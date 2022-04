Mladík Zoula udolal na galavečeru IAF 4 Berana, uspěl i ukrajinský obr Orlov

K triumfu dokráčel David Zoula překvapivě na zemi, kde měl být podle předpokladů silnější soupeř. „Musím říct, že má wrestling opravdu dobrý. Nečekal jsem to, nešlo se z toho dostat. Nechápu to, ale zase jsem dominoval v postoji. Jsem spokojený, já byl vítězem už před tímto zápasem,“ usmíval se po duelu Beran, svěřenec legendárního Petra „Monstera“ Knížeteho.

Kladenský rodák Zoula, který trénuje u Andrého Reinderse, v duelu jednoznačně dominoval, ovšem ve druhém kole při jednom z pokusů o takedown dostal drtivý zásah kolenem do tváře. „Když jsem ho inkasoval, tak jsem ho ani necítil, neotřáslo to mnou. Ale postupně jsem cítil, jak to natéká a ve třetím kole jsem byl jak na obláčku. Došlo to,“ líčil nový král domácí lehké váhy mezi amatéry.

Na čtvrtém galavečeru organizace I Am Fighter bylo k vidění celkem sedmnáct zápasů. Tomáš Holeček nestačil na Matěje Valouška v jednom z nejdivočejších duelů celého programu. Oba trefili protivníka do slabin, ve třetím kole si pak v únavě vyměnili neúmyslné zásahy do očí protivníka.

Ve druhém kole dominoval Valoušek, ve třetím Holeček. V bodování tak nakonec díky úvodnímu kolu hrál prim Valoušek. „Měl jsem to ukončit a nedat bodovým šanci. Tak, jak nás Monster učí,“ smutnil poražený.

Podruhé zuřil kouč Petr Kníže po duelu mezi Antonínem Beckem a Sungatem Kharzianem. Ten totiž těsně na body vyhrál Kharzian, přestože byl po většinu duelu pod tlakem svého protivníka. „Vzkaž šéfům, že budu podávat protest,“ zlobil se Kníže, který sám zápasil před týdnem. Titulovou bitvu se šampionem Oktagonu ve velterové váze Davidem Kozmou nakonec prohrál.

O vítězkách ženských duelů naopak pochyby nebyly. Klára Strnadová porazila Ermiru Rexhmatiovou i díky povedenému high-kicku a zkušená Petra Částková si poradila s Polkou Beatou Juhaszovou.

V souboji bijců v těžké váze vyhrál Ukrajnec Jevgenij Orlov, který zdolal Soslana Gasijeva. Gruzijec dostal v úvodu ukrajinského hromotluka do problémů, ovšem ten to nakonec ustál a skolil soupeře na zem, kde dominoval.

Jevgenij Orlov

Očekávaný souboj malých zápasníků - osmiletého Nikolase Nováka se sedmiletým Milanem Flégrem - se nakonec kvůli nemoci Flégra neuskutečnil. Oba chlapci by si to měli rozdat na příštím galavečeru IAF 5, který se bude konat 18. června v Plzni.