🕒 UFC 327 Kdy zápasí Jiří Procházka
- turnaj: UFC 327
- datum: noc z 11. na 12. dubna 2026
- místo: Kaseya Center, Miami (USA)
- hlavní karta (ČR): cca od 03:00 SEČ
- zápas Procházka vs. Ulberg: orientačně nad ránem (cca 4:00–6:00 SELČ)
👉 Přesný čas hlavního zápasu není oficiálně pevně daný (záleží na průběhu ostatních soubojů ).
🥊 Hlavní karta se zápasy UFC 327
|Fáze
|Váhová kategorie
|Zápas
|Main Card
|Polotěžká váha (o titul)
|Jiří Procházka (ČESKO) vs. Carlos Ulberg (Nový Zéland)
|Main Card
|Střední váha
|Azamat Murzakanov (Rusko) vs. Paulo Costa (Brazílie)
|Main Card
|Těžká váha
|Curtis Blaydes (USA) vs. Josh Hokit (USA)
|Main Card
|Polotěžká váha
|Dominick Reyes (USA) vs. Johnny Walker (Brazílie)
|Main Card
|Pérová váha
|Cub Swanson (USA) vs. Nate Landwehr (USA)
|Prelims
|Pérová váha
|Patricio Pitbull (Brazílie) vs. Aaron Pico (USA)
|Prelims
|Welterová váha
|Kevin Holland (USA) vs. Randy Brown (Jamajka)
|Prelims
|Lehká váha
|Mateusz Gamrot (Polsko) vs. Esteban Ribovics (Argentina)
|Prelims
|Ženská slámová váha
|Tatiana Suarezová (USA) vs. Loopy Godinezová (Mexiko)
|Early Prelims
|Lehká váha
|Chris Padilla (USA) vs. MarQuel Mederos (USA)
|Early Prelims
|Střední váha
|Kelvin Gastelum (USA) vs. Vicente Luque (Brazílie)
|Early Prelims
|Welterová váha
|Charles Radtke (USA) vs. Francisco Prado (Argentina)
Kde zápas Procházka vs. Ulberg sledovat?
Turnaj UFC 327 bude vysílat stanice Nova Sport 6. Naladíte ji u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápasy UFC jsou k dispozici i ve streamech u sázkové kanceláře Tipsport pro registrované uživatele. Podmínkou je aktivní účet (prosázená částka alespoň 30 Kč za posledních 30 dnů).
Atraktivní souboj strikerů
Souboj Jiri Prochazka s Carlos Ulberg nabídne střet dvou výrazných postojářů, kteří se ale k vítězství dostávají odlišným způsobem. Zatímco český bojovník často spoléhá na neortodoxní agresi a schopnost ukončit zápas v chaosu, jeho soupeř těží z přesnějšího a kontrolovanějšího stylu.
Ulberg má přitom sám výrazný knockoutový potenciál, což potvrdil při několika rychlých výhrách, zároveň ale v posledních duelech ukázal i schopnost zvládat taktické zápasy na body proti elitním soupeřům.
Jiří Procházka v UFC
- Skvělý debut. Jiří Procházka do UFC vlétl impozantně. Při svém debutu 11. července 2020 knockautoval Volkana Oezdemira head-kickem a pravým hákem. Tento výkon mu vynesl i bonus za výkon večera.
- Druhý souboj, další tvrdé KO. V květnu 2021 odnesl apetit českého bojovníka Dominick Reyes. Procházka ho při otočce trefil loktem přesně na hlavu, Reyes okamžitě padl k zemi a rozhodčí zápas ukončil.
- Pokračuje raketový vzestup. Procházka 11. června 2022 porazil zkušeného Glovera Teixeiru. V zápase měl namále, ale dokázal se překvapivě vzchopit a soupeře udolal netypicky na submisi po škrcení v pátém kole.
- První náraz. Po senzačním vpádu mezi nejlepší bijce dostal český rváč šanci v titulovém souboji. S Alexem Pereirou 11. listopadu 2023 prohrál KO/TKO lokty ve druhém kole.
- Trest pro velkohubého soka. Procházka se sebral z listopadové prohry a Aleksandara Rakiče technicky knokautoval ve druhém kole. Triumf byl o to příjemnější, že Rakič před utkáním vedl urážlivé řeči o tom, že Procházka si hraje na samuraje.
