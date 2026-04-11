Váhový limit 93 kilogramů splnil 33letý Procházka s přehledem. Stejně jako jeho o dva roky starší soupeř. Jejich zápas bude vrcholem galavečera UFC 327 v Miami.
ONLINE: Zápas Procházka – Ulberg o titul UFC
Začátek zápasu zhruba v 5.00
Už počtvrté čeká Procházku titulový zápas v UFC. Uspěl jedinkrát. Titul polotěžké váhy organizace získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie.
Poté dvakrát podlehl jinému Brazilci Alexi Pereirovi. Jenže ten přešel do vyšší váhové kategorie – těžké váhy – tudíž je pás šampiona volný.
Takže Procházka, nebo Ulberg?
„Tentokrát budu mnohem lepší než naposledy - rychlejší, silnější. Jsem nejlepší bojovník na světě. Vyhraju zápas a získám titul,“ řekl Procházka na tiskové konferenci před galavečerem UFC 327.
Český ranař s přezdívkou „BJP“ se v UFC představil naposledy loni v říjnu, kdy v Las Vegas ve 3. kole knokautoval Američana Khalila Rountreeho. I Ulberg, který působí v UFC od roku 2021 a drží výjimečnou sérii devíti výher v řadě, zápasil naposledy loni na podzim. Američana Dominicka Reyese knokautoval v závěru 1. kola.
„Carlos má velmi dobrý pohyb, přesné údery a velmi specifický, systematický styl. Musím začít rychleji. Musím najít klíče, abych v sobě všechno odemknul hned na začátku. A do prvního kola vstoupil jako do druhého,“ má jasno Procházka.
Zatímco Čech se pokusí získat pás UFC počtvrté, Novozélanďan vyhlíží svůj první titulový zápas kariéry. „Procházka je nepředvídatelný, hodně chaotický bojovník, ale jeho styl evidentně funguje. Udělám tomu přítrž,“ věří si.
Turnaj UFC 327 začíná v aréně Kaseya Center v Miami v sobotu ve 23:00 středoevropského času. Zápas Procházka vs. Ulberg je na programu jako poslední čili po 5. hodině ranní.
Eyes on regaining the LHW throne 😤@Jiri_BJP weighs in at 203 pounds! #UFC327— UFC (@ufc) April 10, 2026
