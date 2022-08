Návrat Streetfightera v garážích. Turnaj mě naučil disciplíně, říká MMA zápasník

Třetí ročník IAF Streetfighter, turnaje amatérského MMA, odstartuje v pátek 26. srpna od 20 hodin v OC Šestka v Ruzyni. Představí se zde bijci v nejnižší váhové kategorii do 70 kilogramů. Pokračovat se bude následující dva pátky v září, kdy nastoupí těžší váhy.

Bojovat se bude stejně jako loni v kleci ve třech osmičlenných pyramidách. „Na vítěze třech pyramid čekají až čtyři zápasy, takže se můžeme těšit na brutální tempo, žádné taktizování, protože nikdo nechce trávit na cestě k dalšímu zápasu v kleci moc času, aby riskoval únavu či zranění,“ říká promotér IAF Petr „Píno“ Ondruš.

„Tuhle pyramidu může zvládnout bud skvělý taktik s perfektním zápasnickým IQ, nebo naopak naprostý blázen. Navíc fanoušci budou jen metr od klece.“

Jen v roli fanouška bude tentokrát i Matěj Daněk, jenž se stal v září 2020 historicky prvním vítězem IAF Streetfighter. Tehdy, po koronavirové pandemii, se bojovalo v garážích na žíněnce, kolem níž bylo oplocení.

„Rád na turnaj vzpomínám. Je to moje srdcová záležitost, protože mi dost změnil život. Naučil mě disciplíně, zlepšil jsem životosprávu,“ říká třiadvacetiletý rodák z Valašska, který bojoval ve váhové kategorii 85+ a za výhru získal kemp v American Top Team v Záhřebu. Ten je ve hře i letos.

Projekt Streetfighter podporuje amatérské MMA, je o hledání talentovaných bojovníků, ze kterých se možná jednou stanou profesionálové. „Kluci si mohou osahat atmosféru galavečeru s lidmi a kamerami,. Pak se třeba dostanou na velký turnaj a nebudou z toho překvapeni,“ říká Daněk, který se nyní připravuje v Monster Gymu pod zkušeným Petrem „Monsterem“ Knížetem.

Ve stejném gymu trénuje i sedmnáctiletý Tomáš Holeček, další z účastníků prvního Streetfightera. „Když jsem přišel na první casting do reality show I Am Fighter, Píno mi řekl: Tobě je 14? Jsi moc mladej. Ale vzal si na mě kontakt a pak se mi ozval s tím, že dělá Streetfightera, zda bych se tam nechtěl přihlásit, tak to začalo,“ říká Holeček.

Tomáš Holeček (vpravo) s Davidem Zoulou

„Když jsme vyhrál první zápas, přibylo mi na Instagramu spoustu sledujících, občas mě někdo poznal na ulici, to mě potěšilo,“ říká mladík, který kdysi zápasil za Slavia Gym.

Na loňské Fight Night v Berouně oslovil Petra Knížete, zda by mohl jet s jeho zápasníky na soustředění. A klaplo to. „A nyní jsem členem jeho gymu. Mohu spárovat s profíky a motivací je pro mě i sám Monster. Jestli budu ve 44 letech vypadat jako on, budu spokojený,“ usměje se Holeček.

Do letošního Streetfightera, jehož zápasy bude opět vysílat O2 TV Sport, se mohli zápasníci hlásit do konce července. A zájem překvapil i organizátory.

„Povedlo se nám to, o co jsme usilovali. Dostat amatérské MMA do povědomí lidí a fanoušků a objevit kluky, jako je David Zoula, Tomáš Holeček či David Závoda,“ doplňuje Ondruš.

A další zajímavé tváře a příběhy se můžou v nočním obchoďáku objevit letos.