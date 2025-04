Možná šlo o jeden z nejlepších turnajů organizace Oktagon MMA. Poslední dubnová sobota, Karlovy Vary. Akce v nabité KV areně nabídla hned osm ukončení před limitem a navrch pompézní podívanou v hlavním zápase večera.

Humburger za sedm minut složil Krištofiče technickým knokautem. „Chtěl jsem předvést, co v sobě mám. Jsem voják, válečník...Musel by mě zabít.“

Byl to pro něj skvostný večer: Největší výhra kariéry, bonus za výkon večera, postup do čtvrtfinále Gamechangeru, tudíž šance na hlavní prémii 300 tisíc eur pro vítěze. Kdekomu by se z toho zamotala hlava. Ale u něj nic podobného nehrozí. „Hambáč“, jak mu říkají, je z jiného těsta.

Mnohokrát děkoval, sálala z něj pokora a vděk. „Líbí se mi váš zájem. Děkuju fanouškům, děkuju šéfům za hlavní zápas, za příležitost,“ vykládal na tiskovce s pořádným šlicem pod levým okem.

„Škrábnutí, uvidíme se v Edenu,“ culil se s myšlenkou, že by klidně zápasil na Oktagonu 72 v pražském Edenu, který se koná 14. června.

Už teď posbíral tři zápasy během 17 měsíců. Na konci února zvítězil na turnaji KSW v Liberci, jeho městě. Nově je tváří Oktagonu.

Hned po vítězství nad „Pirátem“ políbil v kleci svou partnerku Hanku, s níž je zhruba dva roky. Překvapilo vás, že byla ve vojenském mundúru? Pracuje v Armádě ČR, stejně jako její milý.

„Armáda je moje druhá rodina. Vojenský život, pravidla, řád, slušné chování a vystupování. Jsem hrdý na maskáče. Nelíbí se mi, když se v nich někdo neumí chovat a znehodnocuje naši práci,“ říká 29letý bijec.

Vojenský svět se snaží propojovat s MMA. Když vstoupí do klece, zasalutuje, rovněž podporuje Vojenský fond solidarity, který pomáhá vojákům i jejich nejbližším.

Před rokem byl na akci CZ Fighters for Veterans, kdy se v ringu proti sobě postavili vojáci a policisté proti zápasníkům. Výtěžek šel na válečné veterány.

A hned po zápase ve Varech spolu s Petrem Matoušem, podplukovníkem generálního štábu, oznámili, že vydraží speciální dýku. „Výtěžek půjde zejména na pomoc dětem padlých vojáků,“ uvedl Matouš.



A zápasník ho doplnil: „Nechal jsem ji vyrobit od majora Romana Hippíka, návrháře nožů. Jsou jen tři na světě, jednu mám já, jednu on a tato je třetí.“

Chlapík, co léta trénuje v pražském Monster Gymu, kde se připravují i Vémola či Muradov, si pozvolna zvyká na pozornost okolí. Dostal se mezi osmičku bojovníků třetího ročníku Gamechangeru. Čeká ho souboj s Jihoafričanem Markem Hulmem, několikanásobným šampionem africké ligy EFC, bravurním zemařem.

„Ideální soupeř? Z těchto divočáků nevím, koho bych si vybral. Jen jsem rád, že mým soupeřem není Čech. Snad dotáhneme naši vlajku až na vrchol.“

Přitom když byl malý kluk, bojoval s astmatem a šikanou kvůli postavě. Tlusťoch, špekoun, ve 14 letech měl 90 kilo. Než si řekl dost a začal s bojovými sporty. Teď jeho netradiční jméno dostává lesk. Kde se vlastně vzalo? Znáte snad nějakého jiného Humburgera? Podle specializovaného webu prijmeni.cz jsou v republice jen čtyři, všichni ze severu Čech.



„Tátova rodina je z Německa a mamky zase z Polska. Byli to polští Židé, několik jich zemřelo v koncentračním táboře,“ vyprávěl před dvěma a půl lety v rozhovoru pro iDNES Premium.

„Moje prababička Margita, která zemřela v 94 letech, si toho zažila dost. Když její rodiče odjížděli do Terezína, shodili ji cestou z vlaku, aby jí zachránili život. Její maminka pak zemřela v Terezíně, táta nakonec v Osvětimi.“



I proto má Humburger na těle vytetovanou židovskou hvězdu. Na své předky nezapomene. Stejně jako na zápas ve Varech, který odstartoval jeho příběh v Oktagonu. Kam povede? To je ve hvězdách.