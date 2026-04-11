ONLINE: MMA zápasník Procházka jde bojovat o titul v UFC s Ulbergem

Sledujeme online   18:01
Už v neděli brzy ráno středoevropského času bude mít šanci stát se podruhé v životě šampionem UFC, nejslavnější MMA organizace světa. Jiří Procházka, zápasník z Hostěradic, zabojuje na turnaji v Miami o titul v polotěžké váze. Proti bude Novozélanďan Carlos Ulberg. Zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži na iDNES.cz.
Jiří Procházka porazil Američana Jamahala Hilla na turnaji UFC 311 v Los Angeles.

Jiří Procházka porazil Američana Jamahala Hilla na turnaji UFC 311 v Los Angeles. | foto: Reuters

Svou náturu Jiří Procházka na Floridě nezapřel ani při slavnostním nadhozu před...
Jiří Procházka bojuje proti Američanovi Jamahalu Hillovi na turnaji UFC 311 v...
Jiří Procházka trefuje Khalila Rountreeho během zápasu v Las Vegas na turnaji...
Jiří Procházka, zápasník MMA, otevřel v Brně svoje tréninkové zázemí. Nazval ho...
Váhový limit 93 kilogramů splnil 33letý Procházka s přehledem. Stejně jako jeho o dva roky starší soupeř. Jejich zápas bude vrcholem galavečera UFC 327 v Miami.

Začátek zápasu zhruba v 5.00

Už počtvrté čeká Procházku titulový zápas v UFC. Uspěl jedinkrát. Titul polotěžké váhy organizace získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie.

Poté dvakrát podlehl jinému Brazilci Alexi Pereirovi. Jenže ten přešel do vyšší váhové kategorie – těžké váhy – tudíž je pás šampiona volný.

„Tentokrát budu mnohem lepší než naposledy - rychlejší, silnější. Jsem nejlepší bojovník na světě. Vyhraju zápas a získám titul,“ řekl Procházka na tiskové konferenci před galavečerem UFC 327.

Český ranař s přezdívkou „BJP“ se v UFC představil naposledy loni v říjnu, kdy v Las Vegas ve 3. kole knokautoval Američana Khalila Rountreeho. I Ulberg, který působí v UFC od roku 2021 a drží výjimečnou sérii devíti výher v řadě, zápasil naposledy loni na podzim. Američana Dominicka Reyese knokautoval v závěru 1. kola.

Švihá se kopřivami, plave pod ledem. I proto v Americe milují rváče Procházku

„Carlos má velmi dobrý pohyb, přesné údery a velmi specifický, systematický styl. Musím začít rychleji. Musím najít klíče, abych v sobě všechno odemknul hned na začátku. A do prvního kola vstoupil jako do druhého,“ má jasno Procházka.

Zatímco Čech se pokusí získat pás UFC počtvrté, Novozélanďan vyhlíží svůj první titulový zápas kariéry. „Procházka je nepředvídatelný, hodně chaotický bojovník, ale jeho styl evidentně funguje. Udělám tomu přítrž,“ věří si.

Turnaj UFC 327 začíná v aréně Kaseya Center v Miami v sobotu ve 23:00 středoevropského času. Zápas Procházka vs. Ulberg je na programu jako poslední čili po 5. hodině ranní.

ONLINE: MMA zápasník Procházka jde bojovat o titul v UFC s Ulbergem

