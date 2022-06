Grznár na IAF 5 v Plzni nestačil na Komuenhu, slavil obr Orlov i malý zápasník Novák

IAF 5: The king of Pilsen Special kids MMA: NICOLAS NOVÁK vs. Milan Flégr – 1. kolo submission (škrcení)

Velterová váha, 3x3 min: Tomáš Klabík vs. JAKUB VOJTĚCH – na body, 0-3Střední váha, 3x3 min: Jan Mudraninec vs. JAKUB ŠLAICH – 1. kolo TKO

Lehká váha, 3x3 min: Dominik Toporcer vs. ANTONÍN BECK – 1. kolo TKO

Lehká váha, 3x3 min: TOMÁŠ HOLEČEK vs. Martin Lukáč – 2. kolo TKO

Bantamová váha, 3x3 min: Jakub Weidenthaler vs. Radek ŠTÁDLER – 1. kolo TKO

Velterová váha, 3x3 min: Matěj Fojtík vs. STEVEN KRT – 3. kolo submission (škrcení)

Polotěžká váha, 3x5 min: Miroslav Kučera vs. MARTIN HORSKÝ – 1. kolo submission (škrcení)

Pérová váha, 3x3 min K-1: Zikpli Anoumou vs. DENÍK HNÍDEK – na body, 0-3

Bantamová váha, 3x5 min: Jan Kočka vs. MIKE JUŘÍK – na body, 0-3

Velterová váha, 3x5 min: PAVEL PILNÝ vs. Stanislav Mašek – 3. kolo submissin (škrcení)

Velterová váha, 3x5 min: Michal Vostrý vs. FRANTIŠEK BOČÁŇ – na body, 0-3

Těžká váha, 3x5 min: David Závoda vs. JEVGENIJ ORLOV – 1. kolo TKO

Polotěžká váha, 3x5 min: Filip Grznár vs. FREDERICO KOMUENHA – 2. kolo TKO