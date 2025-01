Dohola! Procházka shodil svůj ikonický účes, aby podpořil fanynku s rakovinou

Mladá žena Ashley McGarity, fanynka českého MMA bojovníka Jiřího Procházky, nyní bojuje s rakovinou děložního čípku. Než přišla kvůli chemoterapii o vlasy, zveřejnila fotografii, na níž má stejný účes jako Procházka - vyholená hlava a culík.

Teď je kvůli těžké nemoci bez vlasů a český bijec se ji rozhodl podpořit podobným stylem.

„Tenhle účes je inspirován Ashley. Jsem rád, že na můj zápas do Los Angeles přijde. Jde mi o to poslat dobrou energii. Navíc jsem včera dosáhl 1 milionu followerů na Instagramu, takže dám jeden milion korun českých prostřednictvím své nadace na léčbu onkologických pacientů. Bojové umění má co vracet a je to o dobré energii,“ prohlásil za ovací fanoušků Procházka.

Dana White, šéf americké organizace UFC, se nenechal zahanbit: „Kolik peněz že si věnoval ze své nadace?“ „Milion korun, takže asi 50 tisíc dolarů,“ reagoval Procházka a White měl jasno: „Dorovnávám to na 100 tisíc dolarů.“

„Frajer, dobrák od kosti, extratřída,“ reagují Procházkovi fanoušci na sociálních sítích. V neděli budou sledovat, jak 32letý bijec zvládne svůj sedmý zápas v UFC.

Proti bude Američan Jamahal Hill. Půjde o souboj dvou bývalých šampionů polotěžké váhy. Procházka bojoval v UFC už třikrát o titul. Naposledy loni v červnu neuspěl v souboji s Brazilcem Alexem Pereirou. Drtivý kop na hlavu a konec ve 2. kole.

Proti Pereirovi, současnému vládci polotěžké divize, neuspěl loni ani Hill. Schytal KO hned v prvním kole.

Kdo z nich se přihlásí o odvetu? Oba bijci si už střihli úvodní staredown. „Cítím se skvěle, připraveně, vše je nachystané. Teď už to jen vypustit. On neví, co přijde. Los Angeles, jdeme si pro to!“ zahlásil rodák z Hostěradic na Znojemsku.

Hlavní karta turnaje UFC 311 startuje v Los Angeles zhruba ve 4:00 SEČ, Procházka by měl nastoupit do klece po 5. hodině ranní.