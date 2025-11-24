Americký thaiboxer zkolaboval během zápasu, v nemocnici později zemřel

Johnson měl zkolabovat na konci třetího kola na turnaji Matador Fighter Challenge, kde se poprvé představil v rámci thajského boxu proti Coreymu Newellovi v těžké váze.
Thajský box používá dvanáctiuncové rukavice, chrániče zubů i holení. Co přesně se stalo, není jasné. Promotér Joe Goytia duel pro The Athletic popsal jako tvrdou divočinu, kde padlo několik tvrdých úderů a soupeři vypadali vyčerpaně.
„Ale nic neobvyklého. Neviděl jsem žádnou ránu, u které bych si řekl: Wow, tak tahle to způsobila,“ pronesl Goytia. „Pořád zpracovávám, co se stalo. Nevěřil bych, že se tohle někdy může stát.“
Podle serveru Johnsona ihned ošetřili lékaři připravení na místě a zanedlouho ho do nemocnice odvážela záchranka, takže turnaj po pauze normálně pokračoval. Až po několika hodinách se všichni dozvěděli, že zápasník zemřel.
Goytia dále uvedl, že Johnson před zápasem prošel povinnou zdravotní prohlídkou a případ teď vyšetřují policisté. Příčinu smrti má ukázat nařízená pitva.
„Asi někde vzadu v hlavě tušíte, že bojové sporty jsou náročné a tvrdé. Zraněním se nevyhnete. Ale že by někdo zemřel? Dodrželi jsme všechna pravidla,“ podivoval se Goytia.