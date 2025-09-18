Chlapi, doplešata! Procházka si vzal na zápas UFC i extrakt z mravenců

„Babi, dědo, to je přeci Procházka, ten MMA zápasník!“ vysvětloval nadšeně jeden z puberťáků na pražském letišti a vzápětí zdrhl k holohlavému bojovníkovi s žádostí o fotku.
Tradiční mumraj na Terminálu 1 dostal ve čtvrtek v poledne jedno zpestření: Jiří Procházka a jeho parťáci odtud vyrazili směr Las Vegas.
Ve stejných tričkách i účesech. „Anténa“ či „palmička“ jsou minulostí, tentokrát úřadovala mašinka na vlasy.
„Já chtěl jít takhle nakrátko už dlouho. I kvůli akci a podpoře onkologických pacientů. A kluci se přidali, šli skoro doplešata. Někteří v tom vypadají srandovně. Myslím, že nám to dává ještě větší sílu, že nás to morálně spojuje. Máme stejný týmový hlavokroj, “ usmíval se Procházka, bývalý šampion polotěžké váhy UFC.
V nejlepší MMA organizaci světa uspěl v pěti ze sedmi zápasů. Obě prohry? S Alexem Pereirou.
Ve městě hříchu chce předvést pohříchu dobrý zápas. Svůj osmý v UFC. Takový, který ho katapultuje zpět do souboje o titul.
Možná byste si to pak rozdal s vítězem hlavního zápasu mezi Rusem Magomedem Ankalajevem a Brazilcem Alexem Pereirou. Koho byste radši?
To je daleko. A je mi to jedno. Pokud chci být opět šampionem UFC, musím porazit kohokoli. Děláme kroky k tomu, abych porazil konečně i Pereiru. Ale teď je přede mnou Khalil Rountree.
Jakou na něj máte strategii?
Je to tvrdý špalek. Máme jasnou strategii, viděl jsem mnoho jeho videí. Ale nechci se soustředit až tolik na něj, nýbrž hlavně na sebe. Na zlepšování svých silných i slabších stránek, kterých by on mohl využít. Nesoustředit se na druhé, ale na sebe, to je klíčem i v běžném lidském životě. Když člověk dojde k plné sebejistotě a sebekontrole, tak se nemusí soustředit na nikoho jiného. Je sebepřítomný. A pak dokáže lépe zareagovat na soupeře a zvítězit. A my si jdeme pro vítězství!
V jaké náladě?
Ještě ráno jsem byl na tréninku, na jednom z posledních tvrdých kondičních tréninků. Z toho mám radost. Začít den tréninkem? Ideální.
|
Hvězda MMA trénuje ve svém: klec Procházka má, kuchař a sauna budou časem
Čím si budete krátit let? Máte s sebou knížky?
Hned několik. Tady v batohu (ukazuje na záda). Mám rozečtený životopis Arnolda Schwarzeneggera, taky jednu taoistickou knížku o broušení meče, o tom, jak pracovat s energií sexuality... Biochemie a téma, jak ovládat své dýchání, mě už delší dobu zajímá. A také mám v batohu své zápisky myšlenek.
Zápisky myšlenek?
Na začátku každého roku si kupuju velký diář, kam si píšu své myšlenky z každého dne. To nejdůležitější, co mám za sebou a před sebou, co se mi povedlo a co nepovedlo na tréninku, abychom se z toho mohli poučit a udělat krok vpřed. Každý večer si zápisky projedu, zhodnotím, zda jsem dodržel slovo a co případně změnit.
Přípravu na svůj osmý zápas v UFC jste nějak změnil?
Ani ne. Největší změnou bylo to, že jsem přípravz trávil v Česku v domovském gymu BJP Institut. Jeden z nejlepších gymů v Česku, nemusím se tam starat o nic jiného. Velká výhra. Ale vlastně využívám pár nových suplementů. Do Vegas s sebou vezu i třeba extrakty z mravenců.
K čemu jsou dobré?
Používají se v tradiční čínské medicíně. Dodají člověku přirozenou agresi a sílu, mají v sobě i protizánětlivé vitaminy: zinek, železo, selen... Vše prospěšné na vitalitu těla a hlavně přírodní, otestované, čisté.
|
Procházka vs. Rountree: hlavní karta UFC 320, kde turnaj sledovat
Turnaj se koná až za víc než dva týdny. Co vás čeká ve Vegas v příštích dnech?
Nejdřív si dáme ve Velké Británii tradičně fish and chips, smaženou rybu s hranolkami. Ta musí být! Stejně tak si vždy ve Frankfurtu dáváme frankfurtskou polévku. No a pak ve Vegas? Mám dost času na aklimatizaci, přes víkend chci zrelaxovat, sledovat východy a západy slunce a pak dojedeme finální tréninky a je tu zápas. Moje soustředění jde jedním směrem. Do hrotu kopí. Máme nabroušeno.
Dva miliony Kč na onkologii a fanynka Ashley na UFC
Ashley McGarity je velkou fanynkou českého MMA zápasníka Jiřího Procházky. Před dvěma lety si tato americká advokátka nechala udělat stejný bojový účes jako tehdy Procházka: vyholená hlava s „anténou“. Už věděla, že má rakovinu děložního čípku a o vlasy kvůli chemoterapii brzy přijde.
Procházka ji poté podpořil podobným stylem a šel dohola. Zároveň se rozhodl pomoci onkologickým pacientům. Před pár dny předal prostřednictvím BJP Foundation šek na 2 118 690 korun Masarykovu onkologickému ústavu. Finance se využijí na výstavbu nové budovy zaměřené na prevenci onkologických onemocnění.
„Dal jsem 50 tisíc dolarů, další peníze přidali šéf UFC Dana White a Ashley, takže nakonec je to přes dva miliony korun,“ těší Procházku. „Mám radost. I proto, že Ashley je už zdravá, začala dělat thajský box a bude přímo na turnaji ve Vegas.“