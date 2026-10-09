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MMA se stává celospolečenskou zábavou. Vavřík z Oktagonu o plánech i další expanzi

Václav Havlíček
  16:58

Jan Vavřík, vedoucí komunikace Oktagonu, vypráví o rozšíření MMA do Německa | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Od našeho zpravodaje v Německu - Další rekord pokořen. Největší MMA turnaj tohoto roku, který česko-slovenská organizace Oktagon pořádala na konci září v německém Frankfurtu, sledovalo jen na německé stanici RTL v jeden moment až 922 000 diváků. A to může být v Německu MMA vysíláno až po jedenácté hodině večerní. Na stadionu pak dalších 57 tisíc, nemalá část fanoušků zase podporovala své oblíbence přes jiné vysílací platformy. Fenomén bojových sportů holt táhne a v Německu to platí dvojnásob.

I proto se příští rok Oktagon vydá na velký stadion k západním sousedům znovu, v květnu se představí v Düsseldorfu.

Jenom letos ještě Německo uvidí po třech turnajích Oktagonu v Mnichově, Hannoveru a Dortmundu. Stejná porce čeká i české publikum v Karlových Varech, Třinci a na jubilejním turnaji Oktagon100 v pražské O2 areně.

„MMA se stává celospolečenskou zábavou, teď je to vidět i v Německu. Večer ve Frankfurtu to podtrhl,“ hodnotil už před ztichlým stadionem Deutsche Bank Park v rozhovoru pro iDNES.cz Jan Vavřík, vedoucí komunikace Oktagonu.

Pro celou – původně česko-slovenskou – organizaci šlo o celý večer. A vlastně i o celý rok. Při svém desetiletém výročí pořádá letos rekordních 19 turnajů ve čtyřech zemích.

Na trhu působíte deset let, v Česku a na Slovensku jste si udělali slušné renomé. Do Německa jste poprvé expandovali v roce 2022, nebyl to risk?
Samozřejmě, vstup na nový trh je vždycky do určité míry risk. My jsme v Německu ale od začátku viděli hlavně velkou příležitost. Je to jeden z největších trhů v Evropě, s obrovskou fanouškovskou základnou a silnou sportovní kulturou. Zároveň tady MMA v té době ještě nemělo vybudovanou pozici, která by odpovídala potenciálu. Pro nás to byla možnost přijít, ukázat lidem MMA po našem a vybudovat si tady vlastní publikum. Ano, MMA tu neplnilo velké haly. Ale je dlouhodobě vidět, že lidé MMA milují. A tam, kde MMA neznají, je velká pravděpodobnost, že si ho taky zamilují.

Velká show, české výhry i žádost o ruku. Jaká byla největší MMA akce roku?

Čím to?
Když přiblížíte potenciálním divákům zápasníka jako člověka a oni uvidí, jak bojovníci šíleně moc dřou na to, aby se v kleci utkali s někým rovnocenným, je to strašně intenzivní zážitek. Ano, fotbal, hokej budou vždy top sporty s největší diváckou základnou, protože tyhle sporty dělají všechny děti. Bojový sport není pro všechny, aby ho dělali. Ale rozhodně je pro všechny, aby na něj koukali.

Kdy si podle vás MMA zamilovali i Češi?
Řekl bych, že to bouchlo v roce 2019. Zápas století. Vémola versus Végh. Začalo se o tom mluvit všude, psala o tom i jiná média než ta sportovní. A to se teď přesně děje v Německu.

Bylo Německo v roce 2022 nezbytným krokem? I Karlos Vémola mluvil o tom, že v Edenu zápasil před třiceti tisíci diváky. Ale v Česku už nebylo místo, kam to posunout výš.
Karlos si rád užívá velké obecenstvo a opět to potvrdil. Není to ale jen o velikosti návštěvy na turnaji. Jde o vysílací práva, kvalitu zápasníků, naší produkce a spoustě dalších věcí. Spíše než za nezbytný bych to označil za krok logický. Už před expanzí jsme měli v organizaci několik zápasníků z Německa, propojení fanouškovských základen se nabízelo.

