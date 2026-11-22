Těch několik vět se pořádně protáhlo. Procházka se nad každou z nich dlouze zamýšlel, prázdný výraz napovídal, že ještě vlastně úplně nepřijal a nepochopil, co se stalo.
„Mám pár stehů...“ začal a přiblížil si zalepenou ránu nad levým okem.
Roztrhlý ret pak byl jedinou další připomínkou toho, že před chvílí schytal knokaut dvě sekundy před koncem druhého kola.
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Další tvrdé K.O. a druhá prohra v řadě. Procházka padl dvě sekundy před pauzou
Stirlingova rána napáchala zejména škody, které nejsou vidět. Otřes mozku, malátnost, chvilkové bezvědomí.
„Cítil jsem se připravený, ve formě a silný. Možná v té kleci ale bylo příliš taktiky a málo tlaku. Musím si zápas pustit,“ vykládal Procházka, který opravdu v kleci chvílemi vypadal tak, že se nechce za ničím hnát.
Znovu se ale opakovaly tradiční chyby: nechráněná noha, kterou soupeř neustále okopával, a odhalená hlava.
Podívejte se, jaké Procházka schytal K.O.:
„Vrátím se zpátky do práce, je jí přede mnou opravdu hodně. A já vím, že to může být daleko lepší,“ věří.
Pak několikrát za sebou řekl: „NO MORE LIKE THIS!“
„Takhle už nikdy. Věřte mi a děkuju za podporu.“
Jenže co s Procházkou (skóre 32-7) dál?
Dosud byl třetí nejvýš postavený zápasník polotěžké divize do 93 kilogramů, ale porazil ho šestý Stirling (12-0), takže 34letý Čech se výrazně propadne, a na titul v nejbližších měsících (a možná letech) může zapomenout.
Nabízí se dlouhá pauza, aby měl hlavě klid a čas se zotavit.
Vždyť tento rok schytal už druhé K.O.
Podívejte se na Procházkovo vyjádření: