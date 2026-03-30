Procházka vs. Ulberg: hlavní karta UFC 327, kde sledovat turnaj živě

Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka stojí před dalším titulovým zápasem v polotěžké váze organizace UFC. Na turnaji s číslem 327 vyzve v Miami nebezpečného Novozélanďana Carlose Ulberga. Kdy a kde zápas sledovat živě a další důležité informace přináší náš přehled.
Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka si užívá vyhlášení od hlasatele UFC Bruce Buffera. Za vítězství nad Khalilem Rountreem dostal Procházka další dva bonusy v celkové výši 100 tisíc dolarů za nejlepší výkon na turnaji.

🕒 UFC 327 Kdy zápasí Jiří Procházka

  • turnaj: UFC 327
  • datum: noc z 11. na 12. dubna 2026
  • místo: Kaseya Center, Miami (USA)
  • hlavní karta (ČR): cca od 03:00 SEČ
  • zápas Procházka vs. Ulberg: orientačně nad ránem (cca 4:00–6:00 SELČ)

👉 Přesný čas hlavního zápasu není oficiálně pevně daný (záleží na průběhu ostatních soubojů ).

🥊 Hlavní karta se zápasy UFC 327

Přehled zápasů UFC 327
FázeVáhová kategorieZápas
Main CardPolotěžká váha (o titul)Jiří Procházka (ČESKO) vs. Carlos Ulberg (Nový Zéland)
Main CardMuší váha (titul)Joshua Van (Myanmar) vs. Tatsuro Taira (Japonsko)
Main CardTěžká váhaCurtis Blaydes (USA) vs. Josh Hokit (USA)
Main CardPolotěžká váhaDominick Reyes (USA) vs. Johnny Walker (Brazílie)
PrelimsStřední váhaAzamat Murzakanov (Rusko) vs. Paulo Costa (Brazílie)
PrelimsPérová váhaPatricio Pitbull (Brazílie) vs. Aaron Pico (USA)
PrelimsPérová váhaCub Swanson (USA) vs. Nate Landwehr (USA)
PrelimsLehká váhaMateusz Gamrot (Polsko) vs. Esteban Ribovics (Argentina)
PrelimsWelterová váhaKevin Holland (USA) vs. Randy Brown (Jamajka)
PrelimsŽenská slámová váhaTatiana Suarezová (USA) vs. Loopy Godinezová (Mexiko)
PrelimsStřední váhaKelvin Gastelum (USA) vs. Vicente Luque (Brazílie)

Kde zápas Procházka vs. Ulberg sledovat?

Turnaj UFC 327 bude vysílat stanice Nova Sport 6. Naladíte ji u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápasy UFC jsou k dispozici i ve streamech u sázkové kanceláře Tipsport pro registrované uživatele. Podmínkou je aktivní účet (prosázená částka alespoň 30 Kč za posledních 30 dnů).

Atraktivní souboj strikerů

Souboj Jiri Prochazka s Carlos Ulberg nabídne střet dvou výrazných postojářů, kteří se ale k vítězství dostávají odlišným způsobem. Zatímco český bojovník často spoléhá na neortodoxní agresi a schopnost ukončit zápas v chaosu, jeho soupeř těží z přesnějšího a kontrolovanějšího stylu.

Carlos Ulberg má v UFC skvělou bilanci. Devětkrát zvítězil, porážku okusil pouze při svém debutu v roce 2021.

Ulberg má přitom sám výrazný knockoutový potenciál, což potvrdil při několika rychlých výhrách, zároveň ale v posledních duelech ukázal i schopnost zvládat taktické zápasy na body proti elitním soupeřům.

Jiří Procházka v UFC

  • Skvělý debut. Jiří Procházka do UFC vlétl impozantně. Při svém debutu 11. července 2020 knockautoval Volkana Oezdemira head-kickem a pravým hákem. Tento výkon mu vynesl i bonus za výkon večera.
  • Druhý souboj, další tvrdé KO. V květnu 2021 odnesl apetit českého bojovníka Dominick Reyes. Procházka ho při otočce trefil loktem přesně na hlavu, Reyes okamžitě padl k zemi a rozhodčí zápas ukončil.
  • Pokračuje raketový vzestup. Procházka 11. června 2022 porazil zkušeného Glovera Teixeiru. V zápase měl namále, ale dokázal se překvapivě vzchopit a soupeře udolal netypicky na submisi po škrcení v pátém kole.
  • První náraz. Po senzačním vpádu mezi nejlepší bijce dostal český rváč šanci v titulovém souboji. S Alexem Pereirou 11. listopadu 2023 prohrál KO/TKO lokty ve druhém kole.

