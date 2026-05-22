Fitness, regenerace i tréninky MMA. Oktagon v Praze otevírá unikátní gym

„Z tohoto projektu máme velkou radost. Po našem prvním gymu v Šamoríně teď otevíráme Oktagon Gym v Praze, který je největší svého druhu v Evropě,“ říká Pavol Neruda, spolumajitel organizace Oktagon. „Díky spojení se silnou značkou Max Fitness vzniklo v Praze opravdu unikátní tréninkové centrum. Moc se těšíme, až příští týden spustíme jeho plný provoz.“
Rozsáhlá plocha nového komplexu na pražském Smíchově je rozdělena do pěti specializovaných zón, které pokrývají kardio, fitness, fighting, funkční a power zónu. Součástí zápasnické části jsou dva regulérní boxerské ringy a dvě zápasnické klece. Nechybí ani zóna určená k regeneraci.
Centrum vzniká v kooperaci s jedním z nejúspěšnějších domácích týmů Reinders MMA Team. Bude ale dostupné i pro veřejnost, zkušení trenéři v něm povedou skupinové lekce pro všechny výkonnostní i věkové kategorie. V rámci dlouhodobého provozu se v centru budou pořádat také amatérské MMA ligy, setkání zápasníků s fanoušky, specializované semináře a další oficiální akce.
Oktagon je největší evropskou organizací pořádající turnaje smíšených bojových umění. Mezi nejvýraznější tváře patří Patrik Kincl, Machmud Muradov, Karlos Vémola či Christian Eckerlin.