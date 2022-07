Co v armádě přesně děláte?

Sloužím u 73. tankového praporu jako řidič specialista. Mám na starosti techniku a auta. S Tatrou vozím, co je potřeba. Materiál, vojáky... Před třemi lety jsem měl jet na první misi do Afghánistánu, ale nakonec to nevyšlo, do té země se přestalo jezdit.

Jestli se někdo bojí chodit v noci po městě, doporučuju mu začít s bojovým sportem. Nejtěžší je vůbec přijít. Jan Široký MMA zápasník