Vyhrál jste pošesté v té nejlepší lize světa. Spokojenost?
S posledním kolem ano, z prvních dvou nemám moc dobrý pocit. Byla nemastná, neslaná, nemohl jsem se do toho dostat. Už v šatně jsem s tím bojoval.
Čím to?
Nebyl jsem úplně naladěný na soupeře. Vyzní to blbě, ale musím být upřímný. V přípravě jsem nebyl moc agresivní, drželi jsme se pod kontrolou a mně to zůstalo až do zápasu. Měl jsem problém se na takového sympaťáka zapnout. Rountree je ohromně milej člověk. Ale to mívám v zápasech často. Potřebuju nakoupit pár ran, abych zapnul extra motor, kdy půjdu se surovou silou. To je můj hlavní úkol dál. Nebudu tak hodnej no.
Jaké byly oslavy?
No wow! Slavili jsme. Byli jsme pozvaní od známého DJ Cashmera, s kterým jsme se seznámili na Zrče před třemi lety. Vzal nás na párty s DJ Tiëstem, což je legenda. A nejen trenér Martin Karaivanov to ocenil, protože je milovníkem jeho hudby. Pár panáků padlo, zahráli jsme si, pak jsme to zdvojnásobili na ruletě. Krásný večer, všechno v poklidu.
Čím se odměníte?
Jéžiš, já to ani nechci říct. Nejsem úplně materiální typ, ale líbí se mi jedny hodinky. Přišlo to zničehonic. A nebudu říkat víc. Vždyť já radši žiju ze vzpomínek. Klidně si udělám na lednici čáru a vždycky když k ní přijdu, budu vědět, co znamená. A ještě chci říct něco, nad čím jsem přemýšlel v letadle.
Povídejte.
Jsem strašně rád, že tímhle vítězstvím a působením v UFC přispíváme k sebevědomí České republiky. Česko má spoustu věcí, na které můžou být lidi hrdí. Byl bych strašně rád, kdyby to tak cítili. V Americe vidíte, jak všude mají státní znaky, vlajky, polepená auta. I my máme být sakra na co hrdí. A to od vzniku republiky.
UFC chystá na příští rok ve spolupráci s prezidentem Donaldem Trumpem turnaj u Bílého domu. Zajímalo by vás to?
No jasně, to mě láká. Mám rád události s výjimečným nádechem. Už jsem jich pár zažil. Jubilejní UFC 300, pak když jsem zaskakoval za Conora McGregora nebo Jona Jonese. Určitě.
A kdy byste mohl znovu zápasit?
Rád bych si teď chvilku oddechl. Po dokončení univerzity jsem neměl ani den volna. V lednu mám jet s Jirkou Kolbabou na Antarktidu. Tam se strašně těším, Jirka mi popisoval, že to je jedno z nejkrásnějších míst na Zemi. Ale zápas by byl priorita samozřejmě. A kohokoliv mi UFC dá, toho vezmu. Já budu stát o to, aby to bylo o titul.
Jaké scénáře vidíte?
Buď třetí zápas s Alexem Pereirou, nebo jsme se bavili o Carlosu Ulbergovi. Jestli teda necukne.
Co říkáte na Pereirův výkon? Knokautoval šampiona Magomeda Ankalajeva v prvním kole.
Alex byl na rozdíl ode mě na soupeře hodně naštvaný. Já Ankalajeva ve Vegas taky nepochopil. Potkali jsme se a on mě normálně pozdravil. Došlo mi, že on je sporťáček a všechny blbosti na sociálních sítích nejsou úplně z jeho hlavy. Ale musí za to převzít zodpovědnost!
Vy jste se i dojal, když Pereira Ankalajeva porazil.
To bych rád vysvětlil. Jak se svět dojímá, že jsem se dojal... Já se nedojal nad tím, že Pereira zvítězil. Mně v tu chvíli došlo, že to opravdu může směřovat k našemu třetímu zápasu. To na mě vyvinulo velký tlak. Sakra, třetí zápas? To by bylo už opravdu všechno, nebo nic.
Jenže Pereira chce jít do těžké váhy.
Ať jde kamkoliv. Teď jsem ho potkal na vážení. Ležel po sauně zabalený v ručnících a vypadal strašně. Mučil se, už to bylo škaredé. Kámo, máš to zapotřebí? Všichni by v tomhle měli mít rozum a bojovat v přirozené váze. Jestli si myslí, že v nižší váhovce budou mít větší sílu? Podle mě je to blbost.
Vy jste si od organizace vysloužil už osmý bonus za nejlepší výkon na turnaji. Co vám to říká?
Cítím zadostiučinění, ale já hlavně dbám na to, abych byl, jaký jsem. Já se ani nemusím snažit o bonusy a peníze navíc. Já jen dělám všechno nejlépe, jak dovedu.
Potkal jste se se šéfem Facebooku Markem Zuckerbergem, že?
Jo, u klece jsme si ťukli pěstí a podali si ruku. Je to vysmátý borec, pohodář. Jsem rád, že tihle vysoce postavení lidé, kteří mohou ovlivňovat situaci na zemi, inklinují k bojovým sportům. V nich totiž cítíte ryzího ducha boje, který je v nás zakořeněný. A čistotu chování. Tam jsou emoce absolutně bez zabarvení.