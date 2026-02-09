Homo Ostravacus Brutalis. Kozma a jeho mladí dravci. Oktagon se vrací do Slezska

A z místních bijců nebude v kleci sám. David Kozma, bývalý velterový šampion Oktagonu, už je ve 33 letech mazák. Stejně jako jeho protivník, Slovák Jozef Wittner, který má rovněž tři prohry.
„Jsem rok bez zápasu, takže už se těším,“ hlásí Kozma, který se po porážkách s Veličkovičem, Surduem a Pukačem rozhodl změnit gym. Fyzičku nabíral v Monster Gymu třeba i s Machmudem Muradovem.
Mezi pletivy se však představí i trojice ostravských talentů: Tomáš Murdoch, Jakub Batfalský a Tomáš Klimša.
„Jde o druh Homo Ostravacus Brutalis,“ představuje tuto trojici bojovníků Andrej Kalašnik, rovněž zápasník, jenž se tentokrát ve videu z dílny Oktagonu přestrojil za televizního hlasatele z 80. let.
„Přirozené prostředí pro tento druh jsou tzv. gymy, které jsou pro ně obývákem, kostelem i hospodou. Tady se scházejí, aby zkoušeli limity a pilovali, kdo je z tvrdší ocele,“ vysvětluje Kalašnik.
„Nemůžu se dočkat. Lidi nás poženou dopředu, soupeři se budou třást a nám to bude zvedat ego,“ vyhlíží turnaj Tomáš Mudroch, který se v Ostravě utká s Němcem Fedorem Duricem.
Trénuje v Ostravě, ale bydlí v Opavě. A to spolu s ženou a malým synkem. „Chci být dobrý otec i zápasník. Vydělávat peníze, abych mohl zajistit rodinu,“ říká Mudroch.
Chlapíka s přezdívkou „Ostravský expres“ to táhlo k bojovým sportům od dětství. Sledoval akční filmy s hercem Jean-Claudem Van Dammem jako Krvavý sport a další. „Začal jsem dělat bojové sporty, protože můžu někoho zbít a dostanu za to peníze,“ směje se. Dnes je jednou z tváří Oktagonu a pyšní se skóre 8:1. Navrch pokaždé ukončil soka před limitem.
Šampionem Oktagonu je poprvé Rakušan. Slaví i Pudilová: A teď chci jít o titul!
Dalším tahákem pro fanoušky je 23letý Jakub Batfalský. Ten se poměří s Eugenem Black-Dellem. „Ze začátku bylo docela těžké najít v Ostravě MMA gym. Trénoval jsem s vyhazovači a kluky s ulice,“ vypráví blonďák, který je dnes doma ve Fighting Clubu Ostrava. První zápas měl už ve 13 letech ve váhové kategorii do 57 kg. V 19 letech zkusil svůj první profi zápas.
„Zápasy Oktagonu sleduju od začátku, vždycky jsem tam chtěl být. A jednou po tréninku mi volalo neznámé číslo. Byl to Ondřej Novotný. Že o mně slyšel a že má zájem. Byl jsem vyklepaný a šťastný. A začal se mi plnit sen.“
Nyní má Batfalský v Oktagonu pět zápasů. Senzačně zdolal zkušeného Karola Ryšavého, ale naposledy prohrál na body s Němcem Gjonim Palokajem. Získal však řadu fanoušků. I pro ně dá do sobotního zápasu všechno.
A do třetice? Václav Klimša si teprve v listopadu připsal svůj druhý profesionální zápas kariéry. A debut v Oktagonu. Proti byl favorit Jessy Joaquim.
Od outsidera Klimši se žádné ofenzivní harakiri nečekalo. Jenže za minutu a třiadvacet sekund bylo po všem. Ostravský patriot vyhrál zápas coby vůbec první bojovník Oktagonu díky raritní technice Von Flue choke.
🔒 VON FLUE CHOKE!— OKTAGON (@OktagonOfficial) November 1, 2025
Vašek Klimša 🇨🇿 submits Jessy Joaquim in the very first round at middleweight! #OKTAGON79
If you drafted him in #OKTAGONFANTASY, that earned you ➕4️⃣ points!
📺 https://t.co/TVP7NaDRbZ & RTL+ pic.twitter.com/rOAo8Ayq6K
V Ostravar Aréně ho čeká Polák Brajan Przysiwek. A Klimša, hasič z povolání, se rozhodně nebude upejpat. Co na tom, že nosí přezdívku Lenochod. Jak to? Pokud po něm něco chcete, tak to prý trvá.
V kleci ale umí být proklatě rychlý.