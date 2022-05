Procházkův trenér Hovězák: filozof, který piplá dokonalý květ

„Trenér na této úrovni už musí být trochu filozof,“ usmívá se Hovězák, který má plné ruce práce v závěrečné přípravě svého svěřence na červnový zápas o titul organizace UFC proti úřadujícímu brazilskému šampionovi Gloveru Teixeirovi.

Veřejnosti je známější druhý Procházkův kouč, Martin Karaivanov, Hovězák je však s rolí toho druhého vzadu spokojený. „Mám rád větší klid, tíha leží na Martinovi. On komunikuje s organizacemi, nese i tuto zodpovědnost. Vyhovuje nám to tak. Tikáme jako dobře vymakaný stroj, každý ví, co dělat,“ přibližuje 45letý trenér z Troubska na Brněnsku. „Já mám díky tomu volnější ruce a můžu se více věnovat samotnému tréninku,“ dodává muž, který je bývalým reprezentantem v judu.

Právě sport z tatami formoval jeho vztah k bojovým uměním, napsal o nich dokonce bakalářskou práci. „Tehdy se to ještě jmenovalo freefight, takže moje práce je o využití juda ve freefightu,“ objasňuje Hovězák. „Jirka ji určitě četl, jsou tam základní věci. Najdete tam gros zápasů a myslím, že dnešní trend je vracet se právě k jejich podstatě. Určitě by z toho tedy něco šlo použít,“ říká s dodatkem, že judo se však od jeho dob výrazně proměnilo.

Jiří Procházka (vpravo) a jeho trenéři Jaroslav Hovězák (vlevo) a Martin Karaivanov.

Přestože stále udržuje spojení s jeho hvězdami, bitvu svého svěřence proti dvojnásobnému olympijskému šampionovi Lukáši Krpálkovi by vidět nechtěl. „Krpoš je nejlepší a Jirka je také nejlepší. Oba dva jsou si strašně podobní. Neskuteční dříči, co tomu obětují úplně vše, a oběma to nese zasloužené ovoce. Položit je na misky vah si netroufám,“ omlouvá se trenér. „S Krpošem si také občas napíšu. Fandil nám, když jsme jezdili do Japonska. Tam jsme se několikrát minuli. S Jirkou si mohou o všem dobře popovídat. Máme jiné metody, takže by se určitě našlo něco, co by od sebe mohli odkoukat,“ míní Hovězák.

Hollywoodské filmy jako příklad

Japonsko je spojujícím prvkem obou českých borců a Procházkovu image samurajského válečníka formoval právě jeho trenér. To on mu předal Knihu pěti kruhů japonského samuraje Mijamota Musašiho a probíral s ním jako první filozofii legendárních bojovníků, ze které zápasník z Hostěradic na Znojemsku neustále čerpá. „Já se přitom musím kát, že nečtu. Za život jsem přečetl jen jakousi povídku Sedm pašáků a Knihu pěti kruhů,“ přiznává Hovězák.

Vše však bohatě vynahrazuje filmovými alegoriemi. „Vize dokonalosti je v nás všech. Pokud jsme odhodlaní něco dokázat, tak se musíme dokonalosti přiblížit. Přirovnávám to k situaci z filmu Poslední samuraj, kde šéf Katsumoto neustále hledal dokonalý květ. Když umíral, uvědomil si, že všechny květy jsou vlastně dokonalé. Jiří hledá, my hledáme a učíme se,“ rozjímá Hovězák. „V Matrixu si Neo také musel uvědomit, že je třeba hlavně klid a čistota, pak se vám svět zpomalí a můžete jednat. Dostat se do toho je ohromně těžké, ale Jirka to umí,“ líčí trenér.

Jeho svěřenec dokáže slova hned uchopit a naroubovat na současné vypětí k blížícímu se životnímu souboji. „Doteď mi to přijde absurdní. Říkám si, že není možné, že jdu do zápasu o titul šampiona. Vzbuzuje to ve mně pocity výjimečnosti okamžiku. Zpětně si ale uvědomuji, že každý zápas je výjimečný a šel jsem do něj odevzdat všechno. Tohle je postoj, který si chci udržet i v běžném životě. Chci ke každému dni přistupovat jako k titulovému,“ hlásí Procházka, aniž by předtím slyšel mluvit svého kouče.

Hovězák v 29letém bijci dokonalý květ vidí, ještě je prý však brzy jej takto nazvat. „Ještě ne, stále se rozvíjí. Zpětně pak budu moci říct, že ano. Teď ale máme pocit, že jsme stále na začátku. Nepředvedli jsme ještě všechno a máme se kam posouvat. Všichni jsme nedokonalí. To je přece to, co nás táhne vpřed, je to náš motor,“ vysvětluje trenér.

Že je Procházka jeho unikátním svěřencem, dokazuje i fakt, že další bojovníky do individuální přípravy nechce. „Není to tak, že by si nikdo nezasloužil můj čas. Kluků, co bych jim mohl pomoci, je hodně. Jde o to, že chci věnovat čas spíše lidem, co stojí za to. Není to brané finančně, nebo jinou motivací, já jen chci věnovat svůj čas těm, kteří mají alespoň podobný přístup, jako má Jiří,“ objasňuje Hovězák, proč oficiálně trénuje jediného muže.