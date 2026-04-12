Procházka po prohře v UFC: Ten můj soucit! Omlouvám se za výkon, chci odvetu

Lucie Macháčová
  12:17
Když by se mu doma v kolébce houpala malá Procházková, možná by se to dalo pochopit. Možná. Soucit? Lítost? Křehké otcovské hormony? Jenže dcerka by měla přijít na svět až příští týden, kdy má jeho partnerka Kamila termín porodu. Takže není divu, že se Jiří Procházka ptá sám sebe: Proč? Proč jsem zraněného soupeře litoval a ztratil koncentraci a tím i celý zápas?
Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji.

Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji. | foto: Reuters

HOTOVO. Carlos Ulberg pojišťovacím úderem dorazil Jiřího Procházku.
Jiří Procházka trefuje přesným kopem pod koleno Carlose Ulberga.
Carlos Ulberg si užívá pás pro šampiona UFC v polotěžké váze.
Carlos Ulberg (vpravo) ukončuje souboj s JIřím Procházkou.
A podobně kroutí hlavou i fanoušci MMA, kteří si nařídili budíky na pátou ranní. V neděli! Tolik chtěli vidět, jak Procházka na turnaji UFC 327 v Miami získá podruhé v životě titul UFC v polotěžké váze.

A opět, stejně jako před čtyřmi lety, zaplní náměstí v Brně. Co v Brně, v Praze. Staromák! Sportovec roku 2026! Anebo ne?

Jenže nic z toho se nestane. Byť k výhře neměl Procházka daleko.

Novozélanďan Carlos Ulberg se po pár minutách zranil. Rozkopané lýtko, bolavé koleno... Stačilo ho jen doklepat. Vždyť stál jen na jedné noze! Jenže velký čáp, to je nepředvídatelný tvor.

Moment překvapení využil náramně a levým hákem Procházku skolil.

Hrozivé zranění Carlose Ulberga. I tak vyhrál zápas:

„Dojel jsem v tomhle zápase na svůj soucit. Předpokládal jsem, že se ten zápas ukončí kvůli jeho noze. Přišlo mi nefér bojovat s takhle zraněným soupeřem,“ popsal Procházka na Instagramu své dojmy ze zápasu. Už s chladnou hlavou z nemocnice, kde si byl zkontrolovat čelist.

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

„Nemám co víc k tomu dodat, omlouvám se zas svůj výkon. Především svému týmu. A vám, kterým jsem dal své slovo, že pás dovezu do České republiky. Ale tak se stane, krok za krokem zpět,“ dodal odhodlaně 33letý bijec.

A nahrál i vzkaz v angličtině, kde si zažádal o „rematch“, tedy odvetu.

„Pořád nedokážu pochopit svůj hloupý soucit. Stálo mě to zápas. Chtěl bych odvetu. Tohle byl totiž můj zápas! Jen jsem dal soupeři příležitost mě chytit.“

Mercy, mercy... Čili soucit, lítost.

To slovo opakoval už v kleci po zápase a poté i v nemocnici.

Může si vůbec MMA zápasník dovolit probudit v kleci tuhle něžnou emoci?

Neměl by být prostě jen tvrďák se zabijáckým instinktem?

„A teď s tím Procházka bude muset žít. Jít domů a žít s pocitem, že promeškal ukončení zápasu. To je hrozné,“ hodnotil Daniel Cormier, komentátor UFC a bývalý MMA zápasník.

Na svůj pátý zápas o titul si Procházka jistě počká. Třikrát v řadě boj o pás prohrál. Pamatujete? První a dosud poslední titul UFC získal v roce 2022, kdy porazil Brazilce Glovera Teixeiru. Jenže poté ho kvůli zranění uvolnil a dvakrát se jej marně snažil získat zpět v soubojích s jiným Brazilcem Alexem Pereirou.

Ten přešel do vyšší váhové divize a trůn byl tak opět volný. Teď si ho ukořistil Ulberg, první novozélandský šampion UFC. Nyní ho ale čeká nejspíš dlouhá zdravotní pauza. Zároveň Procházkovi hraje do karet, že v divizi polotěžké váhy postrádá organizace UFC velká jména a fanoušci v USA českého samuraje milují.

„Let’s go for that!“ říká chlapík s přezdívkou „BJP“.

Tak co na jeho výzvu šéf UFC Dana White?

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

11. dubna 2026  22:16,  aktualizováno  12. 4.

Procházka po prohře v UFC: Ten můj soucit! Omlouvám se za výkon, chci odvetu

Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji.

Když by se mu doma v kolébce houpala malá Procházková, možná by se to dalo pochopit. Možná. Soucit? Lítost? Křehké otcovské hormony? Jenže dcerka by měla přijít na svět až příští týden, kdy má jeho...

12. dubna 2026  12:17

