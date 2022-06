Říkají, že jsi měl jen štěstí. To tě musí štvát. Teixeira vyzývá Procházku

Místo bujarých oslav v rodné vesničce Sobrália na východě Brazílie, pod nevysokým kamenným vrcholkem Itaúba, se Teixeira postupně vrací do práce.

Ve věku, kdy se většina sportovců dávno smířila, že jejich výkonnost už je za zenitem, nabyl novou motivaci dál dřít. V posilovně, na žíněnce, v kleci s rukavicemi. Obstarává mu ji Procházka, další kluk „z vesnice“.

„Je to záležitost cti. Sportovec může ukončit kariéru, až když titul získá a aspoň jednou obhájí,“ vykládá Teixeira pro americkou stránku MMA Fighting.

Pás šampiona ztratil 12. června v Singapuru. Mířil za vítězstvím na body, jenže Procházka 28 sekund před koncem posledního pátého kola nasadil techniku škrcení rear-naked choke a donutil soupeře odklepat.

„Celý zápas jsem kontroloval, ztratil jsem jediné kolo. Procházka sám řekl, že není spokojený s výkonem, ale prokázal srdce samuraje, pravého válečníka a vítěze, který se nikdy nevzdá. Proto musíme dát odvetu, musí ho štvát, že lidi říkají, jaké měl štěstí,“ říká Teixeira. „Já si nemyslím, že šlo o štěstí, prostě věřil až do úplného konce a nevzdal to. Já nevěřil, že to škrcení utáhne, udělal jsem chybu.“

Skutečně se stalo velkým tématem, že elitní postojář dokázal porazit na submisi elitního zemaře.

Nicméně například redaktor Brett Okamoto ze zámořské televize ESPN, která je mediálním partnerem organizace UFC, v komentáři napsal, že Procházka by se koncem roku 2022 měl utkat spíše s Polákem Janem Blachowiczem. Se stejným názorem není sám.

Teixeira nesouhlasí: „Prezident Dana White se na to musí podívat. Fanoušci žádají odvetu, všichni ji chtějí vidět. Ani ji nemusíme promovat nějakými vzájemnými urážkami. Stačí říct, že znovu předvedeme parádní show.“

Procházka si dveře nechává otevřené kterékoliv variantě. O Blachowiczovi mluví asi nejhlasitěji. „Ale z respektu ke Gloverovi klidně odvetu přijmu,“ říká.

Procházka shodil pověstný cop, aby zakončil jednu životní éru korunovanou titulem v UFC:

Začátkem července se Procházka objeví jako host v Las Vegas na dalším turnaji UFC. Potká se tam se šéfem Whitem a dalšími manažery, aby mohli jednat co, s kým, kde a kdy.

Nejpravděpodobněji se aktuálně jeví, že Procházka bude bojovat na konci roku na některém z velkých turnajů, nabízejí se Spojené státy. Ve středečním pořadu Rozstřel na iDNES.cz přesto přislíbil i to, že se zeptá na možnost zápasu v Česku či alespoň v Evropě, kde se ale velké turnaje kvůli menšímu trhu nedělají.

Teoreticky by se to mohlo vyplnit někdy příští rok. White před pár dny přiznal, že by se s UFC rád do Česka vrátil. Poprvé a naposledy tu UFC bylo v roce 2019. Na turnaji se objevila i Češka Lucie Pudilová nebo právě polský zápasník Blachowicz. Oba tehdy prohráli.

Teď by UFC mohlo českému divákovi nabídnout atraktivnější podívanou. V nejlepší lize působí ještě Čech David Dvořák, Uzbek Machmud Muradov a Slováci Martin Buday a Lajoš Klein. Pudilová s UFC nedávno podepsala nový kontrakt.

A během léta o premiérovou smlouvu zabojují další Češi: Tereza Bledá a Matěj Peňáz. V soutěži Contender Series si prezident White vybírá ty, kteří ho v kleci ohromí.

Návratu do Česka se White taky nebrání: „Bude záležet na situaci ve světě, třeba na covidu. Kvůli tomu děláme v posledních letech turnaje tam, kde nás v podnikání omezují restrikce nejméně. Bylo by úžasné, kdybychom turnaj v Česku uspořádali.“

„A já si tam pro pás klidně přijedu taky,“ slibuje Teixeira.