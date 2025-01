ONLINE: Procházka vs. Hill. Český MMA zápasník jde do sedmého zápasu v UFC

Oba bojovníci váhový limit splnili. Dvaatřicetiletý Procházka zapsal 92,75 kg, o rok starší Hill 93,3 kg. Zápasu tak nic nebrání.

Procházku čeká v UFC, nejprestižnější americké MMA organizaci, už sedmý zápas. Naposledy loni v červnu neuspěl v souboji s Brazilcem Alexem Pereirou. Drtivý kop na hlavu a konec ve 2. kole.

S Pereirou, současným šampionem polotěžké divize, prohrál loni i Hill. Schytal KO hned v prvním kole. Kdo si vybojuje šanci na revanš?

ONLINE: Jiří Procházka – Jamahal Hill Zápas turnaje UFC 311 sledujte podrobně.

Ve hře je hodně. Třetí porážka v řadě by pro Procházku znamenala pořádnou komplikaci, naopak výhra nad Hillem by ho mohla dovést k třetímu zápasu s Pereirou. Zpět do boje o titul.

Rodák z Hostěradic nastoupí poprvé do zápasu UFC bez své „antény“ na hlavě. Typický účes shodil, aby podpořil svou fanynku Ashley McGarity bojující s rakovinou. Mladá žena o vlasy přišla kvůli chemoterapii.

Hlavní karta turnaje začne v neděli ve 4:00 SEČ, Procházka s Hillem půjdou do akce zhruba o hodinu později.

Velký zásah dostal hlavní souboj večera. Armén Arman Tsarukjan musel kvůli poranění zad ze zápasu o titul v lehké váze odstoupit. Proti Islamu Machačevovi, úřadujícímu šampionovi, nastoupí Brazilec Renato Moicano.