Procházka se snaží bránit kopu Pereiry.

  • Trest pro velkohubého soka. Procházka se sebral z listopadové prohry a Aleksandara Rakiče technicky knokautoval ve druhém kole. Triumf byl o to příjemnější, že Rakič před utkáním vedl urážlivé řeči o tom, že Procházka si hraje na samuraje.
  • Druhá lekce od Pereiry. Alex Pereira je zatím jediným bojovníkem, který Jiřího Procházku v UFC porazil a 29. června 2024 se mu to povedlo i ve druhém vzájemném souboji. A i tentokrát to bylo rychlé. Procházka prohrál KO/TKO kopem na hlavu ve druhém kole.
  • Jiří stále ve hře. Procházka 18. ledna 2025 porazil Jamahala Hilla TKO údery ve třetím kole a ukázal, že stále patří k nejlepším bojovníkům divize.
  • Poslední zápas. Procházka 5. října 2025 vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem.

Bilance Jiřího Procházky v UFC (6-2)

DatumSoupeřVýsledekZpůsobKolo / časUdálost
5. října 2025Khalil RountreevýhraKO (punch)3UFC 320
18. ledna 2025Jamahal HillvýhraTKO (údery)3 (3:01)UFC 311
29. června 2024Alex PereiraprohraKO/TKO (kop na hlavu + údery)2 (0:13)UFC 303
13. dubna 2024Aleksandar RakićvýhraTKO (údery)2 (3:17)UFC 300
11. listopadu 2023Alex PereiraprohraKO/TKO (lokty)2 (4:08)UFC 295
11. června 2022Glover TeixeiravýhraSubmise (rear-naked choke)5 (4:32)UFC 275
1. května 2021Dominick ReyesvýhraKO (spinning back elbow)2 (4:29)UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka
11. července 2020Volkan OezdemirvýhraKO (punch)2 (0:49)UFC 251

Carlos Ulberg v UFC

  • Nepovedený vstup. Carlos Ulberg debutoval v UFC v březnu 2021, kdy nestačil na Kennedyho Nzechukwu a podlehl mu na TKO ve druhém kole.
  • Okamžitá reakce. Po první a zároveň jediné porážce kariéry zabral a začal sbírat výhry. Už v roce 2022 porazil Fabia Cheranta na body a následně ukončil Tafona Nchukwiho i Nicolae Negumereana v prvním kole.
  • Rostoucí dominance. V roce 2023 přidal další dvě jasné výhry – Ihora Potieriu ukončil TKO v 1. kole a Da Woon Junga donutil vzdát se po škrcení ve třetím kole.
  • Vstup mezi elitu. V roce 2024 potvrdil formu, když tvrdě knockoutoval Alonza Menifielda a následně přidal cenné vítězství na body nad Volkanem Oezdemirem.
  • Výhra nad bývalým šampionem. V březnu 2025 si připsal další skalp, když na body porazil bývalého šampiona Jana Blachowicze.
  • Vzkaz divizi. Naposledy v září 2025 smetl Dominicka Reyese knockoutem v prvním kole a definitivně se přihlásil o titulovou šanci.

Bilance Carlose Ulberga v UFC (9-1)

DatumSoupeřVýsledekZpůsobKolo / časUdálost
27. září 2025Dominick ReyesvýhraKO/TKO (údery)1 (4:27)UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes
22. březen 2025Jan Błachowiczvýhrarozhodnutí (jednomyslné)3 (5:00)UFC Fight Night: Edwards vs. Brady
23. listopad 2024Volkan Oezdemirvýhrarozhodnutí (jednomyslné)3 (5:00)UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo
11. květen 2024Alonzo MenifieldvýhraKO/TKO (údery)1 (0:12)UFC Fight Night: Lewis vs. Nascimento
9. září 2023Da Woon Jungvýhrasubmise (rear-naked choke)3 (4:49)UFC 293: Adesanya vs. Strickland
13. květen 2023Ihor PotieriavýhraKO/TKO (údery)1 (2:09)UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Almeida
12. listopad 2022Nicolae NegumereanuvýhraKO/TKO (údery)1 (3:44)UFC 281: Adesanya vs. Pereira
25. červen 2022Tafon NchukwivýhraKO/TKO (údery)1 (1:15)UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Gamrot
12. únor 2022Fabio Cherantvýhrarozhodnutí (jednomyslné)3 (5:00)UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 2
6. březen 2021Kennedy NzechukwuprohraKO/TKO (údery)2 (3:19)UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya
