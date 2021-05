Procházka na prahu slávy. Do UFC přinesu show, soupeře zlomím, slibuje

V neděli zhruba v půl sedmé ráno českého času Procházka nastoupí v Las Vegas proti dosud nejkvalitnějšímu soupeři své kariéry. S nevyzpytatelným Američanem Dominickem Reyesem, přezdívaným Devastátor, naváže na loňský pohádkový debut v polotěžké váze do 93 kilogramů.

Pakliže vyhraje, hranice možného přestanou existovat. S pohádkovou výplatou přijde prestiž, respekt a noví sponzoři, začne se mluvit o titulové šanci.

„Respektuju Dominicka jako člověka i soupeře, ale až se mu poprvé podívám do očí, jasně mu dám najevo, kdo jsem. Zlomím ho. Jdu tam ukázat sám sebe,“ říká Procházka.



Jinými slovy se chce a potřebuje prodat.

Český MMA zápasník Jiří Procházka dorazil s týmem do Las Vegas. Vlevo stojí Jaroslav Hovězák, vpravo Martin Karaivanov.

Přičemž spíš platí slovo potřebuje. V ideálním světě by mluvení skoro úplně vynechal a nahradil ho činy. Momentálním vítězstvím, tady a teď, jak s oblibou říká.

„Po extrémní mediální pozornosti zrovna netoužím. Na jednu stranu jsem rád, že za mnou vy novináři chodíte, rád šířím svoje myšlenky, ale nerad se rozptyluju kravinama. Zároveň chci i nechci. Jako malej kluk jsem si představoval, že jsem nejslavnější rváč v okolí. Rád jsem dělal haló a strhával na sebe pozornost, jenže činy. Ať si lidi ten moment vychutnají a pak mě nechají být,“ rozesmál se před odletem za moře.



Pokud se ovšem chce stát hvězdou UFC, budou potřeba i slova. A tak na tom začal pracovat. Drtil lekce angličtiny, připravoval si náboje, jak to sám nazval, a vnitřně přijal, že o něj bude zájem.

Oficiální promo video UFC na zápas Procházky s Reyesem:

UFC @ufc Which LHW contender makes it one step closer to the belt? @DomReyes vs @Jiri_BJP | #UFCVegas25 https://t.co/TV0AdgJtn2 oblíbit odpovědět

Do Las Vegas zamířil s trenéry Martinem Karaivanovem a Jaroslavem Hovězákem s dvoutýdenním předstihem. Obvykle se létá týden dopředu, jenže tým ví, že jde o mimořádnou situaci a náklady navíc za komfort a pohodu stojí.

Proč? „Plánuju tam přinést show. Odjakživa jsem třídní šašek, je to ve mně. Často se držím při zemi, protože nechci úplně bláznit. Znám se, dělal bych pořád kraviny. Nonstop. Ale jakmile se můžu v boji ukázat, tak v plném měřítku. Udělám to naplno,“ slibuje Procházka.

Za tím účelem si nechal upravit i vlasy, teď mu na hlavě trčí „anténa“. Ne, nechytá s ní wi-fi, inspiroval se starodávnými muay thai zápasníky. „Používali tenhle „mongkon“ v tradičním rituálním tanci wai khru,“ vysvětluje.

„Jo, to je paráda. Vypadá jak kolotočář o Velikonocích. Kdybyste viděli ty fáze, byl jsem u toho, když mu ty vlasy dělali...“ zažertoval si trenér Hovězák.



„A to jste ještě neviděli sáčko, co jsem si nechal ušít. Vypadám v tom jako kouzelník. Počkejte, až to uvidíte, má to vzory. To se zasmějete. Já se řehtám sám sobě,“ přiznává Procházka. Sako ještě neukázal...

Reyes? Počítáme s jeho nejlepší verzí

Všechno, o čem dosud Procházka mluvil, potřebuje dokázat v kleci. Reyes je mimořádná výzva. Do minulého roku neznal slovo prohra, dvanáctkrát zvítězil, narazil až dvakrát při snaze získat titul s šampiony Jonem Jonesem a Janem Blachowiczem.

Procházka pro Reyese znamená dokázat, že stále patří mezi elitu.

„Počítáme s jeho nejlepší verzí. Nejsme na obláčku, jsme realisti, nebude opakovat stejné chyby, určitě spoustu věcí změnil,“ tvrdí Hovězák.

A jak tipují výsledek zápasu zavedená jména UFC?

Anthony Smith: „Reyes podle mě není zas tak úžasný, ani nemá kdovíjaké zápasnické IQ. Jiřího mám rád, je hodně zvláštní, má rozlítaný styl. Reyesovi bude dělat problém stát proti tak neortodoxnímu Procházkovi.“

Stephen Thompson: „Bude to výborný zápas. Jiří na mě udělal dojem, je originální. Podle mě znovu vyhraje.“

Chris Weidman, který si minulý týden zlomil o soupeře nohu: „Jiří má velkou sílu a po Dominickovi půjde. Reyes je ale techničtější, oklepe se z proher a podle mě vyhraje. Ale na Procházku se dívá dobře, je zábavný. Nevíte, co se mu odehrává v hlavě.“

Jack Hermansson, který před lety porazil Vémolu: „Reyes to zvládne, je na UFC zvyklý, ale Jiří je taky hodně dobrý.“

Aleksandar Rakič, potenciálně další Procházkův soupeř, dvojka divize polotěžké váhy: „Jsem zvědavý, jak si Jirka poradí se soupeřem, co má opačný postoj. A jak si Dominick poradí s divokým stylem Jirky. Tak já to řeknu, zvítězí Procházka.“

Co si o všem myslí sám Reyes? Procházkovi složil poklonu.

„Je vidět, že boj miluje, to na něm respektuju, ale na mě to stačit nebude. Moc se na zápas těším, Jiří má hype (velký ohlas), který pro sebe můžu ukrást. Pořád jsem trojka divize, takže on jde zápasit se mnou. Já bráním svou pozici, takže věřím, že ze sebe vydá to nejlepší, je to opravdu bojovník,“ řekl Reyes.



Kdo z nich bude mít pravdu?

Procházka zůstává klidný: „Pod tlakem se cítím dobře. Předvést, co dělám, jak cvičím nonstop a co mě baví, je to nejmenší. Všem respekt, UFC, jemu, ale já jdu zvítězit.“

