Ze šprta opět hvězdou UFC. Bomby jako pi*a! znělo v Las Vegas. Na Rusa se bučelo

Pěstí si párkrát zabušil do prsou. Stoupl na váhu a zařval: „Let's go for that!“ Pojďme si pro to! A pak se MMA zápasník Jiří Procházka poprvé podíval do očí svému soupeři Khalilovi Rountreemu.V neděli okolo čtvrté ranní na nabitém turnaji UFC 320 ho chce zničit a získat opět titulovou šanci.
Zápasník Jiří Procházka hovoří na tiskové konferenci v Las Vegas před UFC 320.

Zápasník Jiří Procházka hovoří na tiskové konferenci v Las Vegas před UFC 320. | foto: AP

Jiří Procházka (vlevo) a Khalil Rountree Jr. se chystají na vzájemný souboj.
Jiří Procházka v UFC 320
Jiří Procházka v UFC 320
Jiří Procházka v tréninkovém centru nazvaném BJP Institut.
12 fotografií

„Prohazka, Prohazka!“ znělo MGM Arenou v Las Vegas pro 17 tisíc lidí při pátečním vážení. Nechyběly české vlajky a skandování Bomby jako pi*a, z něhož pramení Procházkova přezdívka BJP.

Co na tom, že tenhle 32letý český vazoun jde proti domácímu bijci. V zámoří už má spoustu fanoušků. Baví je svými výkony v kleci i spontánností. Tatam je klučina z Hostěradic, který se po příchodu do UFC pral nejen se soky, ale i s angličtinou.

Tentokrát na veřejné tiskové konferenci briskně vysvětloval, proč si letos dodělával magisterský titul. Kvůli němu totiž odmítl i zápas v UFC.

„Ale nejde o magisterský titul a diplom, ale o práci s pamětí. Nejde o to, co se učíte, zda studujte střední školu nebo vysokou. Prostě studujte. Pro nás bojovníky je to důležité, protože dostáváme mnoho úderů a musíme pracovat s hlavou.“

V červnu složil státnice na Masarykově univerzitě a obhájil diplomku na téma Efekt hypoxické přípravy u elitního zápasníka MMA. „Během jednoho měsíce jsem úplně překopal svůj život. Úplně.“

Procházka vs. Rountree Jr.: Kdy a kde sledovat turnaj UFC 320 živě?

Skripta už jsou minulostí. „Krok po kroku jsem došel na konec dlouhé cesty. Nyní můžeme začít jednat o dalším kroku. Děkuji Fakultě sportovních studií MU za úžasné roky,“ vyťukal v létě na sociální síť Instagram, kde má 1,1 milionu sledujících, nejvíc z českých aktivních sportovců.

A pak začal opět šprtat „ememejštinu“.

Teď může předvést, co se už coby pan magistr naučil.

Čeká ho osmý zápas v UFC. Třikrát usiloval o pás: v červnu zdolal Glovera Teixeiru z Brazílie a stal se šampionem polotěžké váhy. Jenže taky dvakrát prohrál s jeho krajanem Alexem Pereirou.

Výhrou nad Rountreem chce získat další titulovou šanci. Vítěze hlavního zápasu Ankalaev vs. Pereira ale tipovat nehodlá.

S Pereirou by Procházka zápasil už potřetí. S Rusem Ankalaevem, po jehož příchodu na pódium se arénou ozývalo mocné bučení, poprvé.

„Ať vyhraje ten lepší. Já se plně soustředím na Khalila.“

Kodex u dveří a vychytávky za miliony. Procházka ukázal místo, kde se připravuje

Jak na něj vyzrát? „Zápasí v opačném gardu, ale to mi nevadí. Má výbušné starty, dobré kopy, tlačí se dopředu. Bude to houževnatý soupeř, ale já si na něj věřím.“

Oba naposledy zápasili s Jamahalem Hillem, oba ho porazili. Leč Procházka je favoritem a hlásí: „Jdeme si pro to. Vítězství!“

