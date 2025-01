Hill má velkou pusu. Jdu ho ulovit, chci zpět na vrchol, hlásí Procházka

Duel dvou bývalých šampionů, dvaatřicetiletého rodáka z Hostěradic na Znojemsku a o rok staršího Američana z Chicaga, se v Kalifornii odehraje 18. ledna. Procházka tam odcestuje v pátek z Vídně po boku trenérů Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka.

„Chtěl bych říct, že po minulém zápase (v červnu po prohrané titulové bitvě s Alexem Pereirou) jsem udělal prohlášení, že se musí udělat změna. Mám ale za sebou přípravu, cesty do zahraničí a všechno to, co k zápasu vede, a musím říct, že jsem vděčný za tým, jaký kolem sebe mám. Za všechny lidi, kteří ke mně patří. Věřím, že společně tomu dáme jeden jediný směr, a to k vítězství,“ oznámil Procházka na tiskové konferenci v Brně.

Má před sebou jinou výzvu, než na jaké býval v posledních letech zvyklý. Bitva s Američanem Hillem nejenže není titulová, ale ani mu zřejmě neotevře bezprostřední cestu k zápasu o pás šampiona.

„Já ale každý blížící se zápas beru jako životně důležitý. Není potřeba bavit se o titulu. Mým současným cílem je neopakovat prohrané zápasy a odvádět na ho**o výkony. Nenarodil jsem se proto, abych prohrával. Teď je přede mnou Hill a já ho jdu ulovit,“ prohlásil.

V organizaci UFC je Procházka dvojkou světového žebříčku, Hill je hned za ním.

Soupeře, který ho čeká, považuje český borec za nebezpečného. „Má cit pro časování, disponuje razancí v úderech. Nikoho nepodceňuji a jsem připraven na to, že se mu postavím v jeho nejlepší formě, do jaké je schopen se dostat. To mě ale nezajímá. Mým cílem je ho porazit,“ zdůraznil nejlepší český zápasník MMA.

jirkaprochazka Není to jen další zápas, je to Boj, je to radost být na živu a vyjádřit sebe sama

Jdeme pro to ⚡️⚡️

Děkuji

️⚡️️



Its a Fight, Its a joy to be alive and create the Best ourselfs



Lets get it !!!



#ufc311 oblíbit sdílet odpovědět uložit

Několik ostrých slov si s protivníkem již vyměnil. Hillovi, který je známý peprnými prohlášeními, v jejichž duchu se pustil i do Procházky, vzkázal stručně, že ve svém posledním zápase – shodou okolností také proti Pereirovi a také neúspěšném – zhola nic nepředvedl: „Naznačoval něco o mých kvalitách, o mém stylu zápasení. Odpověděl jsem mu, že i když se honosil vším možným, tak naposled v kleci neukázal naprosto nic. Ten jeho výkon byl někde úplně jinde,“ podotkl bývalý šampion polotěžké váhy.

Reagoval především na Hillovo tvrzení, že vyhrával jen nad soupeři, jejichž „zápasnické IQ“ bylo na nízké úrovni. „Pereira ti srazil tvoji anténku. Jen doufám, že ji budeš mít na hlavě i v Los Angeles, abych ti ji také mohl sundat. Vždyť je to šílené – tenhle týpek (Procházka) dostává na pr**l v každém duelu. Doslova v každém. Vyhrává jen díky tomu, že hodně snese, a unaví soupeře, jehož IQ je nízké,“ přisadil si Hill.

Procházka do Ameriky odletí skutečně s účesem ve tvaru anténky a s nadhledem nad slovní přestřelkou. „Jsem ten typ, že mám rád, když se něco řekne, a pak si za tím člověk stojí jak před zápasem, tak během něho, tak po něm. Hill má pusu trošku moc otevřenou. Nejsem nastavený na to, že na sebe vyblijeme nějaké blbosti a pak se budeme jeden druhému omlouvat, že to nebylo tak myšleno. Rád svými slovy šetřím, ale mířím jimi přesně,“ vysvětlil český zápasník.

Za odpočinkem a poznáním se po červnovém debaklu z Pereirových rukou vydal napřed do Japonska, kde se věnoval hlavně sebepoznání a vlastnímu rozvoji, a pak do vysokohorského prostředí do Mexika.

98 kilogramů má Jiří Procházka před odletem do Los Angeles.

Hlavním sparingpartnerem mu byl levák Matěj Peňáz. „To kvůli jeho opačnému gardu a nepředvídatelnosti, jakou jsme od sparingu vyžadovali,“ řekl Procházkův trenér Martin Karaivanov.

V Kalifornii by před turnajem rád stihl navštívit zápasů hokejistů Anaheimu, aby viděl v akci mistry světa Radka Gudase a Lukáše Dostála. Víc společenských akcí zatím v plánu nemá.

Jasnou přednost bude mít koncentrace na zápas. Pro Procházku je víceméně stěžejní, výhra ho může vrátit zpět na cestu k titulu a na vrchol. V opačném případě lze čekat komplikace. „Není to ale tak, že pokud prohrajeme, tak vypadneme. Jde především o upevnění pozice v naší divizi v UFC,“ nastínil Karaivanov.

Procházka nevyloučil, že by ho v delším časovém horizontu lákala další bitva s Alexem Pereirou, s nímž loni v červnu předvedl slabý výkon. Není však jisté, zda by se s ním vůbec dostal možnost znovu poměřit.

„Co bude, to budeme řešit až po Hillovi,“ prohlásil Karaivanov. Jedním z možných příštích Procházkových soupeřů se podle jeho mínění může stát i další Američan Khalil Rountree. „Nepředpokládám ale, že bychom šli hned o titul. Spíš beru v potaz tu horší z variant, že se k pásu šampiona budeme muset prokousat zase od podlahy,“ zauvažoval.