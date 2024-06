Zpátky do boje. Procházka nahradí McGregora a znovu se porve o titul s Pereirou

Nedávno jeden grandiózní souboj zvládl a hned se vrhá do dalšího. Zápasník MMA Jiří Procházka se utká 29. června v Las Vegas v odvetě s brazilským šampionem Alexem Pereirou o světový titul UFC v polotěžké váze. Pořadatelé zařadili nový hlavní duel do programu místo souboje mezi Conorem McGregorem a Michaelem Chandlerem ve welterové kategorii, který se nemůže uskutečnit kvůli nespecifikovanému zranění irské hvězdy. Oznámil to prezident organizace UFC Dana White.