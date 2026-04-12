A podobně kroutí hlavou i fanoušci MMA, kteří si nařídili budíky na pátou ranní. V neděli! Tolik chtěli vidět, jak Procházka na turnaji UFC 327 v Miami získá podruhé v životě titul UFC v polotěžké váze.
A opět, stejně jako před čtyřmi lety, zaplní náměstí v Brně. Co v Brně, v Praze. Staromák! Sportovec roku 2026! Anebo ne?
Jenže nic z toho se nestane. Byť k výhře neměl Procházka daleko.
Novozélanďan Carlos Ulberg se po pár minutách zranil. Rozkopané lýtko, bolavé koleno... Stačilo ho jen doklepat. Vždyť stál jen na jedné noze! Jenže velký čáp, to je nepředvídatelný tvor.
Moment překvapení využil náramně a levým hákem Procházku skolil.
Hrozivé zranění Carlose Ulberga. I tak vyhrál zápas:
Hrozivý detail Ulbergova zranění. I s ním se ale dokázal stát novým šampionem UFC! 🤕🏆#NovaSport | #UFC327 pic.twitter.com/4HhLF3qT4S— Nova Sport (@novasport_cz) April 12, 2026
„Dojel jsem v tomhle zápase na svůj soucit. Předpokládal jsem, že se ten zápas ukončí kvůli jeho noze. Přišlo mi nefér bojovat s takhle zraněným soupeřem,“ popsal Procházka na Instagramu své dojmy ze zápasu. Už s chladnou hlavou z nemocnice, kde si byl zkontrolovat čelist.
Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný
„Nemám co víc k tomu dodat, omlouvám se zas svůj výkon. Především svému týmu. A vám, kterým jsem dal své slovo, že pás dovezu do České republiky. Ale tak se stane, krok za krokem zpět,“ dodal odhodlaně 33letý bijec.
A nahrál i vzkaz v angličtině, kde si zažádal o „rematch“, tedy odvetu.
„Pořád nedokážu pochopit svůj hloupý soucit. Stálo mě to zápas. Chtěl bych odvetu. Tohle byl totiž můj zápas! Jen jsem dal soupeři příležitost mě chytit.“
Mercy, mercy... Čili soucit, lítost.
To slovo opakoval už v kleci po zápase a poté i v nemocnici.
Jiri Prochazka calls for a rematch with Carlos Ulberg and says his “Mercy” cost him the fight— FULL SEND MMA (@full_send_mma) April 12, 2026
“I still can’t understand my stupid mercy in the fight and that cost me this fight. I would like to fight a rematch” pic.twitter.com/yxG54oVqom
Může si vůbec MMA zápasník dovolit probudit v kleci tuhle něžnou emoci?
Neměl by být prostě jen tvrďák se zabijáckým instinktem?
„A teď s tím Procházka bude muset žít. Jít domů a žít s pocitem, že promeškal ukončení zápasu. To je hrozné,“ hodnotil Daniel Cormier, komentátor UFC a bývalý MMA zápasník.
Na svůj pátý zápas o titul si Procházka jistě počká. Třikrát v řadě boj o pás prohrál. Pamatujete? První a dosud poslední titul UFC získal v roce 2022, kdy porazil Brazilce Glovera Teixeiru. Jenže poté ho kvůli zranění uvolnil a dvakrát se jej marně snažil získat zpět v soubojích s jiným Brazilcem Alexem Pereirou.
Ten přešel do vyšší váhové divize a trůn byl tak opět volný. Teď si ho ukořistil Ulberg, první novozélandský šampion UFC. Nyní ho ale čeká nejspíš dlouhá zdravotní pauza. Zároveň Procházkovi hraje do karet, že v divizi polotěžké váhy postrádá organizace UFC velká jména a fanoušci v USA českého samuraje milují.
„Let’s go for that!“ říká chlapík s přezdívkou „BJP“.
Tak co na jeho výzvu šéf UFC Dana White?
THE KING IS @UlbergCarlos 🏆— UFC (@ufc) April 12, 2026
He earns the light heavyweight title by KO at #UFC327! pic.twitter.com/SyjazDMeAA