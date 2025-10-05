Hromada peněz. Procházka získal za K.O. další bonusy, celkem už 11 milionů

Robert Rampa
  10:39
Funguje jako automat na prachy. Když Jiří Procházka vyhraje, udělá to tak impozantně, že mu šéfové organizace UFC nasypou bonusy za nejlepší výkon na turnaji. Tak jako teď při knokautu Američana Khalila Rountreeho. Z šesti výher si nejlepší český MMA zápasník odnesl už osm bonusů. A to dělá pořádný balík.
Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka si užívá vyhlášení od hlasatele UFC...

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka si užívá vyhlášení od hlasatele UFC Bruce Buffera. Za vítězství nad Khalilem Rountreem dostal Procházka další dva bonusy v celkové výši 100 tisíc dolarů za nejlepší výkon na turnaji. | foto: AP

Český MMA zápasník Jiří Procházka trefuje Khalila Rountreeho a ukončuje ho na...
Ukončený Khalil Rountree. Z vítězství se raduje Jiří Procházka.
Rozhodčí ukončuje zápas mezi Jiřím Procházkou a knokautovaným Khalilem...
Rozhodčí spěchá ukončit zápas mezi Jiřím Procházkou a knokautovaným Khalilem...
6 fotografií

„Procházka od nás dostává 50 tisíc dolarů za nejlepší individuální výkon a dalších 50 tisíc dolarů za nejlepší zápas turnaje,“ ohlásil šéf Dana White v neděli za mikrofonem v Las Vegas.

Při dnešním nižším kurzu dolaru si Procházka vydělal ke standardní výplatě extra 2,066 milionu korun. Bonusy dostali i další zápasníci, ale jen Procházka inkasoval hned dva.

Stává se to už pravidlem. Procházka nezískal bonus jen dvakrát, v obou případech při prohře s Brazilcem Alexem Pereirou.

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Jinak? Přehledně:

  • 1. zápas s Volkanem Özdemirem, bonus 50 tisíc dolarů za „výkon večera“;
  • 2. zápas s Dominickem Reyesem, bonus 100 tisíc dolarů složený z výkonu večera a zápasu večera;
  • 3. zápas s Gloverem Teixeirou, bonus 50 tisíc dolarů za nejlepší výkon večera;
  • 5. zápas s Aleksandarem Rakičem, bonus 300 tisíc dolarů za nejlepší výkon večera. Bonus se zvedal z 50 na 300 tisíc proto, že šlo o jubilejní tří stý turnaj UFC;
  • 7. zápas s Jamahalem Hillem, bonus 50 tisíc dolarů za výkon večera;
  • 8. zápas s Khalilem Rountreem za 100 tisíc dolarů.

Procházka vs. Rountree:

Dohromady tak Procházka vydělal extra 550 tisíc dolarů za to, že předvádí pro fanoušky ty nejatraktivnější zápasy. V přepočtu zhruba 11 milionů korun.

Řadí se tím k absolutní špičce UFC. Podobně získává bonusy například celosvětová hvězda UFC a Američan Justin Gaethje, který získal ze čtrnácti zápasů v UFC už čtrnáct bonusů.

Chcete si Procházkovy výkony připomenout? Asi nejslavněji se zapsal v roce 2021 po druhém zápase s Reyesem, kterého absolutně zničil loktem z otočky. Tenhle moment UFC rádo a často připomíná. Jde o jedno z nejbrutálnějších ukončení v historii organizace.

Procházka vs. Reyes:

Bez diskusí zasloužený byl bonus i po třetím duelu s Teixeirou v roce 2022. Právě tehdy získal poprvé a zatím naposledy titul šampiona, když Teixeiru ukončil půl minuty před koncem škrcením. Duel přitom směřoval na body a v takovém případě by Čech prohrál.

Procházka vs. Teixeira:

Nejtučnější šek mu organizace vypsala loni v dubnu na jubilejním turnaji UFC 300. Redakce iDNES.cz byla přímo u toho v Las Vegas. Procházka tehdy Rakiče umlátil na zemi, předvedl vesměs dominantní výkon a po tomto vítězství druhou šanci proti Pereirovi.

Ani druhá bitva s Brazilcem o titul šampiona ale nevyšla. Procházka prohrál na knokaut hned ve druhém kole.

Procházka vs. Rakič:

Další dva bonusy získal Procházka za zápasy s Özdemirem a Hillem. Özdemira porazil rovněž na knokaut, šlo o jeho premiéru v UFC. Hilla si pak vychutnal letos v lednu ve třetím kole a jde o další památný moment.

Než totiž Procházka rozjel vítěznou kombinaci, uhnul hlavou před Hillovým útokem a ruka proletěla milimetry od Procházky. Fanoušci tu chvíli přirovnávají k Matrixu, kde Neo uhýbá kulkám. Však se podívejte sami.

Procházka vs. Hill:

