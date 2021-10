Dojde na kouzlo okamžiku? Procházka čeká, zda bude bojovat o titul v UFC

Pokud bude mít Blachowicz či Teixeira zdravotní problémy nebo neprojdou covidovými testy, do oktagonu nastoupí příští týden v sobotu devětadvacetiletý český bijec.

Procházka přitom v UFC vyhrál teprve dva zápasy - porazil Özdemira a Reyese -, ovšem dojem zanechal výjimečný. Prezident organizace Dana White mu slíbil titulovou šanci, a tak Čech odmítal i ustavičné výzvy od ostatních konkurentů.

„Od začátku tvrdím, že půjdu nejpřímější cestou k titulu,“ vysvětluje Procházka, proč neuhýbá ze záměru a čeká, dokud na něj nepřijde řada. I kdyby měl rok nezápasit.

V nevděčné roli náhradníka musí počítat s tím, že o zápase se může dozvědět ani ne den předem.

„Budu připravený, nestresuju se. Nechávám to plynout, prostě kouzlo okamžiku. Ani si to nepředstavuji, chci to nechat vykrystalizovat. Pokud to přijde, ok. Pokud ne, jedeme dál,“ říká.



Problém prý nezpůsobil ani fakt, že do poslední chvíle nebude vědět, s kým by případně zápasil.

„My jsme pracovali především na odstranění chyb, na posunu. Beru to komplexně, věci se krásně doplňují.“

Stejně jako na předchozí květnový duel s Dominickem Reyesem z USA odletěl Procházka se speciálním účesem.

Opět si nechal na středu hlavy uplést cop inspirovaný thajskými bojovníky. Jen si ho nechal navíc barevně upravit.

„Dal jsem si tam bílou a červenou barvu. Červená je agresivní, bílá zase mistrovská barva. Dal jsem si je tam proto, že tuhle přípravu mě hodně provázely. Trenéři ale do mě ryjí, že jsem si tam dal polskou vlajku,“ směje se Procházka.

„Důležité je, že mám svoji anténu. Vepředu jsem si to nechal narůst, abych měl v budoucnu prostor po další účes. Jen jsem si tam vystavil takové chroští,“ doplňuje.

Velkou novinkou je i změna přezdívky. Doteď nastupoval s tradiční „Denisou“. Ta vznikla kdysi tak, že kouč na tréninku volal na Denisu a místo ní odpověděl Procházka.

Odteď bude nastupovat se zkratkou „BJP“, což je motto „bomby jako p..a“.

„Vnímám to jako velký krok. Jsem rád, že mám přezdívku, která mně osobně dává význam,“ tvrdí Procházka. „Už nějaký čas jsem o změně přemýšlel, a když mi teď trenér Jaroslav (Hovězák) psal, proč si tam nedám BJP, tak jsem to bral jako impulz a řekl si, že to bude ono.“

Prý ale musí vymyslet, jak zkratku vysvětlit v angličtině, nechce totiž působit nezdvořile.