Hromada peněz. Procházka získal za K.O. další bonusy, celkem už 11 milionů

„Procházka od nás dostává 50 tisíc dolarů za nejlepší individuální výkon a dalších 50 tisíc dolarů za nejlepší zápas turnaje,“ ohlásil šéf Dana White v neděli za mikrofonem v Las Vegas.
Při dnešním nižším kurzu dolaru si Procházka vydělal ke standardní výplatě extra 2,066 milionu korun. Bonusy dostali i další zápasníci, ale jen Procházka inkasoval hned dva.
Stává se to už pravidlem. Procházka nezískal bonus jen dvakrát, v obou případech při prohře s Brazilcem Alexem Pereirou.
|
Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval
Jinak? Přehledně:
- 1. zápas s Volkanem Özdemirem, bonus 50 tisíc dolarů za „výkon večera“;
- 2. zápas s Dominickem Reyesem, bonus 100 tisíc dolarů složený z výkonu večera a zápasu večera;
- 3. zápas s Gloverem Teixeirou, bonus 50 tisíc dolarů za nejlepší výkon večera;
- 5. zápas s Aleksandarem Rakičem, bonus 300 tisíc dolarů za nejlepší výkon večera. Bonus se zvedal z 50 na 300 tisíc proto, že šlo o jubilejní tří stý turnaj UFC;
- 7. zápas s Jamahalem Hillem, bonus 50 tisíc dolarů za výkon večera;
- 8. zápas s Khalilem Rountreem za 100 tisíc dolarů.
Procházka vs. Rountree:
Dohromady tak Procházka vydělal extra 550 tisíc dolarů za to, že předvádí pro fanoušky ty nejatraktivnější zápasy. V přepočtu zhruba 11 milionů korun.
Řadí se tím k absolutní špičce UFC. Podobně získává bonusy například celosvětová hvězda UFC a Američan Justin Gaethje, který získal ze čtrnácti zápasů v UFC už čtrnáct bonusů.
Chcete si Procházkovy výkony připomenout? Asi nejslavněji se zapsal v roce 2021 po druhém zápase s Reyesem, kterého absolutně zničil loktem z otočky. Tenhle moment UFC rádo a často připomíná. Jde o jedno z nejbrutálnějších ukončení v historii organizace.
Procházka vs. Reyes:
Bez diskusí zasloužený byl bonus i po třetím duelu s Teixeirou v roce 2022. Právě tehdy získal poprvé a zatím naposledy titul šampiona, když Teixeiru ukončil půl minuty před koncem škrcením. Duel přitom směřoval na body a v takovém případě by Čech prohrál.
Procházka vs. Teixeira:
Nejtučnější šek mu organizace vypsala loni v dubnu na jubilejním turnaji UFC 300. Redakce iDNES.cz byla přímo u toho v Las Vegas. Procházka tehdy Rakiče umlátil na zemi, předvedl vesměs dominantní výkon a po tomto vítězství druhou šanci proti Pereirovi.
Ani druhá bitva s Brazilcem o titul šampiona ale nevyšla. Procházka prohrál na knokaut hned ve druhém kole.
Procházka vs. Rakič:
Další dva bonusy získal Procházka za zápasy s Özdemirem a Hillem. Özdemira porazil rovněž na knokaut, šlo o jeho premiéru v UFC. Hilla si pak vychutnal letos v lednu ve třetím kole a jde o další památný moment.
Než totiž Procházka rozjel vítěznou kombinaci, uhnul hlavou před Hillovým útokem a ruka proletěla milimetry od Procházky. Fanoušci tu chvíli přirovnávají k Matrixu, kde Neo uhýbá kulkám. Však se podívejte sami.
Procházka vs. Hill: