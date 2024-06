Musím se posunout na lepší úroveň. Procházka promluvil poprvé po hořké prohře

„Díky všem za podporu. Díky i tobě, Alexi, za zápas. Byl jsi lepší,“ řekl Procházka ve videu, které umístil na sociální sítě. „V hlavě mám teď jedinou věc: Musím se posunout na novou, lepší úroveň, jinak můžu se zápasením skončit. Je to prosté: Být nejsilnější, to je jediná možnost. Uvidíme se v gymu.“

Měla to být lahůdka sobotního večera v Las Vegas. Hlavní zápas turnaje UFC 303. Procházka vs. Pereira, ve hře pás šampiona polotěžké váhy (do 93 kilogramů).

Jednatřicetiletý český bijec moc toužil po odvetě. Pamatujete, jak před sedmi měsíci s tímto potetovaným Brazilcem prohrál a fanoušci i experti přemítali: Rozhodčí ukončil souboj předčasně, Jiří se vzchopil, mohl i vyhrát...

Natěšený český fanoušek si nařídil budík na šestou ranní, ale hezké probuzení a pokoukání to nebylo.

„Udělej závěr, udělej závěr,“ nabádali Procházkovi trenéři svého chlapa na sklonku oťukávacího prvního kola. Jenže zaúřadoval šestatřicetiletý Pereira. Nedáš, dostaneš. Vyslal svůj pověstný levý hák a Čech se skácel s klaksonem k zemi. Co Brazilec načal, to v úvodu druhého kola dokončil. High kick na hlavu a tvrdá kladiva na zemi.

Zatímco Pereira se po druhé obhajobě titulu stává globální hvězdou, u Procházky se nabízí: Měl zápas vůbec přijímat, když naposledy bojoval v dubnu? Neměl by zkusit nižší váhovou kategorii? Jak tato porážka otřese jeho pozicí v UFC? A co takový přesun do Evropy?