Snad se mi dřina jednou vrátí. MMA zápasník Zoula vyhlíží i kemp v Thajsku

„Diváci se mají na co těšit. Bude tam hodně mladých lidí, kteří do sebe jdou. Budou soupeřit nejen na žíněnce, ale i v psychotestech či IQ testech,“ říká David Zoula, který bude kapitánem jednoho z týmů. Tím druhým bude Petr Beran. Osmidílná reality show, která poběží na O2 TV Sport od 12. září, vyvrcholí v listopadu právě soubojem kapitánů.

Dvaadvacetiletý Zoula a o osm let starší Beran se střetli už letos v dubnu na galavečeru IAF 4. Tehdy zvítězil mladší ze zápasníků. „Sice jsem vyhrál, ale byl to z mé strany tragický výkon. Nebylo to podle mých představ. Od té doby tvrdě makám. Věřím, že se předvedu v lepším světle,“ tvrdí Zoula.

Kladenský rodák hrával v dětství fotbal a hokej, chtěl být vojákem nebo policistou. Nakonec se ale našel v kickboxu, v němž se stal mistrem republiky. Jenže měl pocit, že přešlapuje na místě, že by měl zkusit něco nového. V roce 2017 tak přešel k MMA.

„Na začátku to byl pro mě nezvyk, ale trenéři mě podpořili. Prý mám přirozeně silné nohy, rychle jsem se naučil takedowny. A teď je wrestling moje silná stránka,“ poví mladík, jenž má i titul národního šampiona v MMA ve váze do 65,5 kg.

Pozornost na sebe přitáhl před dvěma lety, kdy ovládl první ročník turnaje IAF Streetfighter. Stal se vítězem pyramidy do 70 kg. „ O Streetfighterovi mi řekl můj trenér Honza Homolka. Tehdy jsem neprožíval moc dobré období, prohrál jsem s Václavem Žemlou, styděl jsem se za svůj výkon. A Streetfighter mě nakopl.“

Výkony amatérů zápasících v garážích OC Šestka v Ruzyni dál sleduje. Tento pátek 9. září se uskuteční třetí a zároveň poslední díl letošního ročníku. Úvodní pyramidu do 70 kg ovládl Matěj Valoušek, minulý pátek mezi rváči do 85 kg triumfoval zlínský patriot Adam Jakubík. Tentokrát se chystají do klece těžké váhy.

David Zoula už je krapet jinde. Z kladenské SKS Areny se naplno přesunul do prestižního Reinders gymu, kde nedávno podepsal smlouvu. Má podobné podmínky jako profíci, mezi něž se brzy zařadí. Sparing dělá třeba s Jakubem Tichotou či Filipem Mackem, známými tvářemi českého MMA.

Na konci září čeká Zoulu ještě amatérský zápas v Kladně. V říjnu se představí na galavečeru staronové české MMA organizace GCF. A po listopadovém souboji s Petrem Beranem odletí na čtyřměsíční tréninkový kemp do Thajska.

„A pak bych rád někde podepsal smlouvu. Nejvíc by mě lákala One FC,“ pousměje se při zmínce asijské organizace One Championship, která patří mezi světové giganty.

Ale proč mít malé cíle, že.

„Teď se soustředím jen na sport. Věřím ve své schopnosti a snad se mi dřina jednou vrátí.“