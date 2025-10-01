Kodex u dveří a vychytávky za miliony. Procházka ukázal místo, kde se připravuje

Robert Rampa
  11:00
V první chvíli vám nic nenapoví, že stoupáte po schodech do vymazleného tréninkového centra pro MMA bojovníky za miliony. Navíc pod záštitou Jířího Procházky (skóre 31-5), kterého v neděli v Las Vegas okolo páté ranní (SELČ) čeká už osmý zápas v organizaci UFC proti Američanu Khalilu Rountreemu.
Velká klec v tréninkovém centru v Brně, za kterým stojí trenér Jaroslav Hovězák...

Velká klec v tréninkovém centru v Brně, za kterým stojí trenér Jaroslav Hovězák a MMA zápasník Jiří Procházka. | foto: Robert Rampa, iDNES.cz

Uprostřed stojí nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka, po jeho pravici...
Uprostřed sedí nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka, po jeho levici...
A komu v tréninkovém centru Jiřího Procházky a Jaroslava Hovězáka nestačí klec,...
V tréninkovém centru Jiřího Procházky nesmí chybět posilovna. Hned vedle velké...
„Postavili jsme tu top gym. Leckde v Americe nemají tak velkou klec jako my,“ pochlubí se Procházkův trenér Jaroslav Hovězák.

Jeho rukopis tu vycítíte ze všech nejvíc. U dveří s jeho jménem visí nástěnka s výmluvným obsahem: „Kodex Bušidó. Základní zásady jsou: Věrnost pánovi, úcta k předkům a rodičům, čestné jednání, pravdomluvnost, odvaha a upřímnost, ctnost a sebezdokonalování.“

Právě tenhle kodex předal Procházkovi před mnoha lety jako rozjívenému a nevybouřenému chlapci. Teď společně budují zázemí pro další generace talentů.

Kodex Bušidó visí na stěně v tréninkovém centru Jiřího Procházky. Vylepil ho sem trenér Jaroslav Hovězák.

„Chceme tu dělat turnaje pro amatéry, semináře pro mlaďochy a taky vytvořit nejlepší podmínky pro profesionály,“ poví Hovězák.

Vítejte v našem domově

Byť se to na první pohled nemusí zdát, když zaparkujete u velkého a zaprášeného skladiště. Vlevo firma přes topení a vodu, vpravo přes podlahy a naproti koupíte moto vybavení. Uhýbáte rozjetým dodávkám a menším tirákům, co zrovna vezou zboží.

Až úplně v koutě, zatím bez označení, stojí dveře a vedou schody vzhůru. Vynesou vás k průhledné střeše, kde pod ventilačním vedením leží červeno-černé žíněnky. A vše, co MMA zápasníci potřebují.

„Vítejte v našem domově,“ přivítá vás Procházka. „Vytvořili jsme to tu s myšlenkou, že chceme dodat přesah. Něco, co bude mít váhu. Krásných gymů najdete po světě spoustu, to nejlepší u nás je spojení MMA, thajského boxu a všeho ostatního.“

V tréninkovém centru najdete na zdi dvě značky. BJP Institut a 119 MMA. První je značka Jiřího Procházky, to druhé trenéra Jaroslava Hovězáka.

Pro představu, rozlehlému prostoru dominuje obří klec s nápisem BJP Institut (Procházkova zkratka, Bomby jak pi...), u stropu ho v oktagonovém tvaru kopírují led světla. Vpravo u oken čekají rotopedy s ventilátory pro vzduchový odpor, za klecí zase posilovna. Činky, natahovací gumy, konstrukce pro workout.

Kdo by se snad nevešel do oktagonu, u zdi stojí další řada pletiva pro simulaci zápasu.

Za rohem najdete připravený ring, pověšené pytle na boxování a světelné zařízení na cvičení pozornosti. Samozřejmostí jsou všudypřítomná zrcadla. Kdo by se u tréninku nechtěl pozorovat?

V tréninkovém centru nechybí boxerský ring a světelný přístroj na pozornost a rychlost.

A komu v tréninkovém centru nestačí klec, může trénovat zápasení u pletiva speciálně postaveného pro tyto účely.

Souhrnně – bojovník si zřejmě nemůže přát lepší podmínky než ty v Brně. A to ještě přibude sauna.

Pod jednou střechou bude působit Hovězák se svým „119 MMA“ i druhý trenér Martin Karaivanov se svým „Jetsaam gymem“ více vedeným pro thajské boxery.

„Jiřího je důležité držet pod kontrolou, proto je lepší ho mít doma pod jednou střechou. Víc z něho vymáčkneme,“ poví s lehkým úsměvem Karaivanov.

Ještě větší plány

Stvořit tak rozlehlé tréninkové centrum ale není jen tak. Otce myšlenky a kreativního tvůrce ale naštěstí má, Hovězáka.

„Jsem v tom za hodně peněz. Za pět milionů,“ neskrývá Hovězák. „Jiří přispěl, aby to mohl prezentovat jako svůj domov, zároveň víme, že on má plány ještě větší. Jednou by rád vytvořil institut se vším všudy. S fyzioterapeuty a kompletním zázemím. Tohle je u zrodu. Už teď ale máme lepší gym než někteří ve světě. Žijeme sen.“

„Poprvé v životě jsem se na zápas připravoval pod jednou střechou a plně v kleci,“ překvapí Procházka.

Velká klec v tréninkovém centru v Brně, za kterým stojí trenér Jaroslav Hovězák a MMA zápasník Jiří Procházka.
Uprostřed stojí nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka, po jeho pravici trenér Martin Karaivanov, po levici Jaroslav Hovězák.
Uprostřed sedí nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka, po jeho levici trenér Martin Karaivanov, po pravici Jaroslav Hovězák.
A komu v tréninkovém centru Jiřího Procházky a Jaroslava Hovězáka nestačí klec, může trénovat zápasení u pletiva speciálně postaveného pro tyto účely.
Hovězák přispěchá ještě s jednou nečekanou historkou: „Zkolaudovali jsme to tu na začátku září, už to samo o sobě bylo dost stresu. A Jirka se tak trochu připravoval na staveništi. No a někdo mě natřel finančáku, jestli tu náhodou nekasíruju lidi v pronajatém skladu, když nemáme zkolaudováno.“

S finančním úřadem si prý vše vyříkal.

A teď může kasírovat oficiálně. Jde o stovky lidí, kteří budou gym navštěvovat. „Minimálně dalších pět let,“ poví Hovězák.

Kdo ví, jestli v tu dobu Procházka ještě bude zápasit. Je mu dvaatřicet, v nejlepší organizaci světa se chystá k osmému duelu, zatím s pozitivním skóre 5-2. Prohrál jen s bájným Brazilcem Alexem Pereirou.

Ve Vegas bude chtít navázat na lednovou výhru nad Jamahalem Hillem, jehož porazil ve třetím kole na technický knokaut.

Už tehdy organizace přislíbila Procházkovi další titulovou šanci.

Procházka vs. Rountree: hlavní karta UFC 320, kde sledovat

Jen se věci vyvinuly jinak. Pereira ztratil pás proti Rusovi Magomedu Ankalajevovi, takže teď na stejném turnaji jdou znovu proti sobě a Procházka nastoupí proti Rountreemu.

Zároveň slouží jako případný náhradník proti Ankalajevovi, kdyby se Pereira zranil.

I Rountree ale bude pořádná výzva, ze všech zápasníků polotěžké divize do 93 kilogramů vydržel s Pereirou v kleci nejdéle. Až do čtvrtého kola.

