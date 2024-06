Bude lovit, ví Procházka. Pereira v titulové odvetě nečeká nic překvapivého

Druhý zápas Procházka - Pereira se měl původně uskutečnit až na konci prázdnin nebo na podzim, ale poté, co se zranil hvězdný Ir Conor McGregor a byl nucen odvolat souboj s Američanem Michaelem Chandlerem, oslovila organizace UFC na poslední chvíli hvězdy polotěžké váhové kategorie.

A oba i přes krátký čas na přípravu souhlasili. „Pakliže je dobrá kondice, tak je prostor vnímat, co se děje, a je tu i přirozeně sebedůvěra. Člověk musí důvěřovat své cestě, kariéře a tomu, že je připravený a všechno nepřichází jen tak, ale že to takhle má být,“ řekl Procházka. „Původně jsme očekávali, že se do boje vrátíme v srpnu. Tohle ale byla příležitost, jak to rychle sfouknout. Oba dva k tomu máme stejné podmínky, jen se to urychlilo,“ podotkl Pereira.

Procházka a Pereira tváří v tvář před druhým zápasem:

Jedenatřicetiletý Procházka nepředpokládá, že by jej soupeř překvapil. „Myslím si, že to bude stejné, bude lovit, stejně jako se snažím lovit já. Půjde o to, kdo udrží kontrolu v rozhodujících situacích, ve výpadech. Na tohle se zaměřuji,“ uvedl Procházka.

Stejně to ale vidí i Pereira. „Nepřijde mi, že by se Jiří od našeho posledního zápasu nějak posunul. Možná má teď lepší obranu proti strhům, ale jinak nemám obavy, že by mě překvapil něčím, co jsem u něj ještě neviděl,“ řekl o pět let starší Brazilec.

Procházku čeká šestý zápas UFC, třetí titulový. Pás šampiona získal v červnu 2022 poté, co v Singapuru porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. O necelý půlrok později se ale mistrovského pásu vzdal, neboť se v tréninku zranil a nemohl proti Teixeirovi nastoupit do plánované odvety.