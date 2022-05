Zápasník nové generace, v kleci riskuje. Teixeira promluvil o Procházkovi

On a Procházka se v noci na úterý sešli na online tiskové konferenci UFC, aby pohovořili s médii včetně redakce iDNES.cz.

V kleci se utkají v noci z 11. na 12. června v asijském Singapuru. Právě místo konání bylo jedním z probíraných témat. Původně se totiž mělo zápasit v Teixeirově domácí Brazílii, do hry se dostaly i Spojené státy, kde současný šampion dlouhé roky žije.

Výhoda prostředí nakonec bude nejspíš na Čechově straně, neboť Procházka před přestupem do UFC létal zápasit do Japonska, kde v tamní organizaci Rizin získal titul.

„Pro Jiřího by to výhoda být mohla, zkušenosti nenahradíte,“ pokývnul Teixeira. „Já v Singapuru nikdy nebyl, ale svět jsem docela procestoval a jsem nadšený, že poznám nové místo. Snad tam prožiju krásný den.“

„To já si dojdu pro vítězství,“ opáčil Procházka s úsměvem.

Není na Procházku příliš brzo?

Teixeira se stal šampionem loni na podzim, když porazil tehdejšího vládce Jana Blachowicze. Poláka donutil vzdát ve druhém kole na škrcení, bylo to veliké překvapení.

Od poslední porážky v roce 2018 Teixeira nasbíral šest výher v řadě, dohromady má skóre 33-7. V UFC působí deset let.

Procházka naopak pouze dva roky. „Mnoho lidí se ptá, jestli je Jiří připravený, měl tu šanci na titul dostat už po dvou zápasech? Ano, mohl bych politikařit a říct, ať si to ještě vyslouží, jenže když se podívám na to, koho a jak porazil... Chci se s ním změřit. Dosud zápasil dobře a já mám rád výzvy,“ řekl Teixeira.

Procházka při debutu v roce 2020 knokautoval Švýcara Volkana Özdemira, loni loktem z otočky doslova zdemoloval favorita z Ameriky Dominicka Reyese.

„Jiří je zápasník nové generace, která naši divizi posiluje. Bojuje s naprosto odlišným stylem a v kleci riskuje. To já dělám taky,“ pokračoval Teixeira. „Víte, upřímně mi přijde smutné, když vidím, že prostor dostávají nováčci za to, že dobře mluví. Já zápasím, kolikrát jsem v kleci krvácel! Pak mě štve, když někdo radši způsobuje chaos před kamerou, přemýšlí, jak se oblékne, co řekne, ale zapomene, že se má soustředit na zápas.“

Teixeira tak ocenil, že Procházka mezi takové nepatří: „Trash talk mi nevadí, ale musíte ho podpořit výkonem. Jiří je velká výzva, určitě mu bude spoustu lidí fandit.“

Zem versus postoj

Bude to souboj stylů.

Teixeira patří mezi nejnebezpečnější zemaře na světě, submisí ukončil už deset soupeřů, kdežto Procházka zatím exceloval především v postoji.

I proto 29letý Čech začátkem roku odcestoval do Spojených států na přípravný kemp k bývalému dvojnásobnému šampionovi UFC Henrymu Cejudovi, taktéž olympijskému vítězi v zápasení.

Jak Procházka trénoval u Cejuda:

Cejudo se veřejně chlubil tím, že Procházku na Teixeiru připraví a ukáže mu cestu k vítězství.

„Každý zná moje silné stránky i slabiny, proto jsem na nich musel pořádně pracovat a naučit se nebezpečné techniky. Teď si věřím jako nikdy. Mám radost, že jdu proti Gloverovi, dal mi šanci, abych se takhle připravil,“ prohlásil Procházka. „Nebudu jako ostatní jeho soupeři. Se vším respektem, to já chci na zemi dominovat a útočit. Nebudu se bránit.“

„Henry je skvělý wrestler. Snad se Jiří u Cejuda něco pořádného naučil,“ pousmál se naopak Teixeira.