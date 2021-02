Procházka půjde do boje na Svátek práce. Turnaj UFC v Las Vegas zakončí

„Víme to už asi pěti dní, ale ven jsme to mohli dát až teď, UFC na to má přísná embarga,“ říká Procházkův marketingový poradce Jiří Stabla.

„Změnu data bereme pozitivně, Jiří si trochu odpočinul. Získali jsme čas na dopilování věcí, které jsme chtěli, prodloužil se nám čas na přípravu,“ řekl Martin Karaivanov pro sport.cz.



Osmadvacetiletý Procházka se zatím v UFC představil jen jednou, loni v červenci porazil v Abú Zabí favorizovaného Švýcara Volkana Oezdemira, kterého knokautoval po 49 sekundách druhého kola.

Šampion japonské organizace Rizin si připsal jedenáctou výhru v řadě.



Reyes působí v UFC od roku 2017. Po šesti výhrách se loni představil ve dvou titulových bitvách, s Jonem Jonesem i Janem Blachowiczem ale prohrál. Aktuálně je trojkou žebříčku své váhové kategorie organizace, Procházka je pátý.