Ze šprta opět hvězdou UFC. Bomby jako pi*a! znělo v Las Vegas. Na Rusa se bučelo

„Prohazka, Prohazka!“ znělo MGM Arenou v Las Vegas pro 17 tisíc lidí při pátečním vážení. Nechyběly české vlajky a skandování Bomby jako pi*a, z něhož pramení Procházkova přezdívka BJP.
Co na tom, že tenhle 32letý český vazoun jde proti domácímu bijci. V zámoří už má spoustu fanoušků. Baví je svými výkony v kleci i spontánností. Tatam je klučina z Hostěradic, který se po příchodu do UFC pral nejen se soky, ale i s angličtinou.
Tentokrát na veřejné tiskové konferenci briskně vysvětloval, proč si letos dodělával magisterský titul. Kvůli němu totiž odmítl i zápas v UFC.
„Ale nejde o magisterský titul a diplom, ale o práci s pamětí. Nejde o to, co se učíte, zda studujte střední školu nebo vysokou. Prostě studujte. Pro nás bojovníky je to důležité, protože dostáváme mnoho úderů a musíme pracovat s hlavou.“
V červnu složil státnice na Masarykově univerzitě a obhájil diplomku na téma Efekt hypoxické přípravy u elitního zápasníka MMA. „Během jednoho měsíce jsem úplně překopal svůj život. Úplně.“
Procházka vs. Rountree Jr.: Kdy a kde sledovat turnaj UFC 320 živě?
Skripta už jsou minulostí. „Krok po kroku jsem došel na konec dlouhé cesty. Nyní můžeme začít jednat o dalším kroku. Děkuji Fakultě sportovních studií MU za úžasné roky,“ vyťukal v létě na sociální síť Instagram, kde má 1,1 milionu sledujících, nejvíc z českých aktivních sportovců.
A pak začal opět šprtat „ememejštinu“.
Teď může předvést, co se už coby pan magistr naučil.
Čeká ho osmý zápas v UFC. Třikrát usiloval o pás: v červnu zdolal Glovera Teixeiru z Brazílie a stal se šampionem polotěžké váhy. Jenže taky dvakrát prohrál s jeho krajanem Alexem Pereirou.
Výhrou nad Rountreem chce získat další titulovou šanci. Vítěze hlavního zápasu Ankalaev vs. Pereira ale tipovat nehodlá.
S Pereirou by Procházka zápasil už potřetí. S Rusem Ankalaevem, po jehož příchodu na pódium se arénou ozývalo mocné bučení, poprvé.
„Ať vyhraje ten lepší. Já se plně soustředím na Khalila.“
Kodex u dveří a vychytávky za miliony. Procházka ukázal místo, kde se připravuje
Jak na něj vyzrát? „Zápasí v opačném gardu, ale to mi nevadí. Má výbušné starty, dobré kopy, tlačí se dopředu. Bude to houževnatý soupeř, ale já si na něj věřím.“
Oba naposledy zápasili s Jamahalem Hillem, oba ho porazili. Leč Procházka je favoritem a hlásí: „Jdeme si pro to. Vítězství!“