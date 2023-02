Libereckou arénu obsadí bojovníci. KSW se poprvé představí v Česku

Program KSW 79 Liberec Hlavní zápas O titul těžké váhy

Phil De Fries (22-6) vs. Todd Duffee (9-3) Hlavní předzápas Střední váha

Dominik Humburger (5-0) vs. Jorge Bueno (8-1) Těžká váha

Arek Wrzosek (1-0) vs. Tomáš Možný (1-1) Těžká váha

Daniel Omielanczuk (26-13) vs. Michal Kita (21-15) Velterová váha

Brian Hooi (18-9) vs. Jivko Stoimenov (13-5) Střední váha

David Hošek (8-3) vs. Andreas Gustafsson (7-1) Domluvená váha do 68 kg

Ramzan Jembiev (3-1) vs. Murilo Delfino (3-0) Domluvená váha do 59 kg

Petra Částková (6-5) vs. Natalia Baczynská (6-3) Střední váha

Frederico Komuenha (2-0) vs. Matyas Viszlay (1-0)