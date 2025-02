Procházka míří se svou značkou za moře. Cítí zájem Američanů. Bude to tahák, věří

Prodejnu v Česku otevřel Procházka na podzim 2023. Loni prý prodali pětadvacet tisíc kusů fanouškovského zboží. Úspěch. A Severní Amerika nabízí nový vesmír.

„Věřím, že to bude tahák. Rád bych dovysvětlil myšlenku, která za mnou stojí. Značce dodává život. Lidi si nekupují jen produkt, ale auru. A naše hlavní myšlenka je prožívat každý okamžik naplno,“ vysvětluje Procházka. „Věřím, že člověk tím, co si obléká, dává najevo svou osobnost.“

BJP Store. Takhle vypadá vnitřek obchodu s oblečením nejlepšího českého MMA zápasníka Jiřího Procházky. Dominantou je samuraj na zdi, na kterém Procházkovi záleželo, takže chtěl upravit i sebemenší detaily.

Dosud trh testoval ve spolupráci se stránkou Full Violence. Vyrobila se různá trička s hesly a ikonickými momenty a Američané po nich okamžitě sáhli.

„Ceny oproti Česku přizpůsobíme, ale do extrémů nepůjdeme. Zůstaneme při zemi, chci hlavně šířit myšlenku,“ tvrdí nejlepší český MMA zápasník. Ostatně do všech produktů se svou značkou intenzivně promlouvá. „Vždycky mám poslední slovo!“

Přesun byznysu za moře znamená pro bývalého šampiona UFC i víc cestování. Ne vyloženě stěhování, ale plánuje jezdit mnohem víc na zahraniční kempy.

Osvědčila se mu vysokohorská příprava v Mexiku, rád by se vrátil do Phoenixu za zlatým olympijským wrestlerem Henrym Cejudem nebo do Las Vegas, kde má organizace hlavní tréninkový institut.

„Ale můžu říct, že po všem cestování a více než měsíci v zahraničí jsem se vážně těšil do české zimy. Normálně mám venku radost, že mi všechno mrzne,“ smál se v úterý v Praze.

Jiří Procházka porazil Američana Jamahala Hilla na turnaji UFC 311 v Los Angeles.

Procházka 18. ledna porazil v Los Angeles domácího Jamahala Hilla, když ho ve třetím kole knokautoval. Po výhře vyzval k trilogii Brazilce Alexe Pereiru, ale ten už má domluvený duel s Rusem Magomedem Ankalajevem, takže český bijec bude muset počkat na výsledek.

Klidně by se utkal právě i s Rusem. Procházka má v UFC bilanci pěti výher a dvou porážek.