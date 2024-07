Procházku? Ne, raději reklamu. Novotný si rýpl, diváci zuřili. Nova se omlouvá

Když skončilo 1. kolo a Procházka šel do svého rohu, stanice Nova Sport 6, která souboj vysílala, nasadila reklamní blok. Ten ovšem přetekl i do zápasu. Namísto úvodu druhého kola tak diváci sledovali české fotbalové reprezentanty v reklamě na sázkovou kancelář.

Do klece se přenos vrátil ve čtvrté vteřině právě v okamžiku, kdy Pereira předvedl high kick a vzápětí dobil Procházku na zemi. Co kopu předcházelo? To diváci neviděli, což je namíchlo. Na sociálních sítích byste našli desítky rozezlených reakcí. Nechápal ani Ondřej Novotný, promotér a spolumajitel Oktagonu.

Stoji ti to za to ty reklamy natahnout tak, aby jsi dokalicil prenos takhle?

To proste nepochopim🙈#ufc303 — Ondřej Novotný (@o_novotny) June 30, 2024

„Dát reklamy v době, kdy je pauza mezi koly, je zvláštní,“ přidal se zápasník Daniel Škvor. „Pro fanoušky i sportovní komentátory je přeci zajímavé, co říkají trenéři svému zápasníkovi. Vidíte, jak se chová, v jakém je psychickém stavu...“

Stanice Nova Sport si své pochybení uvědomuje: „Divákům UFC se omlouváme. Došlo bohužel ke kombinaci produkční a režijní chyby, která ovlivnila sledování závěru zápasu Jiřího Procházky,“ uvedl pro iDNES.cz Jan Němeček, Brand Manager Nova Sport.

„Nastavíme nový postup nasazování reklamních přestávek tak, aby divák měl v budoucnu patřičný komfort. Nastalá situace nás mrzí a věříme, že nám televizní diváci nejen bojových sportů zachovají přízeň i nadále.“

Další galavečer UFC se koná 28. července v Manchesteru, tentokrát bez české účasti.