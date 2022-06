Z vězení do klece. Nováček českého MMA natáčel s „Thorem“, teď bude krotit Grznára

Frederico Komuenha vás zaujme na první pohled. Čokoládová pleť, výrazné svaly i tetování a libozvučná čeština. „Vždyť jsem rodák z Bruntálu,“ usměje se syn české matky a angolského otce.

V pátek ho v rámci galavečera IAF 5: The King of Pilsen čeká v hale plzeňské Lokomotivy souboj v polotěžké váze s bývalým kulturistou Filipem Grznárem. Zatímco pro Komuenha to bude vůbec první zápas v kleci, Grznár jde už do čtvrtého profesionálního duelu MMA. Úvodní dva prohrál, ale v listopadu na galavečeru IAF 3 dokázal na zemi udolat Jaroslava Oláha.

Sedmatřicetiletý Grznár však dokáže přitáhnout pozornost, aniž by zápasil. Pohybuje se na hraně zákona: na začátku června zastavil žalobce jeho stíhání za podněcování k trestnímu činu, konkrétně za vychvalování války. Teď si chce připsat další výhru. Navíc v Plzni, kde je doma.



„Ale i mně dorazí rodina, kamarádi, fanoušci, bude to nájezd na Plzeň. Nebojím se záře reflektorů, umím se oprostit od tlaku, uvidíte sami,“ varuje Komuenha, který se dlouho věnoval atletice, zejména vrhu koulí a diskem, a také hudbě. Rap a hiphop, to byl jeho svět. Až ve vězení zjistil: Chci dělat naplno bojové sporty.

Jak se vlastně za mříže dostal? „V roce 2010 jsem se popral na parkovišti před hospodou. Dostal jsem za to dvouletou podmínku, kterou jsem pak porušil absolutní hloupostí, že jsem se někoho zastal, zase se popral a došlo k ublížení na zdraví,“ prozradil v rozhovoru pro web iamfighter.cz.

„Po několikaletém pendlování po soudech jsem v roce 2018 dostal šest let natvrdo. A loni jsem byl po polovině trestu za dobré chování propuštěn.“

Ještě před vězením žil několik let v Anglii. „V ghettu, v jedné z nejtvrdších ulic Liverpoolu,“ upozorňuje. „Za zády mi tam zabili kamaráda, létaly nám pravidelně helikoptéry nad hlavami, nic ke chlubení. Proto se snažím teď po návratu z vězení fungovat jinak, najet na novou životní etapu.“

Tři roky za mřížemi ho změnily. Už nevyhledává problémy, nehraje si na gangstera. A je v lepší fyzické kondici, než když se věnoval atletice. „Od prvního dne ve vězení jsem začal cvičit. Ráno jsem si šel zaběhat, odpoledne silový trénink, večer lapy a pytel. Měl jsem tam trenéra, který mi říkal, že bych se na MMA hodil. A tak jsem ho poslechl,“ poví muž s přezdívkou Black Panther.

Frederico Komuenha

Bojové sporty ho lákaly vždycky. Atletiku chvíli kombinoval s boxem a cizí mu nebyly ani šarvátky ve škole či na ulici. „Narodil jsem se v roce 1992 v Česku ve městě, kde jsem byl jediný tmavý. Takže jsem zažil hodně nepříjemných okamžiků, prošel jsem si věcmi, které jsem třeba řešil špatně, ale často jsem ani neměl na výběr. Když jsi na prvním stupni základní školy a máš jinou barvu pleti, je těžké mít respekt okolí,“ tvrdí.

V době, kdy ve městě kupil průšvihy, mu zároveň někde uvnitř bylo ouvej. Zemřela mu babička, děda a následně i otec. Ten se kdysi coby student vysoké školy seznámil na Moravě s půvabnou Češkou a založili spolu rodinu. Ovšem když bylo Fredericovi sedm, rodiče se rozešli a otec se vrátil zpět do Angoly. „A v roce 2013 přišla zpráva, že měl táta smrtelnou nehodu, když se na motorce srazil s autobusem.“

Všechny své životní kalamity si teď Komuenha vybíjí při tréninku MMA. „Věřím, že by mě to mohlo jednou živit. Nyní mi ale vydělává natáčení reklam a filmů,“ říká původně vyučený kadeřník.

Loni v létě točil film The Gray Man s Ryanem Goslingem, jehož americká premiéra se uskuteční 15. července. Na přelomu roku pak dostal malou roli ve filmu Extraction 2 s Chrisem Hemsworthem, známým jako představitel Thora. Solidní společnost, že? V pátek večer od něj ale žádné hollywoodské úsměvy do kamer nečekejte.