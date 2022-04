Uf, nechci hubnout! A tak Kimball zápasil s obrem a málem mu ukopl nohu

Tělesné proporce nakonec roli příliš nehrály. Kimballovi na výhru stačily necelé tři minuty prvního kola.

Nor Thomas Narmo nestíhal uhýbat tvrdým kopům na své levé koleno, které navíc nemá zdravotně zcela v pořádku, a už po chvilce začal na nohu špatně došlapovat.

S bolestnými grimasami v kruhovité kleci nemotorně pokulhával, zatímco Kimball si mohl připravovat pozici a přemítat, jak moc chce za vítězstvím spěchat.

„Připadalo mi trochu trapné, jak byl oproti mě vysoký, nedokázal jsem proti němu rozjet ruce. Jenže pak jsem viděl, jak ho zraňují ty kopy, tak jsem se soustředil na ně. Když kopnu, lidi to nezvládají. Jsou sakra tvrdé,“ usmíval se Kimball po zápase.

Při posledním kopu Narmovi noha odlétla do strany, zřejmě si přitom nešťastně poranil koleno. Sletěl k zemi a už nevstal. Nemohl pokračovat.

Podívejte se, jak si Kimball na oficiálním vážení hladil břicho:

„Respektuju ho, ale od prvního momentu toho na něj bylo moc,“ říkal Kimball. „Cítím se tak dobře jako už dlouho ne.“

A že uběhl pořádný čas od jeho posledního zápasu. V kleci stál naposledy v roce 2019, kdy na turnaji v Bratislavě prohrál s Timem Feuchtem na technický knokaut. Předtím nicméně dvakrát porazil talent a stoupající hvězdu Miloše Petráška, v jehož souvislosti se často mluvilo o UFC.

A i když zabrzdil kariéru oblíbenému Čechovi, domácí fanoušky si získal. Vzezřením, chováním i kvalitními výkony.

Ale pak ze scény zmizel.

„Co se stalo? Prostě život, člověče. Mám devítiletou dceru, narodila se mi dvojčátka. Do toho covid, stěhoval jsem se do jiného státu za prací, abych mohl dělat instruktora bojových sportů...,“ začal Kimball vykládat.

„U toho se na zápasy trénuje těžko, ale nemyslete, makal jsem celou dobu v jednom velkém boxerském gymu, kde mi natírali zadek každý den!“

Byl to velký otazník, jak si v kleci po takové pauze povede. Ani před třemi lety nevypadal jako vysekaný kulturista a byť to nehraje v MMA nejdůležitější roli, tehdy zvládal hubnout do polotěžké váhy (do 93 kg).

Do toho se po tak dlouhé době bez zápasu nechtěl pouštět a v sobotu v Ostravě nastoupil raději v těžké kategorii do 120 kilogramů.

„Nemusel jsem hubnout!“ zvolal Kimball vesele. „Spadlo ze mě spoustu stresu. Prostě jsem přišel a užíval si to. Víte, když vás děti drží vzhůru celou noc, nejde u toho nejíst...“

Podívejte se na to, jak Kimball zápas s Narmem ukončil:

Neví, kdy a s kým, ale potvrdil, že chce brzy zápasit znovu. Zřejmě dál v těžké váze, které chybí šampion. Kimball by o něj teoreticky mohl zabojovat, Oktagon nejtěžší kategorii příliš zaplněnou nemá.

„Jsem na těžkou váhu možná trochu krátký, beru to s pokorou a uvidíme. Miluju Oktagon. V kariéře mi moc dalších zápasů asi nezbývá, rád bych tu jednou ukončil kariéru,“ přiznal se 31letý vousatý muž se skóre 17-9.