Kam chcete dál?
V roce 2027 se chystáme do Rakouska, to bude šestá země, kde budeme mít turnaj. V tomhle rozhovoru neprozradím, kam se chystáme dál. Ale my rozhodně nekončíme.

Jak dlouho trvá přichystat takový turnaj, jaký jsme sledovali ve Frankfurtu?
Nejdřív musíte zarezervovat halu, stadion. To je rok a půl, dva roky dopředu. Třeba do Berlína se šéfové jeli podívat v roce 2023 a turnaj jsme tam měli až letos. V momentě, kdy už je jasné, že event skutečně bude, spouštíte marketing, ticketing, začínáte přípravy. Je to dlouhý proces.

Halftime show na turnaji Oktagon 94 ve Frankfurtu obstaral německý DJ Robin Schulz.

Jak proces komplikuje fakt, že během jednoho roku pořádáte několik turnajů?
Musíte holt plánovat. Blíží se konec roku 2026 a my už kreslíme mapu na rok 2028. Na stadionu ve Frankfurtu jsme mohli být jenom díky tomu, že byl reprezentační pauza ve fotbale, jinak by se tu hrála bundesliga. Druhá věc je ta, že musíte počítat i s dalšími okolnostmi. Nechcete se křížit s velkou kulturní akcí, koncertem. Přeci jenom chcete prodat šedesát tisíc lístků.

Můžete být sebelepší plánovač, ale některé věci neovlivníte. Třeba výpadek elektřiny během zápasu. Jak jste nachystaní na krizové situace?
Opět – důkladné plánování. Na pořádání akce v Frankfurtu se podílely tři tisíce lidí, nespočet z nich se staralo právě o technickou stránku a produkci. Věděli jsme, že elektřina tady na stadionu je tenký led. Proto jsme dopředu zařizovali dostatek náhradních agregátů. Díky tomu jsme byli schopni reagovat rychle. Jak dlouho výpadek trval? Pár desítek vteřin, maximálně dvě minuty. Jsem pyšný, jak to kolegové vyřešili. Když vypadnou pojistky, někdo vykopne kabel nebo se zhasne tak klíčová věc, jako světla nad klecí, každému zatrne. My naštěstí máme tým, který místo toho, aby mu zatrnulo, hned věc do pár vteřin vyřeší. Nakonec to bylo vlastně i působivé. Lidé v ochozech začali rozsvěcovat mobilní telefony, a když se jich rozsvítil velký počet, světla naskočila.

Rekord, Oktagon 94 atakoval 5 milionů zhlédnutí

Turnaj organizace Oktagon na fotbalovém stadionu Deutsche Bank Park ve Frankfurtu přepsal dosavadní rekordy sledovanosti. Největší MMA událost letošního roku, kterou přímo na stadionu sledovalo 57 000 diváků, zaznamenala úspěch také u televizních obrazovek a streamů. „Napříč všemi platformami sledovalo galavečer živě více než 1,8 milionu unikátních diváků a celkový počet zhlédnutí obsahu překonal hranici 4,7 milionu,“ informovala česko-slovenská organizace.

Zaplněný stadion ve Frankfurtu sleduje zápas Karlose Vémoly.

K rekordu výrazně přispělo vysílání na celostátní televizi RTL i nové globální partnerství s platformou DAZN.

Dva závěrečné zápasy celého večera byly v Německu vysílány živě na volně dostupném kanálu celostátní televize RTL, což k obrazovkám přivedlo více než 922 000 unikátních diváků. Rekord padl také na platformě RTL+, která zaznamenala 462 000 diváků. V Německu se smí zápasy MMA vysílat až po jedenácté hodině večerní.

„Oktagon 94 znovu ukázal, že v Evropě děláme ta největší čísla a naše pozice na televizní obrazovce sílí. Dostat dva hlavní zápasy na volně dostupný kanál německé RTL a oslovit přes 1,8 milionu diváků je pro evropské MMA historický milník,“ říká spolumajitel a promotér organizace Ondřej Novotný.

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