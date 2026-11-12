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Z top pětky se mnou nechtěli bojovat, říká Procházka. V Thajsku zažil peklo, co titul?

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  14:30
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Bojovník MMA Jiří Procházka na tiskové konferenci před odletem do Kataru na...

Bojovník MMA Jiří Procházka na tiskové konferenci před odletem do Kataru na souboj organizace UFC v polotěžké váze. | foto: ČTK

Bojovník MMA Jiří Procházka na tiskové konferenci před odletem do Kataru na...
Bojovník MMA Jiří Procházka na tiskové konferenci před odletem do Kataru na...
Bojovník MMA Jiří Procházka na tiskové konferenci před odletem do Kataru na...
Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji.
12 fotografií
Šest týdnů tvrdého drilu v Thajsku, odloučení od rodiny a snaha poučit se z bolestivé porážky. Český bojovník Jiří Procházka se připravuje na návrat do klece UFC. V sobotu 21. listopadu se v katarském Dauhá utká s neporaženým Novozélanďanem Navajo Stirlingem, tréninkovým partnerem svého posledního přemožitele Carlose Ulberga. Přestože si uvědomuje riziko, před zápasem nešetří sebevědomím.

„Vidím tam spoustu šancí na to ho ukončit. Spoustu šancí ukázat v tomhle zápase, že jsem na úplně jiné úrovni,“ prohlásil Procházka na tiskové konferenci v brněnském Winning Fitness, kde před odletem do Kataru předstoupil před novináře společně se svým trenérským týmem.

Bojovník MMA Jiří Procházka na tiskové konferenci před odletem do Kataru na souboj organizace UFC v polotěžké váze.
Bojovník MMA Jiří Procházka na tiskové konferenci před odletem do Kataru na souboj organizace UFC v polotěžké váze.
Bojovník MMA Jiří Procházka na tiskové konferenci před odletem do Kataru na souboj organizace UFC v polotěžké váze. Vlevo trenér Danny de Vries.
Bojovník MMA Jiří Procházka na tiskové konferenci před odletem do Kataru na souboj organizace UFC v polotěžké váze.
12 fotografií

Český samuraj se vrací do oktagonu po dubnové porážce s Carlosem Ulbergem, která mu překazila cestu k opětovnému zisku mistrovského pásu polotěžké váhy. Tentokrát jej čeká další Novozélanďan, který v profesionální kariéře dosud nepoznal přemožitele.

Přestože někteří označují Stirlinga za možná nejtěžšího soupeře Procházkovy kariéry, bývalý šampion podobné úvahy odmítá. „Jestli to bude lehký, nebo těžký zápas, si nakonec děláme jenom my sami. I s lehkým soupeřem můžete bojovat velmi těžce a naopak,“ podotkl.

Devětadvacetiletého Stirlinga charakterizoval jako technicky vyspělého bojovníka, který si zakládá na taktice a důkladné analýze protivníků. Současně je však přesvědčený, že Novozélanďan ještě nenarazil na soupeře jeho kvalit.

„Je to stratég, analytik, takticky založený zápasník. Ale věřím, že proti němu ještě nestál soupeř, jako jsem já. To půjdu ukázat,“ ujistil.

Nikdo z elitní pětky nechtěl nastoupit

Procházka zároveň přiznal, že přijetí zápasu s neporaženým soupeřem představuje značné riziko. Původně totiž jeho tým usiloval o jiného protivníka z elitní pětky polotěžké divize.

„Myslím si, že nikdo z těch top pěti zápasníků tuhle nabídku nevzal. Celou dobu jsme tlačili na všechny ostatní zápasníky z top pětky a nikdo z nich se mnou nechtěl jít. Tak jsme vzali tuhle možnost s tím, že je to velký risk,“ vysvětlil.

Jiří Procházka (vpravo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji polotěžké váhy.

Zvláštní náboj dodává zápasu Stirlingovo spojení s Ulbergem. Oba Novozélanďané spolu trénují, a mohou tak při přípravě využít poznatky z Ulbergova dubnového duelu proti českému bojovníkovi.

„Je mi jasné, že spolu budou ladit taktiku a strategii. Určitě pojedou techniky, o kterých si myslí, že na mě budou fungovat, protože už se mnou mají zkušenost. Bylo by hloupé to nevzít v potaz,“ připustil Procházka.

