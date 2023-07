Test pro Humburgera. Třetí zápas v KSW odzápasí s polským divočákem

Humburger (skóre 7-0) zápasil v KSW naposledy letos v únoru, když polská soutěž poprvé zavítala do Česka a uspořádala turnaj v Liberci (nepodařilo se jí ho vyprodat)

27letý Čech ze severního města pochází a za doprovodu svých armádních kolegů vyhrál na body nad Jorgem Buenem.

Stejnou výhodu teď bude mít Michalski (10-5) ve Vratislavi. 34letý Polák předvádí v KSW střídavé výkony. Čtyřikrát vyhrál, třikrát prohrál. Loni nezápasil, letos v březnu vítězstvím napravil svůj poslední neúspěch z roku 2021.

Většina jeho zápasů končí ještě před limitem knokautem. Ať už K.O. sám dá, nebo ho schytá. Za to si už několikrát vysloužil bonus za výkon turnaje.

Michalski poslouží Humburgerovi jako test, který mu může otevřít cestu do číslovaného žebříčku nejlepší devítky středních vah do 84 kilogramů v KSW. V případě úspěchu by mohl následovat cestu Patrika Kincla a pokusit se propracovat se časem k titulové šanci.

Kincl bojoval o pás šampiona střední váhy v roce 2021 s Robertem Soldičem. Chorvat tehdy vyhrál, organizaci ovšem už opustil a ve střední váze se otevřelo více možností.

Humburger už jeden pás šampiona drží, neboť kromě KSW působí střídavě i v tuzemské lize RFA. V ní získal pás teď v červnu, když porazil Roberta Maciejowskiho.