Chytil jsem se do pasti. A jak dál? Procházka nastínil dvě cesty v UFC

Procházka buď zůstane ve své polotěžké váze (93 kg) a do konce roku se v normálním duelu utká nejspíš s drzým Američanem Jamahalem Hillem.

Zápasy v UFC 2024, Pereira – prohra

2024, Rakič – výhra

2023, Pereira – prohra

2022, Teixeira – výhra

2021, Reyes – výhra

2020, Özdemir – výhra

Nebo hecne hubnutí a zamíří do nižší střední váhy (84 kg), kde by se mu líbil souboj o titul se současným šampionem z Jižní Afriky Dricem Du Plessim.

„Byla by výzva zhubnout. Mohl bych to tam vyčistit a vzít si pás,“ přemítá Procházka na svém youtubovém kanále. „Pak bych se vrátil do polotěžké. Cítím, že v ní mám resty.“

Otázka je, jestli by vedení organizace UFC takový scénář lákal. Procházka je dva měsíce po tvrdém knokautu od Brazilce Pereiry, kdy si nepohlídal šílený kop na hlavu. Proč dávat někomu po prohře titulovou šanci, byť v jiné divizi?

Dva možní soupeři. Vlevo Du Plessis ze střední váhy, vpravo Hill z polotěžké.

Ovšem duel by to byl maximálně atraktivní, navíc Procházka logicky promýšlí další kroky, protože v polotěžké váze se znovu k titulu hned tak nedostane.

Aspoň ne dokud jí bude vládnout mocný Pereira. Aktuálně nejjasnější hvězda celé organizace.

„Necítím k němu žádné záporné pocity. Prohry s ním mi ukázaly spíš to, že jsem se vzdálil své cestě. Je potřeba plně dospět ve všech ohledech. Vztahy, kamarádi, rodina, podnikání, boj...“ říká 31letý Čech.

A vyčítá si, že soupeře před duelem nařkl z používání černé magie: „Upínal jsem pozornost až moc na jiné zdroje síly. Chytil jsem se do stejné pasti jako Rakič se mnou v dubnu. Přitom jsem to nikdy nedělal, nikdy jsem nedával pozornost kecům kolem. A už znovu nebudu. Je to jen projev nejistoty a slabosti.“

A zatímco Pereira už má dalšího soupeře (Khalil Rountree), proti němuž bude pás obhajovat, Procházkův nový duel by měli oznámit v následujících týdnech.

Souboj s Du Plessim by bylo atraktivní překvapení, největší logiku dává bitva s Hillem. I on je po knokautové prohře s Pereirou. Padl s ním v dubnu.

Ostatně o jejich střetnutí se v zámoří mluví tak, že je v jednání na prosinec do Las Vegas.

Procházka nadšení trochu brzdí: „S manažerem jsme nic neřešili. Napsal jsem mu jednu informativní zprávu, tak nevím, jestli se to pohnulo a někdo se prokecl, ale zatím to jsou jen spekulace.“

Důležité je, že by Procházka v roce 2024 mohl stihnout i třetí duel.

Doteď zápasil jednou za rok.