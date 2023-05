Jak porazit Vémolu. Máme na něj několik scénářů, říká Kinclův trenér

Psal se rok 2008, když si Dušan Macák všiml v tělocvičně šikovného klučiny: „Mladej, kdo tě trénuje?“ „No, víte, trénuju se sám, jezdím na různé kempy,“ hlesl devatenáctiletý Patrik Kincl. „Už tehdy měl slušnou kondici, sílu a hlavně elán,“ vzpomíná Macák.

Trvalo ještě pár let, než si ti dva plácli.

Než ho Macák, mistr světa v kickboxu z roku 1997, začal cepovat v postoji.

Byl v Kinclově rohu u jeho prvního zápasu s Vémolou, který český Terminátor vyhrál na body. A chybět nebude v O2 areně ani v sobotu večer. „Myslím, že tentokrát celých pět kol neproběhne, nerozhodne se na body. Uvidíme ukončení před limitem.“

Proč myslíte?

Oba dva, Patrik i Karlos, jdou do zápasu extrémně nabuzení. Pro oba jde o velmi osobní záležitost, takže se domnívám, že i zápas bude hodně vyhrocený. Skončí K.O., technickým K.O. nebo submisí.

Je nyní Patrik Kincl lepším zápasníkem než v prvním duelu s Karlosem Vémolou před pěti lety?

Rozhodně, je teď skvěle připravený psychicky i fyzicky. Mentálně je úplně jinde, už víme, do čeho jdeme. I kondičně se zlepšil. Když zápasil s Karlosem poprvé, musel najednou skočit z váhové kategorie do 77 kilo do 84 kilo. Váhový a silový rozdíl mezi Patrikem a Karlosem byl velký. Nyní už má za sebou v „osmdesát čtyřce“ řadu zápasů, je silnější, vytrvalejší. Momentálně je v top formě. Víme, že Karlos se dá porazit.

Jak?

Máme několik scénářů, jak se zápas může vyvíjet. Patrik je velký univerzál, což je výhoda. Půjdeme do zápasu s tím, že náš původní plán můžeme během třiceti vteřin změnit. Ale konkrétní samozřejmě nebudu.

Důležité bude nedostat se na zem, kde je Vémola nejsilnější, ne?

Jasně, budeme chtít udržet zápas co nejdéle v postoji. Ale bylo by bláhové si myslet, že se nepůjde na zem. Počítáme s tím, že právě tam zápas skončí. A jsme na to připraveni.

Jak vůbec probíhá vaše příprava s Patrikem?

Vídáme se zhruba jednou týdně, kdy máme trénink face to face, jeden na jednoho. Pilujeme techniku, taktiku, dáváme dohromady gameplan na soupeře. Naše myšlenky jsou velmi podobné, rozumíme si, v tom je naše síla. Někdy se snažím pro Patrika sehnat na sparing protivníka podobného jako je jeho nejbližší soupeř. Karlos je ale velký atyp, podobného jen tak neseženete. Teď tedy Patrik spáruje s těžšími a silnějšími soupeři. Tahle příprava je vůbec nezvykle náročná a dlouhá.

Patrik Kincl se svým trenérem Dušanem Macákem

Začala už loni. Prosincový zápas byl ale zrušen.

Štvalo nás to. Tvrdě jsme trénovali, Patrik byl skvěle nachystaný. Snad už se tentokrát zápas uskuteční.

Zvládnou oba váhu?

Doufám, že ano. Patrik je v dobré fázi, máme i malou rezervu. Váha by neměla být problém.

Jaké pro něj jsou poslední dny před zápasem?

Bolavé, kousavé. Nejdřív nejsou cukry, pak ani voda. Přijde únava, špatná nálada. Tohle nikomu nechutná. Ale Patrik je profík, ví, že poslední dny bolí. Hodně bolí. A tím zápasem je posedlý, Karlos mu už dlouho leží v žaludku.

Odvetě dal dokonce přednost před nabídkou z milionového projektu Tipsport Gamechanger.

Šlo o Patrikovo rozhodnutí a já ho respektoval. Zápas s Karlosem je pro něj priorita.

Dušan Macák je bývalý elitní kickboxer, vicemistr světa z roku 1993, bronzový z mistrovství světa z roku 1995 a zlatý z roku 1997. Vystudoval trenérství na FTVS UK, třináct let byl trenérem české kickboxerské reprezentace. V roce 1994 založil v Pardubicích sportovní školu kickboxu Macák’s gym (nyní MG Team), kde je hlavním trenérem.

Umíte si vůbec představit, že to nevyjde? Že Patrik prohraje?

Trénuju už hodně dlouho, zažil jsem plno překvapení. Takže já jsem na tu variantu připravený, ale Patrik jako správný profík a zápasník s dobře nastavenou myslí si prohru rozhodně nepřipouští, což je v pořádku. Na mě je, abych mu pomohl nejen v jeho přípravě, ale i v zápase.

Konkrétně jak?

Moje úloha je sledovat zápas objektivně. Snažím se vžít do pocitů Patrika a vnímat zápas jeho očima. A zároveň i očima Karlose. Musím mu sdělit, jak se soupeř cítí, co mu vadí. Zápasník je ovlivněn emocemi. Chvíli je unavený, chvíli nabuzený. Inkasuje úder a mysl se lehce otupí. Proto se snažím dát mu v pauze jednu, dvě rady, které dokáže vnímat a aplikovat. Ale už neříkám obecné rady, co nikam nevedou: Makej, pojď… Někdy nepovím v pauze nic, jen ho psychicky podpořím, aby si uvědomil, proč všechno tohle podstupuje.

Když jste spolu začínali, tušil jste, že bude jednou patřit mezi nejlepší české MMA zápasníky?

Takhle jsem nepřemýšlel. MMA bylo na okraji zájmu, nenapadlo by mě, že jednou bude vyprodávat stadiony jako je O2 arena. A teď atmosféru velkých zápasů sami zažíváme.