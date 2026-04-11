ONLINE: MMA zápasník Procházka jde bojovat o titul v UFC s Ulbergem

Autor:
21:54
Už v neděli brzy ráno středoevropského času bude mít šanci stát se podruhé v životě šampionem UFC, nejslavnější MMA organizace světa. Jiří Procházka, zápasník z Hostěradic, zabojuje na turnaji v Miami o titul v polotěžké váze. Proti bude Novozélanďan Carlos Ulberg. Zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži na iDNES.cz.
Jiří Procházka porazil Američana Jamahala Hilla na turnaji UFC 311 v Los Angeles. | foto: Reuters

13 fotografií

Váhový limit 93 kilogramů splnil 33letý Procházka s přehledem. Stejně jako jeho o dva roky starší soupeř. Jejich zápas bude vrcholem galavečera UFC 327 v Miami.

ONLINE: Zápas Procházka – Ulberg o titul UFC

Začátek zápasu zhruba v 5.00

Už počtvrté čeká Procházku titulový zápas v UFC. Uspěl jedinkrát. Titul polotěžké váhy organizace získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie.

Poté dvakrát podlehl jinému Brazilci Alexi Pereirovi. Jenže ten přešel do vyšší váhové kategorie – těžké váhy – tudíž je pás šampiona volný.

„Tentokrát budu mnohem lepší než naposledy - rychlejší, silnější. Jsem nejlepší bojovník na světě. Vyhraju zápas a získám titul,“ řekl Procházka na tiskové konferenci před galavečerem UFC 327.

Český ranař s přezdívkou „BJP“ se v UFC představil naposledy loni v říjnu, kdy v Las Vegas ve 3. kole knokautoval Američana Khalila Rountreeho. I Ulberg, který působí v UFC od roku 2021 a drží výjimečnou sérii devíti výher v řadě, zápasil naposledy loni na podzim. Američana Dominicka Reyese knokautoval v závěru 1. kola.

Švihá se kopřivami, plave pod ledem. I proto v Americe milují rváče Procházku

„Carlos má velmi dobrý pohyb, přesné údery a velmi specifický, systematický styl. Musím začít rychleji. Musím najít klíče, abych v sobě všechno odemknul hned na začátku. A do prvního kola vstoupil jako do druhého,“ má jasno Procházka.

Zatímco Čech se pokusí získat pás UFC počtvrté, Novozélanďan vyhlíží svůj první titulový zápas kariéry. „Procházka je nepředvídatelný, hodně chaotický bojovník, ale jeho styl evidentně funguje. Udělám tomu přítrž,“ věří si.

Turnaj UFC 327 začíná v aréně Kaseya Center v Miami v sobotu ve 23:00 středoevropského času. Zápas Procházka vs. Ulberg je na programu jako poslední čili po 5. hodině ranní.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich cestu

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich...

Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....

Volejbaloví Lvi oplatili Budějovicím domácí porážku a v semifinále srovnali

David Kollátor z týmu Lvi Praha se snaží překonat blok volejbalistů Piacenzy.

Volejbalová bitva o postup do finále extraligy mezi Lvy a Českými Budějovicemi je po dvou zápasech vyrovnaná. Úřadující mistři ve středu doma v Praze nečekaně prohráli, ale v sobotu Jihočechům v...

11. dubna 2026  21:49

ONLINE: Pardubice se Spartou hrají prodloužení. Třinec udolal Vary, je ve finále

Sledujeme online
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Romana Červenky v semifinále extraligy...

Sobotní odpoledne a večer nabízí pokračování play off hokejové extraligy. Třinec využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup do finále po...

11. dubna 2026  21:48

Fotbalové přestupy ONLINE: Opustí Kuchta podruhé Spartu? Zájem má polský klub

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

11. dubna 2026  21:40

Po gólech jsem hladový. Tušil jsem, že ho můžu dát, prohlásil po postupu Kubiesa

Matěj Kubiesa z Třince slaví postupový gól do extraligového finále.

Najel si před karlovarskou branku na přihrávku Marka Daňa a střelou pod horní tyč překonal Dominika Frodla. Matěj Kubiesa, nejmladší z třineckých hokejistů, poslal Oceláře do finále extraligy. Gólem...

11. dubna 2026  21:27

Tampa těsně porazila Boston, Pastrňák se stého bodu zatím nedočkal

Aktualizujeme
Bostonský útočník Pavel Zacha (vlevo) se snaží bránit Nikitu Kučerova z Tampy.

Po jednodenní pauze se v sobotu NHL rozbíhá patnácti zápasy. V tom prvním Boston podlehl těsně 1:2 celku Tampa Bay a nevyužil tak možnost definitivně si pojistit účast v play off. Útočné duo David...

11. dubna 2026  21:08,  aktualizováno  21:23

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví po výhře Marie Bouzkové postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

11. dubna 2026  20:55,  aktualizováno  21:11

Liverpool si poradil s Fulhamem. Arsenal padl a komplikuje si boj o titul

Liverpoolský křídelník Mohamed Salah oslavuje svůj gól s Jeremiem Frimpongem.

Vedoucí Arsenal ve 32. kole anglické fotbalové ligy doma překvapivě padl s Bournemouthem 1:2 a komplikuje si boj o titul. Slaví naopak Liverpool, který porazil Fulham 2:0, a Brighton, jenž stejným...

11. dubna 2026  21:01

Slovácko - Hradec Kr. 1:3, hosté po otočce drží šestku, dvakrát pálil Mihálik

Královéhradecký záložník Vladimír Darida s míčem před Romanem Horákem ze...

I po 29. kole drží fotbalisté Hradce Králové umístění mezi nejlepšími šesti týmy Chance Ligy. Slovácko porazili 3:1, ačkoliv ztráceli po Ouandově trefě. Obrat zařídili Suchomel a dvougólový Mihálik.

11. dubna 2026  20:32

Karvinští házenkáři v úvodním semifinále porazili Zubří o tři góly

Házenkáři karvinského Baníku, kteří nemohli do pohárového utkání kvůli zraněním...

Obhájci titulu házenkáři Karviné vstoupili do extraligového semifinále vítězstvím. Doma porazili 36:33 Zubří a ve vyřazovacích bojích zatím ještě ani jednou nezaváhali.

11. dubna 2026  20:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zdolala Bencicovou, pocuchala si nervy. Nosková: V divokých situacích se vyžívám

Linda Nosková slaví výhru v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Přece jen měla sil o něco víc. A zatímco výkon Švýcarky Belindy Bencicové nabral v závěru třetí sady klesavou tendenci, Linda Nosková nepolevila a díky třem odvráceným mečbolům a triumfu 6:3, 3:6,...

11. dubna 2026  20:20

České házenkářky prohrály v Maďarsku a ve skupině Euro Cupu skončily třetí

Eliška Desortová brání norskou hráčku.

České házenkářky prohrály na závěr Euro Cupu v Maďarsku 22:30. Domácí vysoce favorizovaný tým po celé utkání vedl, klíčový náskok získal na začátku druhé půle. Nejlepší českou střelkyní byla stejně...

11. dubna 2026  20:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.