ti něco říct do očí. Naopak, když přijde konstruktivní kritika, nemám problém si s dotyčným sednout a promluvit si o tom. Nemůžeme být všichni stejní a nemůžeme se mít všichni rádi.
Co považujete za svoji nejsilnější stránku v boji? Je to pohyb?
Já mám bídnej pohyb. Kdybych jel boxovat s nějakým uzbeckým olympionikem, to bys viděl, jak se hýbu, byl bych bitej jak žito (smích). Já se nikdy nevzdám. Mojí nejsilnější stránkou je urputnost. Baví mě se prát bez ohledu na výsledek, jestli vyhrávám nebo prohrávám, ten sport dělám s vášní.
Nemáte ambici přestoupit do profesionálního boxu?
Zatím ne, ale možná tu kariéru vezmu od konce. Většina zápasníků chodí do BKFC na sklonku kariéry, já třeba kariéru skončím v profi boxu, nikdy nevíš, kam tě cesty zavedou. Potkávám osmnáctileté kluky, kteří chtějí začínat s bare knucklem, protože to je moderní. Nemyslím si, že to je správná cesta, tohle je sport na důchod. Já začal s boxem bez rukavic, protože jsem neměl v sobě oheň a myslel jsem si, že už mě nic nečeká. Ale rozjelo se to hezky.
Zkoušel jste i box v brnění, jaký je?
Libovej. Kamarád na intru se o středověké bitvy zajímal, několikrát mi půjčil brnění, učil mě pohyby a mě to hrozně bavilo. Pak se mi ozvali kluci ohledně natáčení videa právě boxu v brnění, takže jsem na to ihned kývl. Cítil jsem se jako v popelnici, do které někdo mlátí. Plechová helma rány víc tlumí, ale stane se ti, že jsi otřesený. Docela bych uvítal i ostrý zápas v brnění. Je to fakt sranda.