- Druhá lekce od Pereiry. Alex Pereira je zatím jediným bojovníkem, který Jiřího Procházku v UFC porazil a 29. června 2024 se mu to povedlo i ve druhém vzájemném souboji. A i tentokrát to bylo rychlé. Procházka prohrál KO/TKO kopem na hlavu ve druhém kole.
- Jiří stále ve hře. Procházka 18. ledna 2025 porazil Jamahala Hilla TKO údery ve třetím kole a ukázal, že stále patří k nejlepším bojovníkům divize.
- Poslední zápas. Procházka 5. října 2025 vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem.
Bilance Jiřího Procházky v UFC (6-2)
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Způsob
|Kolo / čas
|Událost
|5. října 2025
|Khalil Rountree
|výhra
|KO (punch)
|3
|UFC 320
|18. ledna 2025
|Jamahal Hill
|výhra
|TKO (údery)
|3 (3:01)
|UFC 311
|29. června 2024
|Alex Pereira
|prohra
|KO/TKO (kop na hlavu + údery)
|2 (0:13)
|UFC 303
|13. dubna 2024
|Aleksandar Rakić
|výhra
|TKO (údery)
|2 (3:17)
|UFC 300
|11. listopadu 2023
|Alex Pereira
|prohra
|KO/TKO (lokty)
|2 (4:08)
|UFC 295
|11. června 2022
|Glover Teixeira
|výhra
|Submise (rear-naked choke)
|5 (4:32)
|UFC 275
|1. května 2021
|Dominick Reyes
|výhra
|KO (spinning back elbow)
|2 (4:29)
|UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka
|11. července 2020
|Volkan Oezdemir
|výhra
|KO (punch)
|2 (0:49)
|UFC 251
Carlos Ulberg v UFC
- Nepovedený vstup. Carlos Ulberg debutoval v UFC v březnu 2021, kdy nestačil na Kennedyho Nzechukwu a podlehl mu na TKO ve druhém kole.
- Okamžitá reakce. Po první a zároveň jediné porážce kariéry zabral a začal sbírat výhry. Už v roce 2022 porazil Fabia Cheranta na body a následně ukončil Tafona Nchukwiho i Nicolae Negumereana v prvním kole.
- Rostoucí dominance. V roce 2023 přidal další dvě jasné výhry – Ihora Potieriu ukončil TKO v 1. kole a Da Woon Junga donutil vzdát se po škrcení ve třetím kole.
- Vstup mezi elitu. V roce 2024 potvrdil formu, když tvrdě knockoutoval Alonza Menifielda a následně přidal cenné vítězství na body nad Volkanem Oezdemirem.
- Výhra nad bývalým šampionem. V březnu 2025 si připsal další skalp, když na body porazil bývalého šampiona Jana Blachowicze.
- Vzkaz divizi. Naposledy v září 2025 smetl Dominicka Reyese knockoutem v prvním kole a definitivně se přihlásil o titulovou šanci.
Bilance Carlose Ulberga v UFC (9-1)
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Způsob
|Kolo / čas
|Událost
|27. září 2025
|Dominick Reyes
|výhra
|KO/TKO (údery)
|1 (4:27)
|UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes
|22. březen 2025
|Jan Błachowicz
|výhra
|rozhodnutí (jednomyslné)
|3 (5:00)
|UFC Fight Night: Edwards vs. Brady
|23. listopad 2024
|Volkan Oezdemir
|výhra
|rozhodnutí (jednomyslné)
|3 (5:00)
|UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo
|11. květen 2024
|Alonzo Menifield
|výhra
|KO/TKO (údery)
|1 (0:12)
|UFC Fight Night: Lewis vs. Nascimento
|9. září 2023
|Da Woon Jung
|výhra
|submise (rear-naked choke)
|3 (4:49)
|UFC 293: Adesanya vs. Strickland
|13. květen 2023
|Ihor Potieria
|výhra
|KO/TKO (údery)
|1 (2:09)
|UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Almeida
|12. listopad 2022
|Nicolae Negumereanu
|výhra
|KO/TKO (údery)
|1 (3:44)
|UFC 281: Adesanya vs. Pereira
|25. červen 2022
|Tafon Nchukwi
|výhra
|KO/TKO (údery)
|1 (1:15)
|UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Gamrot
|12. únor 2022
|Fabio Cherant
|výhra
|rozhodnutí (jednomyslné)
|3 (5:00)
|UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 2
|6. březen 2021
|Kennedy Nzechukwu
|prohra
|KO/TKO (údery)
|2 (3:19)
|UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya