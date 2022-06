Podávala se snídaně a šlo se fandit. Procházka ve svém rodišti zažehl euforii

Nejen obligátní pivo a maso nachystali na noc ze soboty na neděli přátelé zápasníka MMA Jiřího Procházky na fotbalovém hřišti v Hostěradicích na Znojemsku, kde sledovali jeho vítězný boj proti Gloveru Teixeirovi o titul šampiona největší světové organizace UFC. Vzhledem k brzkému času konání zápasu se nabízela posílená kuchyně vajíčka a párky. Zásoby bylo potřeba přikupovat navíc.

„Podávala se snídaně a šlo se fandit,“ vyložil Luboš Novotný z oddílu TJ Družstevník Hostěradice, v jehož areálu improvizovaná fanzóna při Procházkových bitvách pravidelně vyrůstá.

V neděli zájem překonal veškeré předchozí akce. Před velkoplošnou obrazovkou se k přenosu ze Singapuru zároveň s rozbřeskem srotilo na pět stovek lidí.

„Loni jsme tady měli Českou televizi s přenosem z fotbalového zápasu, v němž Jirka nastoupil, a to je jediný případ, kdy u nás na hřišti bylo takhle plno. Teď tady bylo lidí stejně nebo možná o trochu víc. Sešly se tu celé Hostěradice včetně Jirkovy babičky, strýců a dalších členů rodiny, přijeli lidi z okolních vesnic a jeden karavan dojel až z Prahy. Jirkovi jsme natočili i video a poslali. Bylo to neskutečné. Skandování, vlajky... jak se Jirka objevil na obrazovce, hned přišel obrovský aplaus. Fantastická atmosféra,“ líčil Novotný nadšeně.

Sláva bude pokračovat dnes v Brně, kde se šampion UFC dočká o půl páté odpoledne triumfálního přijetí na náměstí Svobody.

Devítičlenná výprava z Hostěradic se dokonce vydala přímo do Singapuru, kde českou vlajku s názvem své vesnice rozvinuli Procházkovi nejbližší a také fotbalisté TJ Družstevník. Se svým hrdinou se krátce i potkali.

Hostěradičtí fanoušci Jiřího Procházky spolu se svým idolem přímo v Singapuru.

„Vlajku jsme nakonec do haly nebrali. Před vstupem na vážení nám ji chtěli zabavit, protože UFC vlajky kvůli Rusku nepovoluje,“ napsal z dějiště zápasu Procházkův bratranec Tomáš. Hostěradická skupina tak fandila aspoň v jednotných tričkách.

Na dálku respekt Procházkovi vyjádřili Jaromír Jágr a David Limberský, svérázným způsobem komentovala velký český den ve světě bojových sportů Gabriela Soukalová. „Neskutečný zápas. Dějiny jsou přepsány! Všechny nehty mám okousané, ale jinak to prostě nešlo,“ vyťukala na sociálních sítích.

V Hostěradicích na hřišti se dav začal zvětšovat už od sobotního večera, oficiální začátek promítání Procházkova duelu se zkušeným Teixeirou byl nachystán na čtvrtou hodinu ranní. Vítězně dav zabouřil před sedmou, kdy jihomoravský zápasník málem prohraný boj zázračně otočil ve svůj prospěch. „A slaví se doteď,“ usmíval se Novotný kolem poledního, kdy už bylo zároveň zapotřebí i uklízet.

Hostěradice coby Procházkův domov byly v regionu epicentrem nadšení, nebyly však zdaleka jediným místem, kde se na jeho životní boj s napětím čekalo. Televize blikaly i na hotelových pokojích fotbalových reprezentantů do 21 let v Brně, kde se „lvíčata“ chystají na dnešní utkání proti Andoře.

Procházka v minulosti navštívil zápas brněnské Zbrojovky, jejíž hráči mají v kádru jednadvacítky zastoupení, a vzniklo mezi nimi pouto spolupráce.

„Potkali jsme se s ním i během regenerace v kryokomoře. Víme, že Jirka je fanouškem Zbrojovky. Jde z něho respekt, je to super člověk. V dokumentu o něm je přesně vidět, jak se soustředí, jak nic jiného v hlavě nemá. Klobouk dolů před ním. Jsou tady kluci, kteří ho sledují a vstávali, já jsem se raději vyspal, ale je to Čech, přeju mu to určitě,“ říkal zbrojovácký záložník Michal Ševčík.

Nový šampion UFC Jiří Procházka. V bitvě o titul polotěžké váhy porazil Brazilce Glovera Teixeiru. (12. června 2022)

Radost zavládla i mezi basketbalistkami Žabin, s nimiž si Procházka před časem exhibičně zahrál, palce mu držely i volejbalistky KP Brno. Ty bojovník z brněnského Jetsaam Gymu přišel podpořit během jejich cesty do finále extraligy.

Díky tomu, že se s Procházkou dobře zná z dob jejich začátků, prožil ojedinělou dvojí vítěznou euforii znojemský boxer Vasil Ducár. Nejlepší český profesionál napřed v pátek večer obhájil pár pro českého šampiona, když na zimním stadionu ve Znojmě knockoutoval Marka Procházku a udržel český titul v křížové váhové kategorii. „Byla to sice splněná povinnost, ale spokojenost je vždy,“ sděloval po domácím triumfu před tisícovkou diváků. V neděli si pak Ducár v roli fanouška vychutnal Procházkovo představení.

Dřív se i on věnoval zápasům v kleci pro MMA, až v posledních letech se specializuje na box. S Procházkou několikrát trénoval.

„Strašně moc to Jirkovi přeju. Jsem na něho hrdý,“ reagoval v neděli Ducár. „Věřím, že si Jirka naklonil vesmír svým přístupem a tím, jaký je. Duel se nevyvíjel v jeho prospěch, tři kola měl prohraná, jedno vyhrané a prohrával i v tom posledním. Nikdo nečekal, že by Teixeiru dokázal ukončit na zemi. Pak zaúřadovaly hvězdy a přiklonily se na Jirkovu stranu. Je to odměna za všechno úsilí, které svému sportu věnuje,“ pronesl Ducár.