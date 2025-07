Poslyšte, zveřejnil jste fotografii s červeným diplomem. Vy jste byl tak vzorný student?

Jéje, kvůli té fotce mi ve škole řekli: Pane Procházka, vy jste nám dal... To totiž byla diplomová práce v červených deskách, diplom jsem červený nezískal. Když jsme se fotili, vůbec mi nedošlo, že to tak bude působit. Pro mě je důležité, že jsem přes velkou náročnost titul zvládl. Opravdu to na našem oboru nedávají zadarmo. Dva z našeho ročníku vyletěli.

Chci na prvním místě udržovat mezilidské vztahy, neobracet se k materiálnu, titulům a podobně. Já tu školu fakt dělal pro informace. Jiří Procházka