Vzápětí však přidal sebevědomý vzkaz. „Věřím, že se tam jde vejít s naprosto jiným Jiřím Procházkou. Jdeme pro to.“

Šest týdnů v thajském pekle

Právě změna dosavadního přístupu byla hlavním tématem přípravy. Procházka se společně s trenéry na šest týdnů přesunul do thajského tréninkového centra Super Pro na ostrově Koh Samui. Cílem bylo odstranit rušivé vlivy a soustředit se výhradně na boj.

„Byli jsme odstřižení od zbytku světa. O to hlavně šlo. Vytvořit si vlastní bublinu, kde se bude drilovat, půjde se na dřeň a budou se milionkrát opakovat věci, které považuju za své největší slabiny,“ popsal.

Ačkoliv bývá Thajsko vyhledávanou dovolenkovou destinací, Procházka si tamní podmínky příliš neužíval. Vysoké teploty a vlhkost pro něj představovaly značnou zátěž.

„Pro někoho je ta destinace skvělá, ale pro mě je to peklo. Tu teplotu a vlhkost, ve které se trénuje, nekoušu úplně nejlíp. Každý trénink jsem musel jít za svoje hranice,“ přiznal.

Důležitou roli v přípravě sehrál také nizozemský trenér Danny de Vries, který českého bojovníka podle jeho slov přiměl vrátit se k základům. Procházka totiž v minulosti věnoval značnou pozornost doplňkovým metodám, například dechovým technikám nebo tréninku očí.

Bojovník MMA Jiří Procházka na tiskové konferenci před odletem do Kataru na souboj organizace UFC v polotěžké váze. Vlevo trenér Danny de Vries.

„Danny mě nasměroval zpátky k jednoduchosti. Je dobré mít sílu, dynamiku, reakce, všechny tyhle věci. Ale nakonec stejně stojíme v kleci a potřebujeme mít co nejvíc naboucháno, odpohybováno, odsparováno a mít technicky zopakované drily,“ vysvětlil.

Podle dlouholetého trenéra Martina Karaivanova přinesla příprava také zásadní změnu v přístupu k samotnému zápasu.

„Po zápase s Ulbergem nebylo zbytí než, expresivně řečeno, zavřít hubu, zavřít se do sebe a makat, aby výsledky mluvily za nás,“ uvedl.

Dcera mu pomohla vstát ze dna

Náročný tréninkový kemp měl však i svou odvrácenou stránku. Procházka byl několik týdnů odloučený od partnerky Kamily a malé dcery, která se mu narodila před necelými sedmi měsíci.

A právě rodina podle něj výrazně změnila způsob, jakým přemýšlí o své kariéře.

„Vím, že se dokážu přepnout do módu, kdy se nedívám doleva ani doprava a absolutně sobecky jdu za svým cílem. Ale rodina už je mojí součástí a čerpám z ní sílu,“ přiblížil.

Odloučení přitom snášel hůře, než původně očekával. „Už po týdnu jsem cítil, že mi chybí lidský kontakt s tím prckem a celkově s Kamčou,“ svěřil se.

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Narození dcery navíc přišlo v období, kdy se musel vyrovnávat s neúspěchem v titulovém zápase. Procházka přiznal, že před soubojem s Ulbergem neměl úplně čistou hlavu. V týmu i mimo něj totiž zůstávaly nevyřešené záležitosti, které jej stály energii.

Zásadní oporu následně našel právě v rodině.

„Narození dítěte naprosto předčilo všechno ostatní. Opravdu mě to vytrhlo ze dna, kdy jsem neměl čas přemýšlet, jestli se cítím dobře, nebo špatně. Prostě jsem musel být chlapem pro rodinu a fungovat,“ řekl.

Dcera se pro něj stala také novým zdrojem motivace. „Je to nový element toho, proč jít a dobýt svět. Nová síla, nový způsob lásky a žití,“ doplnil.

Titul? Teď mě zajímá jen vítězství

Přestože by se případným vítězstvím mohl znovu přiblížit titulové příležitosti, Procházka nechce předbíhat. Na rozdíl od minulosti, kdy se podle vlastních slov příliš upínal k mistrovskému pásu, se nyní snaží soustředit především na samotný výkon.

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„Ať je to zápas o pozici dalšího titulového vyzyvatele, nebo není, je mi to jedno. Já chci vyhrát. Chci ukázat nejlepší výkon a práci, kterou jsme s celým týmem odvedli,“ zdůraznil.

Dlouhodobý cíl se však nemění. „To hlavní, co teď chci, je absolutní vrchol svého výkonu. Jít vítězství za vítězstvím a získat zpět titul UFC,“ uzavřel Procházka.

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